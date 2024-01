Weltwirtschaft

Weltwirtschaftsforum endet: Fünf Schlüsselsätze

Davos / Lesedauer: 4 min

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) gilt als Seismograph für den Zustand der Welt. (Foto: Markus Schreiber/AP/dpa )

Den Zustand der Welt verbessern - das ist der Anspruch des Weltwirtschaftsforums in Davos. Kriege, Krisen und KI bewegten das WEF in diesem Jahr. Was ist das Fazit?