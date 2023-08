Was die Wetterkapriolen mit der Getreideernte machen

Das Wetter passt perfekt zum Thema: Kurz vor Beginn der Pressekonferenz des Landesbauernverbands (LBV) mit dem Titel „Wetterkapriolen bestimmen das Anbaujahr“ ergießt sich ein ergiebiger Platzregen über Filderstadt. „Das Jahr war eine Zitterpartie. Man musste die Ernte praktisch vom Feld stehlen“, sagt Bauernpräsident Joachim Rukwied zu Beginn der diesjährigen Erntebilanz.

Diese fand am Freitag auf einem Bio–Gemüsehof in der „Kraut–Gemeinde“ südlich von Stuttgart statt. Die noch nicht ganz abgeschlossenen Getreideernte 2023 nennt der LBV „durchschnittlich“ — von der Qualität her und auch was die Mengen betrifft.

Ernte weitgehend abgeschlossen

Bezogen auf das Wetter war das Anbaujahr aber alles andere als durchschnittlich: „In den Regionen, in denen die Erntearbeiten aufgrund des Regens häufig unterbrochen werden mussten, haben unsere Bauernfamilien Ertrags– und Qualitätseinbußen hinnehmen müssen“, berichtet Bauernpräsident Rukwied auf dem Bio–Gemüsehof Hörz in Filderstadt. „Die Winterkulturen kamen mit den Wetterkapriolen insgesamt besser zurecht als die Sommerkulturen.“ In weiten Teilen des Landes ist die Getreide– und Rapsernte mittlerweile abgeschlossen.

Ohne Körnermais, der noch auf den Feldern steht, rechnet das Statistische Landesamt in diesem Jahr mit einer Erntemenge von 2,77 Millionen Tonnen Getreide. Das ist zwar etwas mehr als noch im Juli angenommen. Die Menge liegt jedoch 3,7 Prozent unter der des Vorjahres. Im Vergleich zum sechsjährigen Mittel würde der Rückgang drei Prozent betragen. Die Ertragsspanne zwischen den einzelnen Regionen im Südwesten fällt dieses Jahr laut LBV besonders groß aus.

„Es war keine Topernte — eher durchwachsen“

Im südlichen Baden–Württemberg liegen Qualität und Erträge etwa im Landesdurchschnitt, wie Rukwied auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ erläutert. Das heißt: Bei den Sommerkulturen „enttäuschend“, bei der Winterkulturen aber durchaus „zufriedenstellend“. „Es war keine Topernte — eher durchwachsen“, fügt der Präsident an, der selbst ausgebildeter Landwirt ist.

Wiederkehrende Ernteunterbrechung aufgrund von Niederschlägen strapazierten die Nerven vieler Bauern im Land Joachim Rukwied

Grund für diese doch ernüchternde Bilanz war die Vegetation im Jahresverlauf: Auf ein nasses Frühjahr folgte die anhaltende Trockenheit in den Monaten Mai bis Juli. Dann kam wieder Regen. „Wiederkehrende Ernteunterbrechung aufgrund von Niederschlägen strapazierten die Nerven vieler Bauern im Land“, so Rukwied.

Bestände leiden unter Frühsommer–Trockenheit

Das Wintergetreide und der Raps sind laut LBV größtenteils gut durch den Winter und das Frühjahr gekommen. Anders beim Sommergetreide, das wegen dem nassen und kühlen Frühjahr größtenteils erst spät gesät werden konnte. Vor allem diese Kulturen hätten dann unter der ausgeprägten Frühsommer–Trockenheit gelitten.

Bezogen auf die durchschnittlichen Mengen heißt das: Bei der Sommergerste liegt der Ertrag mit „enttäuschenden“ 49 Dezitonnen pro Hektar (2022: 56,1 dt/ha) 13 Prozent unter dem Vorjahr und sogar 15 Prozent unter dem langjährigen Mittel. Bei Winterweizen dagegen bedeuten 76 Dezitonnen pro Hektar ein Plus von einem Prozent zum Vorjahresergebnis (2022: 75,1 dt/ha) sowie zum langjährigen Mittel. Wintergerste liegt mit 72 dt/ha (2022: 73,3 dt/ha) zwei Prozent unter dem Vorjahr aber zwei Prozent über dem langjährigen Mittel.

Die weiteren Sorten: Raps: Ertrag 41 dt/ha (2022: 41,8 dt/ha), minus zwei Prozent zum Vorjahr, fünf Prozent über dem langjährigen Mittel. Hafer: Ertrag 47 dt/ha (2022: 55,1 dt/ha), 15 Prozent unter dem Vorjahr, acht Prozent unter dem langjährigen Mittel. Eine Dezitonne (dt) entspricht 100 Kilogramm. Das langjährige Mittel bildet der Durchschnitt der vergangenen sechs Ernten (2017 bis 2022).

Teile des Getreides nur als Viehfutter zu gebrauchen

Bezogen auf die Qualität bedeutet das extreme Wetterjahr 2023, dass Teile der Weizen– und Gerstenernte keine Back– oder Brauqualität erreichen und nur als Viehfutter oder in der Biogasanlage verwertet werden können. „Manches Erntegut, das dieses Jahr für den Teller geplant war, lässt sich nur noch über den Trog zu menschlicher Nahrung verwerten“, bedauert Rukwied. Die späten Kulturen wie Mais, Zuckerrüben und Soja sowie der Grünlandaufwuchs dagegen hätten von den Niederschlägen der vergangenen Wochen enorm profitiert. „Bei den Herbstkulturen erwarten wir aktuell eine gute Ernte“, sagt der Landesbauernpräsident, der zugleich dem Bundesverband vorsteht. Rückläufige Erträge meldet der Verband unter anderem auch bei Spargel, Erdbeeren und Äpfeln.

Im Discounter werden häufig Produkte aus anderen EU–Staaten und Drittländern angeboten, die nicht unsere hohen Qualitäts– und Tierwohlstandards erfüllen. Rukwied

Sorgen bereitet den Landwirten die Kaufzurückhaltung der Kunden: Durch die Inflation hat sich der Absatz von höherpreisigen regionalen Produkten und Biolebensmitteln aus Fachgeschäften, Supermärkten und Hofläden auf die Discounterware verlagert, berichtet der LBV. Dieses starke Preisbewusstsein bestätigen auch Beate und Jörg Horz, die Inhaber des gastgebenden Bio–Gemüsehofs in Filderstadt.

„Viele können sich durchaus Qualität leisten“

„Im Discounter werden häufig Produkte aus anderen EU–Staaten und Drittländern angeboten, die nicht unsere hohen Qualitäts– und Tierwohlstandards erfüllen. Dies geht zulasten der regionalen Erzeugung, die auf diesem Preisniveau nicht produzieren kann“, sagt Rukwied. Dabei hätten die heimischen Betriebe ebenfalls mit gestiegenen Produktionskosten zu kämpfen: höhere Energiepreise, gestiegene Löhne sowie höhere Logistik– und Verpackungskosten — insbesondere bei den Sonderkulturbetrieben mit Gemüse, Obst und Wein.

Der Bauernpräsident appelliert deshalb eindringlich an die Verbraucher, wieder mehr zu hochwertigen regionalen Produkten zu greifen. „Ich weiß, nicht alle können das. Aber viele können sich durchaus Qualität leisten — trotz Inflation.“