Wirtschaft

Wie der „Vocho“ Mexiko zum Autoland machte

Mexiko-Stadt - / Lesedauer: 6 min

In der alten Silberstadt Taxco im Bundesstaat Guerrero in Mexiko ist der VW Käfer auch heute noch als Taxi unentbehrlich. Das kugelige Kraftpaket schafft auch die engen und steilen Straßen. (Foto: IMAGO/Vincent Isore/IMAGO/IP3press )

Vor 20 Jahren lief in in dem amerikanischen Land der letzte VW–Käfer vom Band. Heute ist das kugelige Auto in Mexiko kaum noch zu finden. Doch es gibt eine Ausnahme.

Veröffentlicht: 29.07.2023, 05:00 Von: Klaus Ehringfeld