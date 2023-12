Wie Lutz Schumacher Schwäbisch.Media zukunftsfest machen will

Er führt mehr als 10.000 Mitarbeiter, 3000 davon in Festanstellung. Er leitet 130 Firmen und verantwortet einen Jahresumsatz von zirka 250 Millionen Euro: Lutz Schumacher (55) hat den Schwäbischen Verlag in vier Jahren zu einem innovativen Unternehmen in den Bereichen Medien, Business, E-Commerce, Druck, Logistik, Zustellung und Fulfillment umgebaut.

Warum die redaktionellen Inhalte der „Schwäbischen Zeitung“ weiter eine zentrale Rolle spielen, erklärt Schumacher im Interview.

Herr Schumacher, die tägliche Zustellung aller Zeitungen in Deutschland hat sich durch die Erhöhung des Mindestlohns extrem verteuert. Die Bundesregierung wollte Verlage unterstützen und die Zustellung subventionieren, um die Meinungsvielfalt in Deutschland sicherzustellen. Bislang sind keine Gelder geflossen. Wie bewerten Sie das?

Die Bundesregierung ist wortbrüchig. Ich habe den Bundeskanzler bei einer Veranstaltung selbst interviewt. Er hat mir ins Gesicht versprochen, dass die Bundesregierung die Zustellförderung, die auch im Koalitionsvertrag verankert ist, durchsetzt. Passiert ist nichts! Ich habe auch nicht den Eindruck, dass sich das ändert. Dabei erleben wir seit drei Jahren eine Explosion der Zustellkosten. Wir stehen vor der Wahl, die Zeitung nicht mehr zuzustellen. Das machen bereits einige Verlage in Deutschland.

Es gibt schon Gebiete, die keine Lokalzeitung mehr haben. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden. Wir wollen die Zustellkosten auch nicht teilweise an die Leserschaft weitergeben. Aber wir wünschen uns eine temporäre Beihilfe bei der digitalen Transformation. Es geht um den Zeitraum, in dem digitale Angebote wachsen müssen, aber noch nicht wirtschaftlich sind. Deshalb wollen wir, dass der Staat für einen befristeten Zeitraum einspringt, um die digitale Transformation voranzutreiben. So, wie das in vielen europäischen Ländern der Fall ist.

Sie ärgern sich auch über die redaktionellen Angebote der öffentlich-rechtlichen Sender. Warum?

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte ausschließlich mit Bewegtbild- und Audioangeboten auf dem Markt vertreten sein. Trotzdem versuchen die öffentlich-rechtlichen Sender, im Internet Zeitung zu spielen. Das ist nicht ihre Aufgabe! Das ist für uns ein großes Problem. Die Angebote der Rundfunkanstalten sind kostenlos, während wir unsere qualitativ hochwertigen Angebote bepreisen müssen. Mit Abogebühren und dem Generieren von Werbeeinnahmen. Der Wettbewerb wird unfair, wenn ein Player so in den Markt hineingeht und keine Gebühren von den Kunden verlangt.

War es trotzdem ein gutes Jahr für den Schwäbischen Verlag? Welche Schulnote würden Sie geben?

(lacht) Zwei Plus.

Warum keine Eins?

Weil wir bei einigen Themen zu langsam waren. Gemessen am Standard deutscher Verlage sind wir rasend schnell. Aber mir persönlich nicht schnell genug.

Das Jahr hat turbulent begonnen. Der Schwäbische Verlag hat den traditionsreichen „Zollern-Alb-Kurier“ gekauft, der zum Balinger Verlagshaus Hermann Daniel gehörte, das auf eine 170-jährige Geschichte zurückblickt. Die „Südwest Presse“ hat daraufhin eine Zeitung mit dem gleichen Namen „Zollern-Alb-Kurier“ auf den Markt gebracht und teuer beworben. Beide Verlage waren wegen des Namens mehrfach vor Gericht. Wie ist der Stand heute?

Es ist eine Art Burgfrieden eingekehrt. Die Gegenseite hat erkannt, dass man den Markt nicht für sich entscheiden kann. Ich habe von Anfang an gesagt, dass Schäden entstehen und dass es keine Gewinner gibt. Wir haben uns trotz dieser Auseinandersetzung einigermaßen zurückgehalten. Das war richtig. Aber gelöst ist das Thema noch nicht.

Der Schwäbische Verlag expandiert auch außerhalb des klassischen Zeitungsgeschäfts. Sie haben in diesem Jahr den Hamburger Filmrechtehändler Lighthouse gekauft. In Berlin wird das Versandlogistik-Center good stock betrieben. In Oranienburg das E-Commerce-Unternehmen Print Royal. Zum Portfolio gehören Druckereien, Gemeinde-Apps, Brief- und Paketdienste, Dienstleistungen, Tourismus und Gastronomie. Welche Ziele verfolgen Sie mit den Zukäufen?

Wir haben inzwischen 130 Firmen im Verbund des Schwäbischen Verlags. Wir wollen uns ganz bewusst breiter aufstellen. Ich halte es für gefährlich, nur auf die Karte zu setzen, das Zeitungsgeschäft eins zu eins zu digitalisieren. Jüngere Zielgruppen haben teilweise andere Interessen. Deshalb verbreitern wir uns in den Märkten.

Wie viel Prozent der Umsatzerlöse kommen aus dem klassischen Zeitungsgeschäft - und wie viel aus den neuen Geschäftsfeldern?

Etwa zwei Drittel klassisches Zeitungsgeschäft, etwa ein Drittel aus den neuen Feldern. Diese Quote will ich verändern. Hin zu 50:50. Die Zukunft wird turbulent. Es gibt viele Jäger, die hinter den alten Verlagshasen her sind. Ich nenne nur die großen Plattformen wie Google, die versuchen, den klassischen Medien das Wasser abzugraben.

Sie haben beim Jahreshock im Verlagshaus gesagt: „Die ,Schwäbische Zeitung’ ist unser Flaggschiff.“ Die „Schwäbische Zeitung“ gehört mit einer täglichen Auflage von 144.000 Exemplaren zu den größten Abonnement-Zeitungen in Süddeutschland. Trotzdem sind die Auflagen - wie bei fast allen Zeitungen - rückläufig. Wie stellen Sie die „Schwäbische“ auf, damit sie in fünf oder zehn Jahren das Flaggschiff bleibt?

Ich gehe davon aus, dass wir in fünf Jahren immer noch über signifikante Printauflagen sprechen. Viele Menschen möchten Print konsumieren. Print ist wichtig für unser Land, unsere Demokratie und den Zusammenhalt. Es ist wichtig, dass die Menschen Zugang zu seriösen Medien haben. Wir wissen aber, dass Print endlich ist. Deshalb müssen wir die digitale Transformation vorantreiben. Jüngere Zielgruppen wollen in aller Regel keine Printprodukte. Dem müssen wir uns stellen.

Wie sieht - Ihrer Meinung nach - ein perfektes Digitalprodukt aus, das langjährigen Zeitungslesern den größten Nutzen bringt?

Wir müssen Zielgruppenprodukte entwickeln. Unsere App ist der Versuch, mehrere Zielgruppen auf eine Plattform zu bekommen. Für diejenigen, die keine langen Texte lesen wollen, gehen wir eher in Richtung Bewegtbild und Social Media. Für diejenigen, die klassische Texte schätzen, bieten wir eher den gewohnten Zeitungs-Content. In der modernen Form auf der Website oder in Timelines. Für diejenigen, die eher die Zeitungssymmetrie bevorzugen, haben wir das E-Paper. Es gibt ein großes Informations- und Unterhaltungsbedürfnis in den Märkten. Das wollen wir regional und lokal aus einer Hand bedienen.

Die Erlöse aus dem Digitalgeschäft liegen noch unter den jahrzehntelangen Printerlösen. Wie wollen Sie das ändern?

Indem wir mutiger werden und verschiedene Dinge ausprobieren. Viele Verlage glauben, dass vorhandene Inhalte nur auf eine andere Plattform gestellt werden müssen. Das halte ich für falsch. Wir müssen raus aus der Komfortzone. Wir müssen Dinge ausprobieren. Wir müssen auch mal ein Scheitern in Kauf nehmen.

Wenn Sie als Leser die redaktionellen Inhalte der „Schwäbischen Zeitung“ betrachten: Gab es Geschichten in diesem Jahr, von denen Sie sagen, dass sie besonders gelungen waren?

(lacht) Ich bleibe immer noch der Chef. Wenn ich einzelne Texte hervorhebe, dann ernte ich Enttäuschungen der Kollegen, die auch tolle Geschichten geschrieben haben. Es gab wirklich viele herausragende Geschichten.

Der „Nordkurier“ gehört mit seiner Auflage von 50.000 Exemplaren seit drei Jahren zum Schwäbischen Verlag. Wo sind Synergien entstanden?

Wir haben sogenannte Shared Services geschaffen. Alle Bereiche, die nicht unmittelbar die Zeitungen betreffen, wurden zusammengefügt. Beispielsweise IT-Abteilung, Buchhaltung, Call Center, Facility Management, Einkauf und so weiter. Das leisten wir aus einer Hand. Auch bei weiteren Zukäufen. Zum großen Nutzen für alle. Auch deshalb ist unser Sinkflug langsamer als bei fast allen Verlagen in Deutschland.

In Laupheim läuft ein interessanter Modellversuch. Die Abonnenten erhalten die „Schwäbische Zeitung“ bereits ab 17 Uhr, nicht tags darauf ab 5 Uhr. Wie wird der Modellversuch angenommen?

Die Rückmeldungen sind überraschend positiv. Die meisten Leser finden es spannend, die Zeitung bereits am Vorabend zu lesen. Wenn hier und da die Aktualität fehlt, was gar nicht so häufig vorkommt, hat jeder Leser die Möglichkeit, ins E-Paper zu schauen. Das haben wir vor drei Jahren freigeschaltet. Es gibt auch einen wirtschaftlichen Grund für die frühere Zustellung. Wir haben das Problem mit den Zustellkosten.

Anders als andere Verlage investieren wir in die Logistik. Wir sehen die Logistik als eigenständiges Geschäftsmodell. Wir stellen bereits heute im großen Stil Briefe zu. Das machen wir pünktlicher und zuverlässiger als die Mitbewerber. Wir steigen auch gerade in den Paketmarkt ein. Wir beschäftigen uns mit Lebensmitteln und Medikamenten. Wir wollen auf der letzten Meile vor der Haustür ein signifikantes Geschäft machen.

Sie haben die Konzertreihe „Schwäbische.Klassik.Sterne“ in der Region etabliert. Um Geld zu verdienen oder sind es Netzwerkveranstaltungen?

Eher Letztes. Es gehört auch zur Aufgabe eines regionalen Medienhauses, für den kulturellen und zwischenmenschlichen Austausch zu sorgen. Veranstaltungen sind uns sehr wichtig. Ich bin überrascht über den Erfolg. Wir reden über ausverkaufte Säle mit 400, 500, 600 Gästen. Das hatte ich nicht erwartet.

Zu Ihnen persönlich: Sie haben volontiert und wollten eigentlich Redakteur werden. Heute verantworten Sie einen Jahresumsatz von 250 Millionen Euro. Hätten Sie als junger Mann gedacht, dass Sie so eine Karriere machen?

(lacht) Nein. Als Volontär konnte ich mir nichts anderes vorstellen, als Journalist zu werden. Tatsächlich feiere ich im Mai 2024 mein silbernes Geschäftsführungsjubiläum. 25 Jahre Geschäftsführer von Medienunternehmen! Ich habe den Weg nie bereut. Ich liebe es, Dinge gestalten zu können. Ich bin aber kein Machtmensch.

Man hört, dass weitere Zukäufe geplant sind. Welche Zeitungen sind interessant für den Schwäbischen Verlag?

Es ist unser erklärtes Ziel, weitere Verlage zu kaufen und einen Verlagsverbund herzustellen. Man muss sich jeden Einzelfall anschauen. Wenn Verlage nah beieinander liegen, sind die Synergien natürlich größer. Darum geht es in der Verlagsbranche in den nächsten Jahren. Kleine Verlage werden die digitale Transformation, die sehr kostenintensiv ist, nicht stemmen können. Zu konkreten Gesprächen kann ich natürlich nichts sagen.

Unabhängig von Gesprächen: Welche Zeitung in Deutschland würden Sie am liebsten kaufen?

(lacht) Darf ich auch nicht sagen. Tatsächlich bin ich mit dem, was da ist, sehr zufrieden. Für mich gibt es in Deutschland keinen schöneren Verlag als unseren.