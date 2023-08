Wie es zu einem Verkehrschaos durch Robotaxis kam

Die schöne neue Welt der Robotaxis führte gleich am ersten Tag zu Verkehrschaos in San Francisco. Rund ein Dutzend von insgesamt 500 selbstfahrenden Autos blieb in der North–Beach–Nachbarschaft einfach mitten auf der Straße stehen. Der Betreiber „Cruise“ erklärte den Stillstand der Fahrzeuge mit dem Ausfall des Mobilfunkservices. Dieser sei wegen eines Musikfestivals in der Stadt überlastet gewesen. Dabei hatte T–Mobile wegen des Festivals temporäre Mobilfunkmasten im Golden–Gate–Park errichtet.

Am Dienstag sorgte dann ein Foto mit einem selbstfahrenden Cruise–Taxi für herzhafte Lacher, das mit seinen Vorderrädern in nassen Beton gefahren war. Mitarbeiter des Unternehmens mussten das Fahrzeug aus der Baustelle schleppen, die mit leuchtenden Kegeln und von Arbeitern mit Flaggen gesichert war. Glücklicherweise sei niemand zu Schaden gekommen, teilte die Sprecherin der für die Straßenarbeiten zuständigen Behörde, Rachel Gorden, mit. „Die Neubetonierung dieses Abschnitts musste Cruise bezahlen.“

„Pleiten, Pech und Pannen“-Start der Flotte

„Wir arbeiten aktiv an Lösungen, um zu verhindern, dass so etwas noch einmal passiert“, gelobt der peinlich berührte Anbieter zu dem „Pleiten, Pech und Pannen“-Start seiner Flotte. Dieser war vergangenen Donnerstag von der zuständigen kalifornischen Regulierungsbehörde CPUC gegen den Willen der Stadt San Francisco genehmigt worden. Die Freigabe erfolgte mit drei zu einer Stimme. Wobei die entscheidende Stimme für die Mehrheit von einem Kommissar kam, der früher einmal in der Rechtsabteilung von Cruise gearbeitet hatte.

Zusammen mit Cruise nahm auch Google–Tochter Waymo den Betrieb ihrer Flotte aus 250 elektrisch betriebenen Robotaxis vom Typ Jaguar I–Pace auf. Das 2009 gegründete Unternehmen erprobt die Fahrzeuge bereits seit 2018 in San Francisco sowie Phoenix im Staat Arizona. Nach Testphasen mit menschlichem Ersatz–Fahrern an Bord durften die beiden Anbieter seit Juni umsonst den fahrerlosen Transport in der Nacht anbieten.

Bereits mehr als 100.000 Kunden registriert

Das Interesse an den Robotaxis ist so groß, dass es Wartelisten für Neukunden gibt. Waymo hat in der Bay Area von San Francisco bereits mehr als 100.000 Kunden registriert. Wie auch der Wettbewerber Cruise plant das Unternehmen, den Service etappenweise auszubauen. Falls die Behörden nach dem Desaster zum Flottenstart nicht doch noch eine Vollbremse machen.

Nicht weniger als das versucht der Stadtverordnete Aaron Peskin. Der Justiziar von San Francisco sei beauftragt worden, bei der Regulierungsbehörde CPUC noch einmal vorstellig zu werden. Der Ausfall des Mobilfunksystems habe gelehrt, dass in dem Moment die Kommunikation mit den Fahrzeugen nicht mehr funktioniert. „Was machen wir bei einem Erdbeben?“, fragt Peskin über das Sicherheitsrisiko für die gefährdete Stadt. „Die Autos sitzen dann wie Blöcke auf der Straße.“

Feuerwehr beklagt sich über die Robotaxis

Unabhängig davon registrierte San Francisco allein in diesem Jahr schon 55 Vorfälle, bei denen Robotaxis den Weg von Rettungshelfern blockiert haben. Die Feuerwehr der Stadt beklagte sich über zugeparkte Ausfahrten, Fahrzeugen, die auf Schläuchen standen, und Behinderungen während Löscharbeiten.

Der Technologie–Experte Paul Leonardi von der University of California in Santa Barbara meint, es sei naiv davon auszugehen, dass die Robotaxis von Anfang an perfekt funktionierten. Die Fahrzeuge lernten ständig hinzu, während sie Erfahrungen in der wirklichen Welt sammelten. Als Beispiel nannte er das im Beton stecken gebliebene Auto. „Für das nächste Mal hat es gelernt, was es in einer solchen Situation anders machen soll.“

Cruise: „Menschen sind fürchterliche Fahrer“

Die Betreiber selbst betonen, dass es während der Testphase keine Unfälle mit schweren Personenschäden gegeben habe. In ganzseitigen Zeitungsanzeigen verweist Cruise darauf, dass „Menschen fürchterliche Fahrer“ seien. Angesichts von 42.795 Verkehrstoten im vergangenen Jahr machten selbstfahrende Autos die Straßen tatsächlich sicherer.

Verbraucherschützer wie Justin Kloczko von der Organisation Consumer Watchdog sehen das grundsätzlich anders. Sie fürchten eine übereilte Genehmigung der Robotaxis, bevor die Technologie richtig erprobt sei. Bisher sei es versäumt worden, „eine gefährliche neue Industrie zu regulieren“. Überdies seien viele Fragen rund um den Schutz der Privatsphäre nicht geklärt, die sich aus dem Sammeln der während den Fahrten aufgenommenen Bildern ergeben. Ein weiterer Kritikpunkt: Der Verlust an Tausenden Jobs von Fahrern, die nicht mitten auf der Straße stehen blieben oder in nassen Beton führen.