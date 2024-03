ie Wirtschaft im Südwesten stagniert und ein Aufschwung ist aktuell nicht in Sicht. Die größte Gefahr für die Unternehmen stellt dabei der Fach- und Arbeitskräftemangel dar. Aktuelle Prognosen zeigen, dass bis zum Jahr 2050 ganze sieben Millionen Arbeitskräfte in Deutschland fehlen könnten. Das wäre verheerend.

Hier schläft die Politik schon seit Jahren. Wegen einer rückwärtsgewandten Vorstellung von Rollenbildern wird hierzulande beispielsweise noch immer viel zu wenig dafür getan, um Frauen vollwertig in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Nahezu die Hälfte aller Frauen in Deutschland arbeiten in Teilzeit. Damit liegt die Bundesrepublik auf Platz vier im EU-Ranking.

Großes Potenzial bei Frauen

Der Grund ist unter anderem das völlig veraltete Kita-System, das den Ansprüchen einer modernen Gesellschaft mittlerweile nicht mehr gerecht wird. Es gibt viel zu wenig ganztägige Betreuungsangebote und kaum Plätze für Kinder, die jünger als drei Jahre sind.

Dass die Kindergärten natürlich ebenfalls Personal brauchen, ist klar - genau hier muss die Politik ansetzen und Anreize schaffen. In der weiblichen Bevölkerung schlummert ein riesiges Potenzial an Arbeitskräften, das bislang zu großen Teilen ungenutzt bleibt.

Doch über kurz oder lang werden es auch die Frauen nicht richten können. Denn was Deutschland in großem Maße braucht, sind Fachkräfte aus dem Ausland. Die Hürden für die Arbeitsmigration wurden zwar erst vor Kurzem gesenkt, sie sind aber weiterhin viel zu hoch.

Unternehmen sind auch in der Pflicht

Gerade die langen Verfahren, die nötig sind, bevor eine Fachkraft tatsächlich einreisen darf, haben sich bislang als Migrations- und damit auch Wachstumsbremse erwiesen.

Doch nicht nur die Politik muss etwas tun. Auch Betriebe und Beschäftigte stehen in der Pflicht. Die Unternehmen müssen genau so auf die modernen Gesellschaftsverhältnisse reagieren wie es der Staat tun sollte. Etwa mit flexiblen Arbeitszeitmodellen, insofern es möglich ist. Gleichzeitig müssen sich Beschäftigte und ihre Gewerkschaften fragen lassen, ob es zukünftig möglich sein wird, dass immer noch weniger Menschen noch weniger arbeiten.