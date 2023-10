Videospiele

Wettbewerbshüter genehmigen Microsoft Activision-Kauf

London / Lesedauer: 1 min

Entscheidung gefallen: Der Videospiele-Riese Activision Blizzard darf von Microsoft übernommen werden. (Foto: Jae C. Hong/AP/dpa )

Die Wettbewerbshüter in Großbritannien geben ihr Okay: Microsoft darf den Videospiele-Riesen Activision Blizzard übernehmen. Was waren die Bedenken?

Veröffentlicht: 13.10.2023, 08:33 Von: Deutsche Presse-Agentur