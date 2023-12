Ein neues Jahr heißt immer auch viel Neues für Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland. Was wird ab Januar 2024 teurer und wo gibt es Entlastung oder sogar mehr Geld? Wir geben einen Überblick darüber, was sich alles ändert.

Rund um das Einkommen

Der Mindestlohn wird zum 1. Januar 2024 angehoben. Statt bisher zwölf Euro liegt die Untergrenze künftig bei 12,41 Euro. Das entspricht einem Plus von 3,41 Prozent. Die Gewerkschaften wollten eine höhere Anpassung durchsetzen, konnten sich mit dieser Forderung aber nicht durchsetzen. Zu Jahresbeginn erhöht sich auch die Mindestvergütung für Azubis. Wenigstens 649 Euro müssen sie dann verdienen, 4,7 Prozent mehr als bisher.

Auch Pflegekräfte können auf mehr Geld hoffen. Am 1. Mai wird der Mindestlohn für Fachkräfte in der Pflegebranche auf 19,50 Euro pro Stunde angehoben. Pflegehilfskräfte erhalten je nach Qualifikation zumindest 15,50 Euro oder 16,50 Euro.

Wer einen Minijob hat, darf damit 2024 mehr verdienen. Die Einkommensgrenze steigt um 18 Euro auf 538 Euro im Monat.

Deutlich mehr Bürgergeld

Eine kräftige Anhebung um durchschnittlich zwölf Prozent ist beim Bürgergeld vorgesehen. Alleinstehende erhalten 61 Euro mehr und damit 563 Euro monatlich. In Partnerhaushalten sind es 506 Euro. Je nach Alter überweisen die Ämter für Kinder zwischen 357 Euro und 471 Euro.

Renten steigen weiter

Am 1. Juli 2024 werden die rund 21 Millionen Rentner in Deutschland mehr Geld erhalten. Die ersten Prognosen gehen von einem Plus von 3,5 Prozent aus. Der tatsächliche Anstieg wird erst im Frühjahr beschlossen, wenn die Daten zur Lohnentwicklung in Deutschland vorliegen.

Der Jahrgang 1958 muss länger im Berufsleben bleiben als Ältere. Das Renteneintrittsalter wird wieder einmal um zwei Monate angehoben und liegt damit bei genau 66 Jahren.

Rund um den Konsum

Beim Getränkekauf werden sich manche Verbraucher wundern. Die Deckel von Einwegflaschen aus Plastik dürfen ab dem 3. Juli nicht mehr vollständig abnehmbar sein. So soll der Plastikmüll verringert werden. Viele Hersteller haben diese Vorgabe bereits umgesetzt.

Neu ist auch die Pfandpflicht für Milch in Plastikflaschen. Wie bei anderen Einweggebinden werden dafür nun 25 Cent fällig.

Informativer wird der Einkauf an der Fleischtheke oder auf dem Markt. Am 11. Februar wird eine neue Herkunftskennzeichnung bei unverpacktem Schweine-, Lamm-, Ziegen- sowie Geflügelfleisch eingeführt. Bisher musste nur unverpacktes Rindfleisch ausgezeichnet werden.

Bei Gastronomen geht die Existenzangst um. Denn zum Jahreswechsel wird der wegen der Corona-Krise auf sieben Prozent abgesenkte Mehrwertsteuer auf das Essen in Restaurants wieder auf 19 Prozent angehoben. Ob die Verbraucher die damit vermutlich verbundenen Preissteigerungen in der Gastronomie bezahlen können oder wollen, muss sich erst noch zeigen.

Fast bis zum Jahresende müssen Verbraucher auf eine Vereinfachung bei der Nutzung ihrer Technik warten. Ab Ende Dezember 2024 müssen die Hersteller von Smartphones, Tablets und anderen elektronischen Geräten einheitliche Ladekabel anbieten.

Teure Energie

Am 1. Januar 2024 steigt der CO2-Preis von 30 Euro auf 45 Euro. Eigentlich sollte er nur auf 40 Euro angehoben werden. Doch das Sparpaket der Bundesregierung sieht nun eine kräftigere Erhöhung vor. Das bedeutet Mehrkosten beim Tanken und Heizen mit Öl und Gas. Ein Liter Benzin oder Diesel dürfte damit vier bis fünf Cent mehr kosten. Nach Berechnungen des Portals Check 24 werden Haushalte mit einem Gasverbrauch von 20.000 Kilowattstunden im kommenden Jahr 60 Euro mehr ausgeben müssen. Weitere 90 Euro kommen dazu, weil die Gaspreisbremse zum Jahreswechsel abgeschafft wird. Da auch der ermäßigte Mehrwertsteuersatz für Gas ausläuft, wird Wärme mit Gas noch einmal 67 Euro mehr kosten. Zusammen macht das 217 Euro an Mehrkosten.

Ein Teil des Heizungsgesetzes wird 2024 wirksam (siehe Extra-Bericht). Dann dürfen in Neubauten in Neubaugebieten nur Heizungen eingebaut werden, die zu zwei Dritteln mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Im Bestand bleibt alles beim Alten.

Rund um die Mobilität

Bahnfahrer sind leidgeprüft. Bevor sich die Situation wieder bessert, müssen sie noch einige dicke Brocken schlucken. Mit der Sanierung der Riedbahn im kommenden Jahr liegt der dickste Brocken schon auf dem Teller. Die viel befahrene Strecke wird generalsaniert und dafür monatelang geschlossen. Es wird auch deshalb 2024 kaum eine pünktlichere Bahn geben.

Käufer von Elektroautos erhalten künftig keine Kaufprämie mehr. Sie sollte 2024 zunächst nur gekürzt werden, wurde nun aber von der Bundesregierung sofort abgeschafft.

Die Datenkrake zieht im Juli verpflichtend in neu zugelassene Fahrzeuge ein. Sie heißt Event Data Recorder und zeichnet wie eine Blackbox im Flugzeug Daten auf, die bei einem Unfall zur Aufklärung der Ursachen beitragen soll.

Gesundheit

Lange umstritten wird am 1. April Cannabis legalisiert. Privat dürfen bis zu drei Pflanzen gehegt und gepflegt werden. Ab dem Sommer werden Cannabis-Clubs für den gemeinsamen Anbau erlaubt. So sehen es zumindest die noch nicht endgültig verabschiedeten Regelungen vor.

Das Pflegegeld steigt zu Jahresbeginn um fünf Prozent. Das macht je nach Pflegestufe eine zusätzliche Leistung von 16 Euro bis 45 Euro. Pflegende Angehörige haben einen Anspruch auf ein Unterstützungsgeld für zehn Arbeitstage je zu pflegender Person.

Steuern und Abgaben

Bei der Einkommensteuer werden Steuerzahlerinnen und Steuerzahler entlastet. Dafür wird der Grundfreibetrag auf 11.784 Euro angehoben, der Kinderfreibetrag auf 6612 Euro.

Teurer wird es für etliche Arbeitnehmer in der Sozialversicherung. Denn die Beitragsbemessungsgrenzen steigen weiter. In der Krankenversicherung beträgt sie künftig 5175 Euro im Monat, in der Renten- und Arbeitslosenversicherung 7500 Euro im Westen und 7450 Euro im Osten.

Die Zusatzbeiträge zur Krankenversicherung erhöhen sich im Schnitt um 0,1 Prozentpunkt auf dann 1,7 Prozent. Allerdings ist der Zusatzbeitrag bei den Krankenkassen unterschiedlich. Es wird nicht überall teurer.