Wie die Bahn pünktlicher werden soll

Viel war auf dem Schienengipfel am Freitag vom Schulterschluss zwischen Bahnunternehmen, Bundesregierung und Bauindustrie die Rede. Vor dem Start eines jahrelangen Sanierungsprogramms Anfang kommenden Jahres herrscht Aufbruchstimmung bei den Beteiligten. „Es wird besser werden, Schritt für Schritt“, verspricht etwa Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) den durch viele Verspätungen und Zugausfällen genervten Kunden.

Das muss es auch. Fast jeder dritte Bahnreisende kam in Deutschland im vergangenen Jahr mit einer Verspätung von mindestens 15 Minuten ans Ziel, wie eine Auswertung des Bundesverkehrsminsteriums auf Anfrage der Grünen zeigt. Nur 70,6 Prozent der Reisenden im Fernverkehr hatten demnach keine oder nur eine geringe Verspätung.

Einen Grund für die Zuversicht hatte er mit im Gepäck. Für die Generalsanierung gibt der Bund 40 Milliarden Euro zusätzlich — 12,5 Milliarden davon als zusätzliches Eigenkapital für die Deutsche Bahn. So stehen bis Ende 2027 rund 83 Milliarden Euro für das bisher größte Modernisierungsprogramm aller Zeiten bereit.

40 Projekte, 80 Milliarden

Geplant ist die Generalsanierung der wichtigsten Korridore. Den Auftakt bildet die chronisch überlastete Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim. Die Strecke wird dafür 2024 monatelang gesperrt. Das neue Konzept sieht Bauarbeiten in einem Rutsch vor, statt bisher punktueller Ausbesserungsarbeiten, die immer wieder neue Baustellen erforderten. Schon mit dem ersten Projekt erhofft sich die Deutsche Bahn deutliche Verbesserungen, denn jeder fünfte Fernverkehrszug passiert die Riedbahn.

Danach geht es Schlag auf Schlag weiter. 40 Projekte werden es insgesamt. 2025 folgt die Sanierung zwischen Hamburg und Berlin sowie zwischen Emmerich und Oberhausen. Ein Jahr später stehen sechs Erneuerung an, darunter die Strecken von Hamburg nach Hannover und von Nürnberg nach Regensburg. Die komplette Liste hat das Bundesverkehrsministerium veröffentlicht.

Ende des Jahrzehnts soll nach der Generalsanierung von 4000 Kilometern Schiene ein rund 9000 Kilometer umfassendes „Hochleistungsnetz“ stehen. Insgesamt umfasst das Netz der Bahn rund 34 000 Kilometer.

Fahrgäste brauchen Geduld

Bis dahin müssen sich die Fahrgäste in den betroffenen Regionen allerdings auf neuerliche Einschränkungen einstellen. So müssen die Nahverkehrsanbieter entlang der Riedbahn zum Beispiel einen Ersatzverkehr mit Bussen auf die Beine stellen. Fernverkehrszüge werden umgeleitet. Das bedeutet für die Kunden längere Reisezeiten. „Es wird viel Wehklagen geben“, ahnt die Staatssekretärin im Verkehrsministerium, Susanne Henckel, „aber wir brauchen die Hochleistungsstrecken.“ Zudem will der Bund auch dutzende Bahnhöfe modernisieren. An den Stationen sollen beispielsweise auch Parkhäuser für Fahrräder errichtet werden.

Zufrieden zeigt sich die Bauindustrie. „Nach dem heutigen Tag werden wir investieren in Mensch und Maschine“, kündigt Peter Hübner, Präsident des Branchenverbands an. Jetzt sei die notwendige Planungssicherheit gegeben. Ob das Megaprogramm tatsächlich reibungslos umgesetzt werden kann, ist mit einigen Fragezeichen versehen. So steht die Finanzierung nur bis zum Jahr 2027.

Wie es danach weiter geht, wird erst die nächste Bundesregierung entscheiden. Auch muss die EU–Kommission noch der Erhöhung des Eigenkapitals der Deutschen Bahn zustimmen. Schließlich steht die Bauwirtschaft vor einer großen Herausforderung. Sie muss genügend Fachkräfte auftreiben und in Anlagen investieren, um die Großaufträge abzuarbeiten.