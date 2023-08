Wichtigste deutsche Aktienindizes im Minus

Zins– und damit auch Konjunktursorgen dominieren weiterhin das Geschehen am deutschen Aktienmarkt. Die wichtigsten Indizes gaben am Donnerstag nach, während die Renditen an den Anleihemärkten stiegen. Das am Vorabend veröffentlichte Sitzungsprotokoll der US–Notenbank Fed hatte die Erkenntnis gebracht, dass die Tür für weitere Zinserhöhungen offen bleibt.

Der hiesige Leitindex Dax stand am frühen Nachmittag 0,12 Prozent im Minus bei 15.770,91 Punkten, nachdem er im frühen Handel auf das Niveau von Mitte Juli gesunken war. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,66 Prozent auf 27.633,34 Punkte nach unten. Der Eurozonen–Leitbarometer EuroStoxx 50 verlor 0,42 Prozent.

Der Euro wurde zuletzt zu 1,0906 US–Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,0916 (Dienstag: 1,0926) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9161 (0,9152) Euro. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 2,67 Prozent am Vortag auf 2,70 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,22 Prozent auf 123,33 Punkte. Der Bund–Future gab um 0,14 Prozent auf 130,74 Punkte nach.