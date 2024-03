Wie der europäische Plan zur Hausdämmung aussieht

Die Energiesanierung von Gebäuden soll schneller vorangehen, wobei auf die Eigentümerinnen und Eigentümer keine individuellen Pflichten zukommen. Ob sie ihre Wohn- und Gewerbegebäude beispielsweise dämmen, um eine Energieeinsparung zu erreichen, bleibt freiwillig. Das ist ein Kern der Gebäude-Richtlinie, die das Europäische Parlament wohl an diesem Dienstag beschließen wird.

Ich werde keinen Vorschlag unterstützen, der einen technischen Sanierungszwang für einzelne Gebäude vorsieht. Klara Geywitz

Die Debatte über die sogenannte „Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden“ wurde kontrovers geführt. Als das EU-Parlament vor etwa einem Jahr schon einmal einen Beschluss dazu fasste, bekamen viele Hausbesitzerinnen und Besitzer Angst, sie könnten sich die erforderliche, teure Renovierung gar nicht leisten. Denn das Parlament wollte festlegen, dass die am schlechtesten isolierten Gebäude schon bis 2030 hätten saniert werden müssen. Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) sagte damals dazu: „Ich werde keinen Vorschlag unterstützen, der einen technischen Sanierungszwang für einzelne Gebäude vorsieht.“

Merklich abgeschwächter Kompromiss

Mittlerweile haben Parlament, EU-Kommission und Mitgliedsstaaten einen abgeschwächten Kompromiss ausgehandelt. Demnach gibt es keine Pflichten für einzelne Eigentümer, wohl aber Ziele, die die nationalen Regierungen für den gesamten Wohnungsbestand ihres Landes erreichen müssen. Demnach soll beispielsweise Deutschland den Energieverbrauch von Wohngebäuden bis 2030 um 16 Prozent verringern, bis 2035 um 20 bis 22 Prozent. Die Hälfte der Einsparung soll erreicht werden, indem man schlecht isolierte Häuser zuerst saniert. Im Einzelnen kann das bedeuten: die Dämmung von Kellern, Außenwänden und Dächern sowie den Einbau neuer Fenster. Auch Nichtwohngebäude wie Gewerbebetriebe sollen einen Beitrag leisten.

In diesem Segment müssen die EU-Staaten jeweils 16 Prozent der am schlechtesten isolierten Gebäude bis 2030 renovieren lassen. Wie sie diese Ziele schaffen, dürfen die Regierungen selbst entscheiden. Ob das jedoch klappt, erscheint zumindest fraglich. Denn ohne individuelle Sanierungspflichten können die Staaten nur das freiwillige Engagement der Immobilienbesitzer unterstützen. Das genau fordert die Richtlinie auch: Sie verlangt die intensive Beratung und finanzielle Unterstützung der Immobilienbesitzerinnen und -besitzer durch öffentliche Stellen.

Härtere Regelung für Neubauten

Nur für Neubauten sieht die Richtlinie eine härtere Regelung vor. Ab 2030 dürfen neu errichtete Gebäude keine Treibhausgasemissionen mehr verursachen. Stimmen das EU-Parlament an diesem Dienstag und der Rat der Einzelstaaten spätestens im April zu, könnten die Regeln etwa Mitte 2026 in Kraft treten.

Deutschland liegt mit dieser Richtlinie bisher auf einer Linie. Individuelle Pflichten für die energetische Sanierung von bestehenden Wohngebäuden, etwa die Dämmung, gibt es nicht. Allerdings müssen Eigentümerinnen und Eigentümer bis 2045 ökologische Heizungen eingebaut haben, die keinen klimaschädlichen Kohlendioxid-Ausstoß mehr verursachen.

Fossile Energie dürfte deutlich teurer werden

Ab den Jahren 2026 und 2028 beginnt diese Pflicht hierzulande zu greifen. Als alternative Wärmequellen für Gebäude können dann zum Beispiel mit Sonnenenergie produzierter Strom, Wärmepumpen, Fernwärme oder auch Biogas dienen.

Es wird erwartet, dass viele Immobilienbesitzer diesen Weg auch aus eigenem Interesse gehen, denn fossile Energie wird in den kommenden zwei Jahrzehnten vermutlich deutlich teurer. Dies liegt unter anderem am steigenden Preis für Kohlendioxid (CO₂) im Rahmen des europäischen Emissionshandels. Auch Heizenergie soll in einigen Jahren in das System einbezogen werden. Weil die insgesamt in der EU erlaubte CO₂-Menge abnehmen soll, wird sich der Preis für CO₂-Zertifikate, die in den Heizkosten enthalten sind, deutlich erhöhen. Auf Leute, die weiter fossil heizen, könnten dann schon in den nächsten zehn Jahren sehr hohe Kosten zukommen.

Denkbar, dass Klimapolitik wieder abgeschwächt wird

Aber auch die Ökostrom-Preise für Wärmepumpen und die Kosten für Fernwärme werden wohl zulegen. Das liegt unter anderem an den hohen Investitionskosten für die neuen Systeme und die absehbare Knappheit von regenerativer Energie. Diese insgesamt wachsenden Energiekosten bilden den Hintergrund der EU-Richtlinie und des Ziels, sie durch Energiesanierung zu verringern.

Ob allerdings die jetzige Richtung der Politik in den kommenden 20 Jahren erhalten bleibt, weiß man nicht. Wenn die Heizkosten für Gebäuden drastisch steigen, könnten die Parlamente und Regierungen die Klimapolitik auch wieder abschwächen.