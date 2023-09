Was Unternehmen gegen den Fachkräftemangel machen können

Für viele Unternehmen ist klar: Die hohen Energiepreise sind schlimm, aber der Fachkräftemangel ist fast noch schlimmer ‐ und die Lage spitzt sich von Jahr zu Jahr zu. In 200 von rund 1200 Berufen fehlten im Jahr 2022 Fachkräfte, wie aus einer Analyse der Bundesagentur für Arbeit (BA) hervorgeht. Das waren 52 Berufe mehr als im Jahr zuvor. Oder anders formuliert: In jedem sechsten Beruf waren Fachkräfte knapp.

Dieser Mangel an Arbeitskräften schlägt zunehmend auf den Alltag durch: Plötzlich ist das Lieblingsrestaurant nur noch am Abend geöffnet, und die Wursttheke der regionalen Metzgerei im Supermarkt bleibt für immer geschlossen. Große Unternehmen wie kleine Handwerksbetriebe klagen, dass sie kein Personal mehr finden. Doch Jammern hilft nicht: Das war der Tenor beim BBF-Expertengespräch „Wie bekommen wir den Fachkräftemangel in den Griff?“, das von Uli Reitz, Chefkorrespondent von „Focus online“ moderiert wurde.

Menschen sollten sich wohl fühlen im Büro

Die wichtigste Erkenntnis: Unternehmen, die Arbeitskräfte gewinnen und Mitarbeiter nicht verlieren wollen, müssen auf verschiedenen Ebenen tätig werden. „Dazu gehört, Arbeitsumgebungen zu schaffen, wo sich Menschen wohl fühlen, damit sie gerne ins Büro kommen und sich an ihren Arbeitgeber gebunden fühlen“, empfiehlt die Architektin Dewi Schönbeck, Vice President Sales bei der Steelcase GmbH. Ihre Firma, ein Designunternehmen, konzipiert und produziert Büromöbel.

Doch allein durch eine schöne Arbeitsumgebung wird sich das Problem des Fachkräftemangels wohl nicht lösen lassen. Arbeitsmarktforscher gehen davon aus, dass es eine Nettozuwanderung von 400.000 Personen pro Jahr bräuchte, um das Erwerbspersonenpotenzial konstant zu halten. Die Bundesregierung setzt deshalb auf mehr Zuwanderung von Arbeitskräften ‐ im Juni dieses Jahres wurde eine Reform des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes verabschiedet, die auch geringer Qualifizierten den Weg nach Deutschland ebnen soll.

IT-Spezialisten bevorzugen das Silicon Valley

Unternehmen und Arbeitsmarktexperten sind allerdings skeptisch, ob das Vorhaben Wirkung zeigt. „Indische Software-Entwickler wollen nicht nach Deutschland, sie bevorzugen das Silicon Valley“, sagt Detlef Gagg, Personalchef bei Rolls-Royce Power Systems. „Wir stehen im internationalen Wettbewerb mit anderen Ländern, die um Fachkräfte werben“, betont Mathias Auch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg. Dass Deutschland in diesem Wettbewerb nicht unbedingt die Nase vorn hat, belegt eine Zahl, die Moderator Reitz parat hat: 200.000 gut qualifizierte jüngere Arbeitskräfte wandern pro Jahr aus.

Die Schweizer Firma V-ZUG AG hätte wahrscheinlich nichts dagegen, wenn es dabei bliebe. Denn wie viele Unternehmen und Dienstleister in der Schweiz profitiert der Haushaltsgeräte-Hersteller von der Arbeitsmigration aus Deutschland. Viele Fachkräfte hätten ein hohes Interesse in die Schweiz zu kommen, sagt Sandra Forster, Personalchefin bei der V-ZUG AG. Die Attraktivität der Schweiz als Arbeitsort erklärt sie nicht nur mit den hohen Gehältern, die in der Eidgenossenschaft bezahlt werden ‐ schließlich seien auch die Lebenshaltungskosten hoch. Die Bewerber aus dem Ausland, beispielsweise Ingenieure aus Deutschland, schätzten an Schweizer Unternehmen, dass sie in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter investierten.

Zu viele gehen zu früh in Rente

Was ist mit den Arbeitnehmern in Deutschland? Sollten sie länger und mehr arbeiten? Und was bringt der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI)? Er halte viel davon, das Erwerbsleben zu verlängern, sagt Mathias Auch. In der Praxis schieden nach wie vor viel zu viele Menschen vor dem eigentlichen Rentenantritt aus dem Berufsleben aus.

Rolls-Royce-Personalchef Gagg räumt ein, dass auch in seinem Unternehmen bei Umstrukturierungen eher die Mitarbeiter entlassen werden, die nahe an der Rente sind ‐ weil es günstiger sei. Dazu komme: In Deutschland sei der Abschlag für diejenigen, die früher in Renten gehen, mit 3,6 Prozent pro Jahr im Vergleich zu anderen Ländern gering.

Dass KI in absehbarer Zeit massenhaft Mitarbeiter ersetzen könnte, erwarten die Experten eher nicht. Ihre Firmen setzten bereits jetzt auf Digitalisierung und den Einsatz von Robotern, um Mitarbeiter von schweren körperlichen Arbeiten zu entlasten und gleichzeitig Lohnkosten zu senken, so Forster und Gagg.

Über Steuerklasse 5 nachdenken

Eine andere Lösung wäre es, wenn Erwerbstätige mehr arbeiten würden. Vor allem bei Frauen, die oft in Teilzeit arbeiten, mit durchschnittlich 21 Stunden pro Woche, wäre Luft nach oben. Warum das nicht passiert? Das deutsche Steuersystem sei für viele kein Anreiz, die Stundenzahl zu erhöhen, sagt Personalchef Gagg. Um das Potenzial von Frauen auszuschöpfen, sollte sich die Politik Gedanken über die Steuerklasse 5 machen, fordert er.

„Bei uns lässt keiner nach acht Stunden den Stift fallen“

Dass es vor allem die Jungen sind, die mit Blick auf ihre „Work-Life-Balance“ zu viel Arbeit ablehnten, kann Ann Kathrin Stärkel, Head of Growth and Strategy beim Start-up-Unternehmen Flip GmbH, nicht bestätigen. „Bei uns lässt keiner nach acht Stunden den Stift fallen“, sagt sie. Ganz wichtig sei es allerdings, dass die Mitarbeiter „einen größeren Sinn hinter der Arbeit sehen“. Die jungen Menschen wollten sich in die Gesellschaft einbringen und das Gefühl haben, etwas verändern zu können.