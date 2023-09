Weniger Papierkram und mehr digitale Angebote: Bürokratie soll abspecken

Pressetermin in einem Unternehmen, die Politiker lächeln in die Kameras, Händeschütteln — und am Ende steht die Pressesprecherin da und reicht jedem eine Einverständniserklärung zum Unterschreiben. Denn ohne diese dürfen die Bilder nicht verwendet werden.

Danach werden die Unterlagen in einer eigenen Datenbank verwahrt, bis der Fotografierte sich entscheidet, dass die Bilder nicht mehr verwendet werden dürfen. Die Regelung, die eigentlich zum Schutz der Persönlichkeitsrechte gedacht war, wird so zu einem bürokratischen Aufwand.

Benjamin Strasser im Austausch mit Unternehmen

Um sich über die Auswirkungen bürokratischer Regelungen auf mittelständische Unternehmen zu informieren, hat der Ravensburger Bundestagsabgeordnete und Koordinator der Bundesregierung für Bürokratieabbau, Benjamin Strasser (FDP), das Unternehmen J. Wagner GmbH, ein Hersteller von Technik zur Oberflächenbeschichtung, in Markdorf besucht.

Er freue sich, sich mit den Unternehmen auszutauschen, um Ideen und Vorschläge mitzunehmen. „Mit den Praxis–Checks wollen wir als Regierung mit betroffenen Akteuren ins Gespräch kommen, um zu erfahren, was der Staat tun kann, um Verfahren schneller zu machen“, sagt Strasser. Die Bürokratie lähme die Unternehmen.

Nachhaltigkeitsberichterstattung macht Unternehmen zu schaffen

Als aktuelles Beispiel für eine bürokratische Hürde nannte Michael Müller, Geschäftsführer der J.Wagner GmbH, die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Die aktuelle Regulierung lasse noch in den Formulierungen Interpretationsspielräume und sei als neues Gesetz noch nicht praxistauglich.

„Das wichtige ist, dass am Ende nicht nur Papierberge entstehen“, sagt Müller. Neben dem personellen Aufwand kosten die bürokratischen Hürden das Unternehmen jedes Jahr 1,7 Prozent ihres Umsatzes.

Bis zu drei Prozent Umsatz nur für Bürokratie

„In einer eigenen Studie haben wir herausgefunden, dass diese Kosten bis zu drei Prozent bei mittelständischen Unternehmen betragen“, sagt Dietrich Birk, Managing Director des Verbands deutscher Maschinen– und Anlagenbauer Baden–Württemberg. Die bürokratischen Hürden würden zulasten der Produktivität und Investitionsfähigkeit der Unternehmen gehen.

Als weiteren Schritt zum Bürokratieabbau kündigte Strasser die Abschaffung der Schriftform–Erfordernis an, so dass in Zukunft zum Beispiel Arbeits– oder Mietverträge online geschlossen oder gekündigt werden können. Aktuell ist dafür noch eine handschriftliche Unterschrift nötig.

Kürzere Aufbewahrungszeit für Steuerbelege

Auch soll es eine steuerrechtliche Erleichterung geben, indem die Belege nicht mehr zehn Jahre, sondern nur noch acht Jahre aufbewahrt werden müssen.

Ein Unternehmen wie J. Wagner würde durch die Regelungen Lagerkapazitäten und Personal einsparen, das für die Betreuung der Unterlagen zuständig ist.

„Am Ende hängen die Auswirkungen von der konkreten Formulierung des Gesetzes ab“, so Müller. In Zukunft sollen weitere Gespräche zum Austausch stattfinden, um bürokratische Hürden abzubauen und Gesetze praxisnaher zu gestalten.