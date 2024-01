Es klingt fast normal in diesen Tagen. Der Bauernverband Horgenzell hatte am Wochenende zwei Sternfahrten nach Ravensburg angemeldet: Mit 300 Traktoren von der Weststadt zum Naturfreibad Flappach, Teilnehmer aus Wangen, Altshausen, Ravensburg und Horgenzell.

Man erlebt derartige Proteste meist als Autofahrer oder Passant. Aber was passiert in den Traktoren? Wie verständigen sich die Bauern? Wie reagieren Pendler auf blockierte Straßen? Die „Schwäbische Zeitung“ durfte im ersten Trekker mitfahren.

Ravensburg-Weststadt, Parkplatz Edeka. Einstieg bei Landwirt Gebhard „Gerd“ Frick. Es ist seine 20. Protestfahrt in drei Wochen. Man kennt den Betreiber einer Biogasanlage als Redner bei zahlreichen Kundgebungen, unter anderem auf dem Ravensburger Marienplatz.

Frick kommt sofort zur Sache. „Die Landwirtschaft wird seit 20 Jahren gebeutelt“, sagt er, „wenn wir nichts unternehmen, gehen auf vielen Höfen die Lichter aus.“

WhatsApp-Gruppe mit 1000 Teilnehmern

Die Trecker knattern Richtung Innenstadt, Frick schreibt in eine WhatsApp-Gruppe mit 1000 Teilnehmern das erste Kommando: „Tempomat 5,2 km/h.“ Das ist langsam. Richtig langsam. Kein Auto kann die 200 Meter lange Kolonne auf der Meersburger Straße überholen.

Und Frick redet wie ein Wasserfall: „Der Agrardiesel hat das Fass nur zum Überlaufen gebracht. Viel schlimmer sind die Freihandelsabkommen. In Polen wird Tafelobst für einen Euro gepflückt. Wir müssen unseren Erntehelfern den Mindestlohn bezahlen. Die Ukraine überschwemmt uns mit billigem Mais, wenn sie in die EU aufgenommen wird. In Südamerika werden 100.000 Tiere auf engstem Raum gehalten und mit Mais zur Schnellzucht gefüttert. Da gelten keine Tierwohlstandards. Das Fleisch findet man später auf einer Tiefkühlpizza. Unsere Landwirtschaft ist nicht wettbewerbsfähig, wenn sich nicht dringend etwas ändert.“

Die hupende Treckerkolonne erreicht Ravensburg. Viele Passanten bleiben stehen, filmen, manche klatschen Applaus. Autofahrer, die aus der Gegenrichtung kommen, strecken Daumen aus den Fenstern.

„Die Unterstützung der Bevölkerung motiviert uns unglaublich“, sagt Frick, „es ist lange her, dass das ganze Land so geschlossen hinter unseren Anliegen stand.“ Fun Fact am Rande. Frick berichtet, dass man auf Amazon keine Luftdruckfanfaren mehr bekommt. „Die Landwirte haben alle aufgekauft.“

„Es kommt ganz selten vor, dass wir beschimpft werden“

Auf der B 32 schreibt der Kolonnenführer das nächste Kommando in die Gruppe: „Alle rechts ran vor der Esso-Tankstelle.“ Zirka 100 Autos können die Trecker überholen. Sie hatten für die Strecke von der Weststadt bis zur B 32 rund 45 Minuten gebraucht. Trotzdem strecken beim Vorbeifahren viele Fahrer den Daumen in die Luft.

„Wir halten insgesamt viermal, um die Leute nicht zu verärgern“, sagt Frick, „es kommt ganz selten vor, dass wir beschimpft werden.“

Beim Naturfreibad Flappach stoßen die Trecker aus Wangen dazu. Die Kolonne umfasst jetzt zirka 300 Fahrzeuge - und es geht zurück in die Weststadt. Die B 32 ist komplett dicht.

Frick erzählt weiter: „Die CO₂-Steuer ist ein großes Problem. Wir müssen CO₂-Zertifikate kaufen, obwohl wir der einzige Berufsstand sind, der CO₂ speichern kann. Oder die Bürokratie. Ich verbringe jede Woche zwei volle Tage im Büro, um Zettel auszufüllen. Ich muss jährlich mehr als 10.000 Euro für Gutachten ausgeben. Die Kollegen müssen jedes Tier, das den Stall verlässt, dokumentieren. Das ist im Ausland alles viel, viel einfacher.“

Trecker-Fahrer wissen, dass ein Reporter mitfährt - und geben ihm Aufträge

Die anderen Trecker-Fahrer wissen, dass ein Reporter vorne mitfährt. Viele rufen bei Frick auf dem Handy an. „Schreib unbedingt, dass es uns nicht um eine 34-Stundenwoche wie den Bahnmitarbeitern geht“, sagt Landwirt Peter, „wir arbeiten gerne. Es geht uns um die Zukunft unserer Branche und um den Mittelstand.“

Landwirt Paul sagt: „Wir verschenken im Rahmen der Entwicklungshilfe 63 Milliarden Euro ins Ausland. Wir bauen einen Radweg in Peru, aber stopfen hier keine Schlaglöcher.“

Die Situation ist irgendwie surreal. Auf beiden Fahrbahnen stehen Hunderte Autofahrer im Stau. „Dancing Queen“ von Abba dudelt aus dem Lautsprecher, Frick telefoniert im Minutentakt.

„Der Reporter soll schreiben, dass wir die Regierung nicht stürzen wollen“, sagt Landwirt Bernd, „wir wollen nur eine andere Politik. Wir wollen unsere Betriebe selbstständig führen.“

Plötzlich sind die Abgeordneten gesprächsbereit

Plötzlich stoppt ein Motorradpolizist die hupenden Fahrzeuge. Frick, inzwischen Trecker Nummer 4, ruft den neuen Kolonnenführer an. „Was will der Polizist?“ Antwort: „Wir sind wohl falsch abgebogen. Aber alles gut. Wir können weiter.“

Frick sagt: „Die Zusammenarbeit mit der Polizei ist hervorragend. Sie bitten uns zwar manchmal, etwas schneller zu fahren. Aber es hat noch nie Streit gegeben.“

Angekommen in der Weststadt löst sich die Protestfahrt langsam auf. Die Landwirte sprechen telefonisch von einem „großen Erfolg“. Aber auch von einem großen Aufwand. Jeder ist an diesem Nachmittag rund vier Stunden unterwegs - und tags draufgeht’s weiter. Frick sagt abschließend, er sei der festen Überzeugung, dass die Proteste Wirkung zeigen.

„Seit Tagen ist plötzlich jeder Bundestagsabgeordnete bei uns im Kreis gesprächsbereit. Das war vor einigen Wochen ganz anders.“ Den Bauern ist es eigentlich egal, ob der Bundesrat den Bundeshaushalt in dieser Woche mit den Kürzungen beim Agrardiesel durchwinkt. „Wir demonstrieren auf jeden Fall weiter“, sagt Frick, „wir hören erst auf, wenn die Landwirtschaft wieder konkurrenzfähig wird.“