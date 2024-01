Wie es bei der Bahn nun weitergeht

Die Züge rollen wieder im Normalbetrieb. Bahn und Lokführergewerkschaft GDL wollen wieder verhandeln. Doch wie geht es weiter in dem Konflikt?

„Die Bahn stellt keine Vorbedingungen mehr. Ich halte das für einen großen Schritt in die richtige Richtung“, sagte GDL-Chef Claus Weselsky am Montag nach dem Ende des Streiks in Berlin. Beide Seiten sprechen davon, dass sie in den kommenden Verhandlungen eine Tarifeinigung finden werden. Auch Bahn-Sprecherin Anja Bröker zeigte sich am Montag „zuversichtlich, dass es zu einem Tarifabschluss kommen wird“.

Züge sind wieder im Regelbetrieb

Angekündigt war der längste Streik der Bahn-Geschichte, nachdem die Lokführergewerkschaft GDL die Tarifverhandlungen abgebrochen hatte. Nun haben sich beide Tarifparteien auf weitere Gespräche geeinigt und die GDL ihre Streiks im Güter- und Personenverkehr verkürzt. Seit Montagfrüh rollen die Züge im Personenverkehr wieder im Regelbetrieb, nur vereinzelt komme es zu Wochenbeginn noch zu Störungen, so die Bahn-Sprecherin.

Daher hieß es auch zu Wochenbeginn für Pendler und Fernreisende: Vor der Abfahrt informieren und gegebenenfalls nachfragen, ob der jeweilige Zug von Einschränkungen betroffen ist.

Vor dem 3. März keine Streiks mehr

Weitere Streiks gibt es bis mindestens 3. März nicht mehr. Denn bis dahin wollen beide Seiten hinter verschlossenen Türen miteinander sprechen und haben dazu eine Friedenspflicht vereinbart. Die Lokführergewerkschaft GDL verzichtet während der anstehenden Verhandlungen also auf weitere Streikaufrufe. Losgehen sollen die Tarifverhandlungen zwischen dem Bahn-Management und der GDL ab dem 5. Februar. Allerdings sind dabei noch einige Steine aus dem Weg zu räumen.

Denn bislang beharren Claus Weselsky und die GDL auf der Kernforderung einer schrittweisen Reduzierung der Arbeitszeit. Bis zum Jahr 2028 soll nach dem Willen der GDL so das Arbeitspensum von 38 auf 35 Stunden fallen - bei vollem Lohnausgleich. Die Bahn stand einer Arbeitszeitverkürzung zunächst grundsätzlich ablehnend gegenüber.

Beide Seiten liegen noch weit auseinander

Es folgte dann aber doch ein erstes Angebot der Bahn, in dem der Konzern eine Erhöhung der Gehälter in zwei Schritten um jeweils rund fünf Prozent bis Ende 2025 vorschlug. Ab Anfang 2026 hätten Lokführer und Zugbegleiter dann die Wahl zwischen einer weiteren Erhöhung um 2,7 Prozent oder einer Stunde Verkürzung auf dann also 37 Stunden.

Die Crux daran aus Sicht der GDL: Die Bahn hatte diese Wahlmöglichkeit unter den Vorbehalt gestellt, dass zu diesem Zeitpunkt genügend Lokführer und Zugbegleiter im Konzern angestellt sind. Es handelt sich also um eine Bedingung, die die Gewerkschaft nicht beeinflussen konnte. Doch auch bei der Laufzeit eines künftigen Tarifvertrags und bei der Höhe der Entgelterhöhungen lagen beide Seiten bislang noch weit auseinander.

„Nunmehr haben den Tarifabschluss andere geprägt“

Dass es nun zu einem vorzeitigen Abbruch des Streiks gekommen und der Weg für Verhandlungen geebnet ist, führt Claus Weselsky insbesondere auf die Bereitschaft der Bahn zurück, in Punkto Arbeitszeitverkürzung auf die Gewerkschaft zugegangen zu sein. Dabei verweist die GDL darauf, sich bereits mit 18 privaten Bahngesellschaften auf die 35-Stunden-Woche für Schichtarbeitende bis 2028 geeinigt zu haben. Der Marktführer, also die Deutsche Bahn, hätte den Tarifabschluss 2023 prägen können, so Weselsky. „Nunmehr haben den Tarifabschluss andere geprägt - und damit muss das Management umgehen“.

Es stehen also schwierige Verhandlungen an. Bahnkunden jedenfalls können mindestens bis Anfang März aufatmen. Die Züge werden bis dahin ohne Streiks fahren. Ob beide Seiten aber bis dahin eine Einigung gefunden haben werden, ist nicht sicher. Weitere Streiks sind nach Auslaufen der Friedenspflicht am 3. März nicht ausgeschlossen. „Jetzt ist der erste Schritt zur Deeskalation getan“, sagte Weselsky. „Und den lassen Sie uns bitte zu Ende gehen. Und dann melden wir uns - so oder so“.