Weniger Pestizide auf Baden-Württembergs Feldern

Bis 2030 sollen die Landwirte in Baden-Württemberg die Menge an chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln, die sie auf ihren Äckern und in ihren Plantagen ausbringen, um die Hälfte reduzieren. So hat es das Land im Biodiversitätsstärkungsgesetz von 2020 festgeschrieben. Am Donnerstag hat Agrarminister Peter Hauk (CDU) neue Zahlen zum Fortschritt vorgelegt. Auf den ersten Blick deuten sie in die richtige Richtung - doch es bleiben Fragen offen.

Zum dritten Mal hat das Agrarministerium einen Pestizidbericht vorgestellt, diesmal für das Jahr 2021. Im Vergleich zu 2020 sind demnach deutlich mehr Stoffe zum Einsatz gekommen. Als Grund nennt Minister Hauk die Witterung. „In feuchten, nassen Jahren kommen zum Beispiel mehr Fungizide zum Einsatz als in trockenen Jahren, um die Kulturpflanzen vor Befall mit Pilzen, wie Schorf, Mehltau oder Rost zu schützen.“ Dennoch: Im Vergleich zum Referenzwert sei der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln um vier Prozent gesunken. „Wir sehen eine Tendenz nach unten und das zählt“, betont Hauk.

Ein Minus von vier bis 12 Prozent

Bei der Datenbasis gibt es aber Ungereimtheiten. Das Ministerium hat zunächst einen Referenzwert - genannt Baseline - definiert. Dazu haben die Fachleute aus dem Pestizideinsatz der Jahre 2016 bis 2019 einen Mittelwert gebildet. Mit diesem vergleicht man nun jährlich die neuen Messwerte. Um überhaupt zu wissen, welche Menge an Pflanzenschutzmitteln in einem Jahr ausgebracht wurde, stützt sich das Ministerium auf zwei Quellen: zum einen auf ein Netz an landwirtschaftlichen Betrieben, die Daten zum Pestizideinsatz lieferen. Die Landwirtschaft setzt laut Ministerium 98 Prozent der Pflanzenschutzmittel im Land ein. Zum anderen bedient man sich der Daten von Marktforschungsunternehmen. Im Bericht erklären die Autoren für 2021 einen Rückgang des Pestizideinsatzes - bezogen auf das Betriebsmessnetz - von vier Prozent. Im Jahr zuvor seien es neun Prozent gewesen. Bezogen auf die Marktforschungsdaten ist von sechs, respektive zwölf Prozent die Rede.

Das Problem hierbei: Es kursieren unterschiedliche Baselines. Im aktuellen Pestizidbericht spricht Minister Hauk im Vorwort von einer Baseline von 1980 Tonnen, die „aufgrund von Anpassungen bei der Datenerhebung“ leicht nach oben korrigiert werden musste. In den begleitenden Pressemitteilungen ist indes zum zweiten Bericht vergangenes Jahr von einer Baseline von 2100 Tonnen die Rede und nun zum dritten Bericht von 2200 Tonnen. Je höher der Ausgangswert, desto einfacher ist es, Reduktionsziele zu erreichen. Ein Sprecher Hauks erklärt, dass es sich um Hochrechungen handle, die nicht absolut zu sehen seien. „Sie müssen aufgrund geänderter Erhebungsmethoden und Fehlerkorrekturen von Jahr zu Jahr geringfügig angepasst werden, damit die Jahre untereinander vergleichbar bleiben.“ Entscheidend sei nicht die absolute Menge, die ohnehin hochgerechnet worden sei, sondern der ermittelte Trend nach oben oder unten. „ Im Falle des vorliegenden Berichts nach unten.“

Nabu fordert mehr Anstrengungen

Johannes Enssle, Landesvorsitzender des Naturschutzbunds (Nabu) Deutschlands, äußert sich erfreut über den umfassenden Bericht und den dort belegten Fortschritt. Ob bei der Reduktion der ausgebrachten Pestizidmenge im Land von einem Erfolg gesprochen werden könne, hinterfragt er aber. „Im gleichen Zeitraum ist der Absatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln bundesweit um neun Prozent gesunken“, betont Enssle. „Wenn wir in Baden-Württemberg unser Ziel einer Reduktion um 40 bis 50 Prozent bis 2030 wirklich erreichen wollen, müssen die Einsatzmengen in den kommenden Jahren deutlich stärker sinken.“

Auch Enssle übt Kritik an der „verwirrenden Darstellung der sogenannten Baseline“. Denn diese sei nun schon zum dritten Mal angepasst worden. „Über die methodischen Gründe dafür schweigt sich der Bericht aus. Abgerundet wird die Verwirrung durch eine falsche Zahl in der Pressemitteilung“, so Enssle. Ebenso kritisch bewertet der NABU, dass im dritten Bericht von einem Einsparpotenzial von 140 Tonnen durch einen Wegfall des umstrittenen Mittels Glyphosat die Rede ist. „Nachdem Glyphosat von der EU-Kommission nun für weitere zehn Jahren zugelassen werden soll, wird sich Baden-Württemberg bei der Reduktion von Herbiziden umso stärker anstrengen müssen“, so Enssle.