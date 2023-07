Wie der Pfad zum Arbeitsplatz mit Zukunft aussehen kann

Auf den ersten Blick wirkt die Rechnung ganz einfach: Etwa 40.000 Arbeitsplätze gehen in der baden–württembergischen Automobil– und Zulieferindustrie bis zum Jahr 2040 durch die Transformation hin zum E–Antrieb verloren. Auf der anderen Seite führt die demographische Entwicklung zu einem erheblichen Mangel an Fachkräften in der Branche — mehr als 40.000 Mitarbeiter werden allein bis 2030 fehlen, wie das Institut für Arbeitsmarkt– und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit prognostiziert.

Passt also ziemlich perfekt zusammen, sollte man meinen. Doch so einfach ist es dann doch nicht: Es liegt in der Natur der Sache, dass in der Regel völlig andere Jobs überflüssig werden, als die, die man in der Zukunft benötigen wird. Doch es besteht auch Grund zum Optimismus. „Wir haben die Chance, alle Beschäftigten auf dem Weg der Transformation mitzunehmen“, sagt Roman Zitzelsberger, Bezirksleiter der IG Metall Baden–Württemberg, bei der Vorstellung einer Studie zu dem Thema in Stuttgart.

Von Arbeitslosigkeit bedrohte Beschäftigte qualifizieren

„Anstatt auf der einen Seite Beschäftigung abzubauen und an anderer Stelle händeringend Fachkräfte zu suchen, muss alles dafür getan werden, um durch geeignete Weiterbildungsmaßnahmen Übergangspfade zu gestalten und von Arbeitslosigkeit bedrohte Beschäftigte für neue Berufe zu qualifizieren“, macht Zitzelsberger deutlich. So gelinge gleichzeitig Beschäftigungs– und Fachkräftesicherung.

Der Arbeitgeberverband Südwestmetall und die Gewerkschaft begrüßen einvernehmlich die nun vorgestellte Bertelsmann–Studie mit dem Titel „Berufliche Übergangspfade in der Automobil– und Zulieferindustrie in Baden–Württemberg“ als wichtigen Impuls für zukünftige Weiterbildungsanstrengungen.

60.000 Arbeitsplätze sind in Gefahr

Die Automobil– und Zulieferindustrie befindet sich in einem Umbruch, den nicht wenige Experten als disruptiv einordnen. Wenn nicht zügig gehandelt wird, gehen Zehntausende Jobs allein in Baden–Württemberg verloren — wobei die Betroffenheit je nach Unternehmen und konkreter Tätigkeit eines Mitarbeiters sehr stark variiert. Je mehr diese am Verbrennungsmotor hängt, desto größer die Gefährdung.

Fakt ist: Die Branche, die allein im Südwesten 250.000 Menschen beschäftigt, steht durch den Wandel zu mehr Elektrifizierung, Vernetzung und Automatisierung vor enormen Herausforderungen. Neben den bereits genannten gut 40.000 gefährdeten Arbeitsplätzen kommen weitere rund 20.000 im verarbeitenden Gewerbe hinzu, das ja häufig ebenfalls den Autobauern zuliefert. Insgesamt setzt die Automobil– und Zulieferindustrie bundesweit gut 380 Milliarden Euro um (knapp 103 Milliarden Euro davon in Baden–Württemberg), die Zahl der Betriebe beträgt aktuell 1361, 295 davon haben ihren Sitz im Südwesten.

Arbeitskräftemangel „auch eine gute Nachricht“

Nach Ansicht von Oliver Barta, Hauptgeschäftsführer von Südwestmetall, kann es in vielen Fällen sinnvoll sein, bestehende Beschäftigte für neue Aufgaben weiterzuqualifizieren, anstatt neue Fachkräfte auf einem leergefegten Arbeitsmarkt zu suchen und nicht zu finden. „Es lohnt sich, genau hinzuschauen, die vorhandenen Kompetenzen der Beschäftigten sichtbar zu machen und mit den in einer neuen Tätigkeit benötigten Kompetenzanforderungen abzugleichen“, ist sich Barta sicher.

Lücken könnten durch passende Weiterbildungsmaßnahmen geschlossen werden, die zudem nicht selten von der Bundesagentur für Arbeit bezuschusst würden. Generell, so Barta weiter, sei es von „zentraler Bedeutung, in Zeiten tiefgreifender Transformationsprozesse die Beschäftigten fit für den Arbeitsmarkt der Zukunft zu machen“. Vor diesem Hintergrund sei der näherrückende Mangel an rund 40.000 Arbeitskräften „auch eine gute Nachricht“.

Auch Produktingenieure sind bedroht

„Unser Ziel muss es sein, möglichst viele Beschäftigte mit den Kompetenzen auszustatten, damit sie in zukunftsträchtige Beschäftigung wechseln können“, sagt Eric Thode, Arbeitsmarktexperte der Bertelsmann Stiftung, bei der Vorstellung der Studie. Die Voraussetzungen dafür seien gut, ist der Forscher überzeugt.

Die Experten haben insgesamt fünf durch die Transformation besonders gefährdete Berufsbilder ausgemacht. Spannend dabei: Betroffen sind alle Qualifizierungsniveaus von der Hilfskraft in der Metallbearbeitung über Fachkräfte bis zu absoluten Spezialisten und Experten mit Masterabschluss — zum Beispiel Produktingenieure in der Fahrzeugtechnik, die zu Mikrosystemtechnikern umgeschult werden könnten. Hilfsarbeiter in der Metallbearbeitung können zur Fachkraft für die spanende Metallbearbeitung aufsteigen oder Vertriebsfachkräfte zu Spezialisten für Marketing und Werbung.

Anstrengend wird es allemal

Für den Wechsel von der alten Tätigkeit hin zum neuen Beruf haben die Forscher sogenannte Übergangspfade definiert, die durch Weiterbildung oder auch eine ganz neue Berufsausbildung beschritten werden können. Die bereits vorhandenen Fähigkeiten werden dabei gezielt um die künftig notwendigen Qualifikationen ergänzt. Dies sei umso erfolgversprechender, je näher die neue und alte Tätigkeit inhaltlich zusammenhängen, ist eine Erkenntnis aus der Untersuchung. In diesem Prozess sehen sich die Unternehmen ebenso in der Pflicht wie die Arbeitnehmervertreter, die vielerorts bereits heute durch „Weiterbildungsmentoren“ in den Betrieben aktiv sind, wie Zitzelsberger berichtet. Auch von der Politik sowie der Agentur für Arbeit rechnet man mit der notwendigen Unterstützung.

Neben der fachlichen und überfachlichen Weiterbildung — insbesondere bei IT–Anwendungen — wird ganz besonders die innere Einstellung entscheidend sein, sind die Studienautoren überzeugt. Sowohl die Beschäftigten als auch die Unternehmenslenker müssen die Übergangspfade wirklich gehen und den schwierigen Wandel meistern wollen — Stichwort: Lern– und Veränderungskultur. Anstrengend wird es allemal.

„Ausgelernt“ gibt es nicht mehr

Einen ganz konkreten Wunsch hat Bertelsmann–Forscher Thode gleich zu Beginn. Das gerade in Deutschland so verbreitete Wort „ausgelernt“ müsse umgehend in die Mottenkiste. So etwas gibt es in der neuen Welt schlicht und einfach nicht mehr.