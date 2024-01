Wie die Steuerzahler die Landwirtschaft fördern

Rund 900 Millionen Euro jährlich - diesen Betrag wollte die Ampel-Regierung den Landwirten an Subventionen streichen, um das Haushaltsloch, das sich nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aufgetan hat, zu schließen. Nach den lautstarken Protesten der Branche ist die Regierung zwar zurückgerudert. Die Kfz-Steuerbefreiung für Agrarfahrzeuge bleibt und die Subventionen für Agrardiesel sollen nun schrittweise bis zum Jahr 2026 abgeschafft werden. Doch die Bauern geben sich mit diesem Vorschlag nicht zufrieden. Bauernpräsident Joachim Rukwied sprach von einem „faulen Kompromiss“, von einem „Sterben auf Raten“ und pocht auf eine vollständige Rücknahme der Subventionskürzungen.

Rekordgewinne im vergangenen Jahr

Längst geht es in der Auseinandersetzung zwischen Regierung und Landwirten nicht mehr nur um die für sich genommen bescheidenen 440 Millionen Euro, die die Agrardieselsubventionen ausmachen. Nach Einschätzung von Agrarökonomen ist der Wegfall für die Betriebe verschmerzbar. Es geht um die Zukunft einer Branche, die in der Wertschöpfungskette Nahrungsmittel das schwächste Glied ist, die sich von einer stetig steigenden Regulierungsdichte und Bürokratie gegängelt fühlt und die eine mangelnde Wertschätzung in weiten Teilen der Gesellschaft beklagt.

Der Blick auf die wirtschaftliche Lage der Landwirte rechtfertigt die Schärfe der Proteste aktuell nämlich nicht. Im vergangenen Wirtschaftsjahr 2022/2023 (30. Juni) haben die Bauern hierzulande Rekordgewinne eingefahren. Die Unternehmensergebnisse sind nach Angaben des Bauernverbands im Durchschnitt der Haupterwerbsbetriebe gegenüber dem Vorjahr um 45 Prozent auf 115.400 Euro gestiegen. Je nicht entlohnter Familienarbeitskraft, ein in der Branche üblicher Terminus, um die Gewinne auf den einzelnen Landwirt herunterzubrechen, blieben knapp 82.000 Euro hängen.

Südwest-Bauern Einkommensschlusslichter

Einschränkend muss aber erwähnt werden, dass 2022/2023 ein Ausnahmejahr war, das von außergewöhnlichen Preissteigerungen bei Nahrungsmitteln infolge einer global engen Versorgungslage geprägt war. Laut Bauernverband steht bereits fest, dass die Spitzenergebnisse des vergangenen Jahres im laufenden Wirtschaftsjahr nicht wieder erreicht werden.

Zudem unterscheiden sich die Einkommen hinsichtlich Betriebsform und Region erheblich. Während Schweinemäster und Ferkelerzeuger zuletzt überdurchschnittlich gut verdient haben, mussten Wein- und Obstbaubetriebe gegen den Branchentrend sogar einen Einkommensrückgang verkraften. Und regional betrachtet ist es so, dass die Bauern in Baden-Württemberg regelmäßig die Schlusslichter im Einkommensranking der Bundesrepublik sind: Je nicht entlohnter Familienarbeitskraft blieben im Wirtschaftsjahr 2022/2023 unter dem Strich knapp 51.000 Euro übrig.

Die meisten Subventionen kommen aus Brüssel

Um die extremen Schwankungen infolge volatiler Weltmarktpreise für Agrarprodukte zu mildern, aber auch um die gesellschaftlichen Leistungen der Bauern zu honorieren, die nicht über den Markt bezahlt werden, erhalten Landwirte Direktzahlungen und Subventionen, die einen erheblichen Teil ihres Einkommens ausmachen. Der größte Batzen dieser Zuwendungen kommt aus Brüssel. Im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU werden zwischen 2023 und 2027 jährlich rund 6,2 Milliarden Euro an die deutschen Landwirte ausgeschüttet.

Der Großteil geht als Direktzahlungen an die Bauern - im Fachjargon Erste Säule genannt -, deren Höhe sich nach der Größe der Höfe bemisst und an bestimmte Auflagen geknüpft ist. Dazu zählen Richtlinien des Natur-, Umwelt-, Tier- und Verbraucherschutzes sowie Maßnahmen zum Erhalt der Flächen in einem guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand, wie beispielsweise Vorgaben zur Erosionsvermeidung und zum Schutz von Grund- und Oberflächengewässern. Große Betriebe, die oft sowieso besser dastehen als der Durchschnitt, bekommen mehr als Kleinbetriebe.

Ohne Direktzahlungen geht es nicht

Die Landwirte erhalten die GAP-Gelder dabei nicht direkt aus Brüssel. Stattdessen legt die Bundesregierung Flächenprämien fest, die dann von den Zahlstellen der Bundesländer überwiesen werden. Im vergangenen Jahr wurden im Durchschnitt rund 170 Euro pro Hektar ausgezahlt. Hinzu kommen weitere Prämien wie die sogenannte Greeningprämie (85 Euro pro Hektar), die Bauern dazu zwingt, mindestens fünf Prozent ihrer Ackerflächen als ökologische Vorrangflächen auszuweisen, die sogenannte Umverteilungsprämie für kleine Betriebe (bis 30 Hektar 51 Euro pro Hektar), die Junglandwirteprämie (bis 90 Hektar 44 Euro pro Hektar) sowie gekoppelte Prämien für Mutterkühe, Schafe und Ziegen.

Insgesamt gibt es im GAP-Strategieplan im Bereich der Direktzahlungen zwölf Maßnahmen, deren primäres Ziel die Einkommensstützung der Landwirte ist.

Für die Landwirte sind die Direktzahlungen ein wesentlicher Bestandteil ihres Einkommens. Nach Auswertungen des Thünen-Instituts lagen sie im Durchschnitt der vergangenen drei Wirtschaftsjahre (2019/2020 bis 2021/2022) über alle Betriebe hinweg bei 38 Prozent. „In Ackerbau- und Futtermittelbetrieben ist der Anteil der Direktzahlungen am Einkommen am höchsten. In Betrieben mit hoher Wertschöpfung je Hektar - etwa im Obst-, Wein- und Gartenbau - ist ihr Anteil am niedrigsten“, sagt Heiko Hansen vom Thünen-Institut, der unter anderem die Einkommensentwicklung in der Landwirtschaft untersucht.

Die zwei Säulen der GAP

Neben den Direktzahlungen der Ersten Säule gibt es weitere Zuwendungen aus der sogenannten Zweiten Säule, deren Ziel die Förderung der ländlichen Entwicklung ist. Kofinanziert werden die EU-Mittel vom Bund und von den Ländern „insbesondere bei Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen, der Förderung des ökologischen Landbaus und der tierwohlgerechten Haltung, mit Ausgleichszahlungen für benachteiligte Gebiete, bei der Agrarinvestitionsförderung sowie über Beratung und den Wissensaustausch“, heißt es aus dem Landwirtschaftsministerium in Stuttgart.

Vom gesamten GAP-Topf (6,2 Milliarden Euro) entfallen dabei jährlich rund fünf Milliarden Euro auf die Erste und gut eine Milliarde Euro auf die Zweite Säule. Die Bauern in Baden-Württemberg bekamen davon im vergangenen Jahr 597 Millionen Euro, wie das Landwirtschaftsministerium in Stuttgart auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ vorgerechnet hat.

Der Bund gibt auch

Zusätzlich zu den EU-Mitteln subventioniert der Bund die Branche mit Steuervergünstigungen und Finanzhilfen. Im vergangenen Jahr beliefen sich die Zuwendungen auf 2,6 Milliarden Euro. Die drei größten Posten davon sind das Programm zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (486 Millionen Euro), die Kfz-Steuerbefreiung für Agrarfahrzeuge (485 Millionen Euro) und die Agrardieselrückvergütung (440 Millionen Euro).

Beide Töpfe zusammengenommen - EU- sowie Bundes- und Landesmittel - kommt die Branche also auf knapp neun Milliarden Euro an Direktzahlungen und Subventionen jährlich. Die Bauern im Süden der Republik profitieren davon übrigens am meisten: Nach einer Auswertung des Branchenportals „Agrarheute“ liegen die Landwirte aus Bayern und Baden-Württemberg - bezogen auf die Zuschüsse je Hektar - mit 508 und 461 Euro an der Spitze der Zahlungsempfänger.

Viel oder wenig?

Im Vergleich mit anderen Wirtschaftszweigen relativiert sich die große Zahl zwar etwas. So ist dem Subventionsbericht des Bundes zu entnehmen, dass die Landwirtschaft im vergangenen Jahr mit 2,6 Milliarden Euro an Finanzhilfen und Steuervergünstigungen bedacht wurde, die gewerbliche Wirtschaft mit 27,4 Milliarden Euro und das Wohnungswesen mit 19,9 Milliarden Euro aber ein deutlich größeres Stück vom Kuchen abbekamen. Der Anteil der Landwirtschaft an der gesamtwirtschaftlichen Bruttowertschöpfung ist mit knapp einem Prozent allerdings auch überschaubar.