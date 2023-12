Wer arbeitet, braucht mehr Wertschätzung

Jeden Monat 2311 Euro für eine vierköpfige Familie? Einfach so? So viel Bürgergeld gibt es laut Tabelle auf der Basis der aktuellen Sätze - und die sollen ab Januar kräftig steigen. Zusätzlich gibt es Geld für Schulbedarf, Klassenfahrten oder Kitagebühren. Kein Wunder empfinden viele Gehaltsbezieher solche Beträge fürs Nichtarbeiten als ungerecht. Selbst durchschnittliche Einkommen sind gemessen daran nicht viel üppiger, zumal wenn die häufig hohen Wohnungsmieten betrachtet werden.

Die SPD, die mit aller Macht Hartz 4 ersetzen wollte, kann mit dem neuen Bürgergeld kaum verlorenes Terrain aufholen. Im Gegenteil: Gerade Geringverdiener fühlen sich dadurch missachtet. Auch wenn ein Mindestlohnempfänger, der noch Wohngeld bezieht, rechnerisch 274 Euro mehr in der Haushaltskasse hat, stellt sich die Frage nach dem Anreiz. Lohnt es sich für 274 Euro jeden Morgen um sechs Uhr aufzustehen? Zumal schlecht entlohnte Jobs meistens nicht die angenehmsten sind. Den ganzen Tag Regale einzuräumen oder abends in einer Spülküche zu stehen, ist anstrengend. Da gibt es nichts zu beschönigen. Doch es ist für die Gesellschaft wichtig, dass es Menschen gibt, die diese Arbeit gut und gerne machen. Es ist falsch, ihnen zu vermitteln, es sei nichts wert, was sie jeden Tag tun.

Solange für einfache Tätigkeiten Mitarbeiter fehlen, muss der Fokus darauf liegen, Menschen für solche Jobs zu motivieren. Das bedeutet auch, bessere Löhne für Küchenhilfen oder Bäckereiverkäuferinnen. Sie können jedoch nicht dauerhaft höher sein als die Produktivität dieser Arbeitsplätze. Das wäre nicht bezahlbar.

Es gilt eine Balance zu finden. Wer nicht arbeiten kann, muss selbstverständlich Leistungen erhalten. Der Staat darf jedoch nicht vermitteln, das Bürgergeld sei eine Hängematte, um es sich bequem zu machen. Die Politik muss deutlicher machen, dass Arbeit wertgeschätzt wird und sollte nicht gleich jeden verdienten Euro mit Steuern und Abgaben belasten.