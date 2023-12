Beim Technologiekonzern Zeiss brummt das Geschäft. Damit sich an diesem Zustand auch künftig nichts ändert, will das Stiftungsunternehmen mit Sitz in Oberkochen in den kommenden fünf Jahren 3,5 Milliarden Euro in den Ausbau bestehender und den Aufbau neuer Standorte investieren.

Der Löwenanteil - fast drei Milliarden Euro - fließt nach Deutschland, unter anderem in den Standort Oberkochen, in einen neuen Standort in Aalen-Ebnat (2500 neue Arbeitsplätze) und in den Gründungsstandort Jena.

Diese Pläne verriet Zeiss-Chef Karl Lamprecht am Dienstag anlässlich der Veröffentlichung der Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022/23 (30. September). „Wir bereiten Zeiss auf die nächste Wachstumsstufe vor und investieren in unsere Infrastruktur, in Forschung und Entwicklung und in die Transformation des Unternehmens“, sagte Lamprecht.

Es „knirscht“ an vielen Stellen

Der Manager skizzierte auf der Pressekonferenz ein innovationsstarkes Unternehmen, das in den vergangenen Jahren auf allen Ebenen stark gewachsen ist, bei dem dieses Wachstum aber dazu geführt hat, dass es nun an vielen Stellen „knirscht“. Von Wachstumsschmerzen ist gar die Rede.

Und damit meinte Lamprecht nicht nur die aus allen Nähten platzende Infrastruktur. Es sind vor allem auch die interne Datengrundlage und die Prozesse, die einer dringenden Überholung bedürfen. Rund 18.000 neue Mitarbeiter hat Zeiss in den vergangenen sieben Jahren an Bord geholt. Das, sagte Lamprecht, stelle die Organisation vor enorme Herausforderungen.

Gerade sei man dabei, ein neues Softwaresystem einzuführen. Parallel dazu gehe es darum, Daten, die bei einem 177 Jahre alten Unternehmen in riesigen Mengen vorlägen, intelligenter zu nutzen. Sie seien die Geschäftsgrundlage für die Zukunft, schließlich spiele in fast allen Produkten von Zeiss Software inzwischen eine dominante Rolle.

„Die Transformation hin zu einem daten- und prozessgetriebenen Unternehmen ist notwendig, sonst stehen wir irgendwann vor einer Wachstumsbarriere“, resümierte der Zeiss-Chef.

Umsatzsprung auf über zehn Milliarden Euro

In den vergangenen Monaten war davon aber noch nichts zu spüren. Im Gegenteil. Mit einem Jahresumsatz von 10,1 Milliarden Euro (plus 15 Prozent) durchbrach Zeiss erstmals in der Firmengeschichte die magische Zehn-Milliarden-Euro-Marke.

Unter dem Strich erwirtschafteten die knapp 43.000 Mitarbeiter weltweit - gut 13.000 davon in Ostwürttemberg - einen Konzerngewinn von 1,6 Milliarden Euro. Alle vier Sparten hätten zum Umsatzwachstum beigetragen, so Lamprecht.

Die mit Abstand größte Dynamik erzielte Zeiss im inzwischen größten Geschäftsbereich, der Chip-Sparte. Dort stiegen die Erlöse um 29 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro. Zeiss baut in diesem Geschäftsbereich Hochleistungsoptiken für Lithografiesysteme, mit denen sich Computerchips von unvorstellbar winzigen Strukturen, etwa für die neuesten iPhones, herstellen lassen.

Primus Chip-Sparte

Zusammen mit dem niederländischen Chipausrüster ASML und dem Laserhersteller Trumpf aus Ditzingen haben die drei Unternehmen bei den fortschrittlichsten Lithografiesystemen, den sogenannten EUV-Scannern (EUV steht für extrem-ultraviolettes Licht), ein Monopol.

Und die Nachfolgegeneration der EUV-Technologie, die noch einmal wesentlich komplexer ist und die Transistordichte auf Mikrochips um den Faktor drei erhöht, steht laut Lamprecht bereits in den Startlöchern; erste Systeme seien in diesem Jahr schon ausgeliefert worden.

Die Perspektiven in diesem Bereich sind laut Lamprecht „positiv“ - trotz einer aktuell eher mauen Halbleiterkonjunktur und Exportbeschränkungen, die sich aus dem Hightech-Handelskrieg zwischen den USA und China ergeben.

So darf das Konsortium aus ASML, Zeiss und Trumpf seine EUV-Scanner nicht nach China liefern. Doch die Nachfrage nach diesen Systemen in anderen Ländern auf dem Globus scheint immer noch groß genug.

Ein Großteil der Investitionen von Zeiss fließt denn auch in die Chip-Sparte - allen voran in den Standort Oberkochen (Südwerk) aber auch nach Wetzlar, wo zusätzlich zum bestehenden Standort eine neue Multifunktionsfabrik gebaut wird.

Jeweils zweistellige Wachstumsraten (plus elf Prozent) verzeichnete Zeiss auch in den Sparten Industrielle Messtechnik und Medizintechnik, einstellig (plus vier Prozent) fiel das Wachstum nur in der Consumer-Sparte aus, also dem Geschäft mit Brillengläsern, Filmobjektiven und Jagdoptiken.

Lamprecht nannte neben der Konsumzurückhaltung vieler Verbraucher infolge der hohen Inflation und unsicheren wirtschaftlichen Aussichten als Grund auch den Streik der Drehbuchautoren und Schauspieler in Hollywood, der die Filmproduktion und damit auch die Nachfrage nach Filmobjektiven beeinträchtigte.

Etwas mehr Gegenwind im laufenden Jahr

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Zeiss-Chef weiteres, profitables Wachstum, aus heutiger Sicht aber mit „etwas mehr Gegenwind“ als im vorangegangenen Bilanzierungszeitraum. Zeiss profitiere in allen Sparten von den Megatrends Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Älterwerden, sagte Lamprecht, müsse sich diese Stellung aber durch stetige Innovationen immer neu erarbeiten.

Deshalb investiert das Unternehmen jährlich 15 Prozent seines Umsatzes in Forschung und Entwicklung. „Das ist eine sehr hohe Quote, für uns aber wichtig, um die Zukunft zu sichern“, erklärte der Manager.

Rund 6200 Mitarbeiter forschen und entwickeln in der Zeiss-Gruppe an neuen Lösungen, 11.300 Patente hält das Unternehmen weltweit und ein Drittel der Umsatzerlöse kommt von Produkten, die erst seit wenigen Jahren auf dem Markt sind.

Kein Abgesang auf den Standort Deutschland

Die Innovationsstärke, das Engagement auf Zukunftsfeldern, aber auch die Stiftungsstruktur des Unternehmens - glaubt Lamprecht - sind wesentliche Gründe, warum Zeiss für viele Menschen ein attraktiver Arbeitgeber ist. „Wir kriegen gute Leute“, sagte der Zeiss-Chef - auch wenn man um die besten Köpfe kämpfen müsse. Aktuell hat das Unternehmen weltweit 1900 offene Stellen, 1500 davon in Deutschland.

Angesichts dieser Verhältnisse will der gebürtige Österreicher in den Abgesang auf den Standort Deutschland auch nicht mit einstimmen. Die von der Politik gesetzten Rahmenbedingungen werden zwar nicht einfacher, sagt Lamprecht.

Deutschland sei aber nach wie vor „ein toller Standort mit vielen gut ausgebildeten Menschen“. Für einen Technologiekonzern wie Zeiss, bei dem es vor allem auf „Humankapital“ ankommt, eine sicher zutreffende Analyse.