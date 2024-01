„Wero“ soll Mastercard und Visa die Stirn bieten

An einem eher trüben und feuchten Donnerstag im Dezember 2023 beginnt für Millionen europäische Bankkunden eine neue Zeitrechnung - auch wenn sie es noch nicht wissen. In seinem Büro im 6. Stock in Berlin-Mitte überweist Joachim Schmalzl von einem Konto bei der Sparkasse Elbe-Elster zehn Euro auf das Konto von Yves Tyrode bei der französischen Bank Groupe BPCE. Das Geld braucht zwei Sekunden bis zur Gutschrift. Bedeutender als das Tempo ist die Tatsache, dass die Überweisung funktioniert. Es ist der Praxistest eines neuen Systems, das im kommenden Jahr starten soll.

Mit „Wero“ soll Bezahlen einfacher werden

„Die Grundidee ist, in Europa ein einheitliches Zahlungssystem anzubieten, das in allen Ländern funktioniert. Online und off-line“, sagt Schmalzl, geschäftsführendes Vorstandsmitglied beim DSGV, dem Dachverband der deutschen Sparkassen. Er ist auch Verwaltungsratsvorsitzender von EPI in Brüssel, dem Unternehmen, das das System entwickelt. „Bisher gibt es in vielen Ländern eigene Lösungen. Für grenzüberschreitende Zahlungen haben die US-Unternehmen Mastercard und Visa eine sehr starke Position“, sagt Schmalzl. Und die soll Wero, so haben sie das neue System in Anlehnung an we (englisch für wir) und Euro getauft, knacken. Getragen wird die rein europäische Alternative von Kreditinstituten und Zahlungsabwicklern.

Wer einkauft, kann bereits heute auf verschiedene Art zahlen: mit Bankkarte (in Deutschland Girocard, umgangssprachlich EC-Karte) und Kreditkarte, Bargeld und Telefon - wobei für Apple Pay oder Google Pay meist digital eine Karte hinterlegt werden muss. Online gibt es mehr Auswahl: den US-Anbieter Paypal etwa, Klarna aus Schweden, Sofortüberweisung, Lastschrift, Amazon Pay. Und im europäischen Ausland lässt sich noch anders bezahlen, in Schweden zum Beispiel über die App Swish.

Gerade weil es so viele Angebote gibt, kommen die Kunden heute auch zurecht. Wozu also ist ein weiteres nötig? Schmalzl verspricht mehr Übersicht. „Niemand soll mehr darüber nachdenken müssen, wo jetzt welche Karte zum Bezahlen akzeptiert wird oder welche Methode online die richtige ist.“ Denn bisher nimmt nicht jeder Händler in jedem Land jedes Zahlungsmittel.

System wird in die Banken-Apps eingebaut

Wero bucht Zahlungen in Echtzeit vom Girokonto - maximal acht Sekunden. „Kunden sehen sofort, dass gezahlt wurde, Händler haben direkt ihr Geld“, sagt Schmalzl. Bei der Girocard dauert es in der Regel mindestens einen Tag, bis Überweisungen sichtbar werden. Kreditkartenunternehmen buchen meist nur einmal im Monat Geld ab. Auch einfache Überweisungen zwischen Privatpersonen sollen mit Wero möglich sein. Wenn jemand im Kollegenkreis für ein Geburtstagsgeschenk oder einen Blumenstrauß sammelt, kann jeder oder jede direkt Geld per Mobiltelefon schicken, wenn kein passendes Bargeld griffbereit ist.

Das System wird bei den Sparkassen in die jeweilige App eingebaut, Kunden können es einfach verwenden. Andere beteiligte Banken werden es ähnlich handhaben. Es soll auch eine eigene Wero-App geben, die jeder nutzen kann. Das System greift auf die Mobilnummer zu, um Personen zu erkennen. Und am Kassenterminal soll mit dem Telefon bezahlt werden.

Für die Akzeptanz des Systems sind vor allem die Händler wichtig. Und die schauen auf die Gebühren, die sie für jedes Geschäft zahlen müssen. Schmalzl schweigt sich über die Höhe aus. Er sagt nur: „Wir entfachen den Wettbewerb wieder.“ Nach Zahlen des Handelsforschungsinstituts EHI kostete die Händler 2022 eine Girocard-Zahlung im Schnitt 0,162 Prozent des Umsatzes, wobei kleineren Händlern mehr, größeren weniger berechnet wurde. Für Kreditkarten wurden bis zu 2,3 Prozent fällig. Im Onlinehandel fielen bei Kreditkartenzahlung im Schnitt 1,16 Prozent Gebühr an. Paypal - in Deutschland die beliebteste Onlinezahlungsform - nahm sogar 1,76 Prozent.

Als Erstes soll es möglich sein, Geld zwischen Privatpersonen zu überweisen

Starten soll das neue System im zweiten Vierteljahr 2024 zunächst in Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und den Niederlanden. Weitere Länder sind geplant. Als Erstes soll es möglich sein, Geld zwischen Privatpersonen zu überweisen. Im Verlauf des Jahres kommt die Überweisung zwischen Privatpersonen und Einzelgeschäftsleuten hinzu. Dann können etwa Zahnärztin und Pizzabote, Verkäuferin auf dem Flohmarkt und Musiklehrer direkt bezahlt werden. In 2025 sollen dann Onlinehändler dabei sein und Terminals in Geschäften Wero akzeptieren.

Eine Bezahlkarte ist nicht vorgesehen, das Mobiltelefon soll genügen. Das könnte auch an den Kosten liegen: Für ein Zahlungssystem mit Karte werden schnell eine Milliarde Euro benötigt, wie es in der Branche heißt - was nicht alle Banken mittragen wollten. Eine Zeit lang sah es sogar aus, als scheitere die Idee, unter anderem wegen des Geldes. Zum Start 2020 hatten Banken aus ganz Europa Interesse. Doch nach und nach zogen sich einige zurück: Italiener, Polen, Portugiesen, Spanier. Auch die Commerzbank stieg aus, die genossenschaftlichen Institute um die DZ-Bank ebenfalls. In der Folge verschlankte EPI das Konzept.

Die DZ-Bank ist jetzt wieder dabei. 14 Banken und Verbünde, darunter die Deutsche Bank, die niederländische ING und die französische Société Générale, die Sparkassen sowie zwei Zahlungsabwickler sind an EPI beteiligt. Sie stehen für 75 Prozent der Zahlungen und etwa 60 Prozent der Kunden (etwa 120 Millionen) in Europa. Das Unternehmen hofft auf weitere Anteilseigner, denn Wero soll ausgebaut werden. Jährlich soll ein deutlich zweistelliger Millionenbetrag investiert werden. Vorbereitet jedenfalls ist alles. Jetzt müssen die Kunden den Dienst nur noch nutzen.