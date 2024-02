Ein Rolls-Royce kostet rund 250.000 Euro, ein Durstlöscher um die 80 Cent. Und doch verbindet diese gänzlich unterschiedlichen Dinge etwas. Beide sind auf Produkte des Herstellers Pioflex angewiesen. Noch nie gehört? Kein Wunder. Denn während deren Produkt im Rolls-Royce tief im Motorraum verbaut ist, klebt es beim Durstlöscher zwar außen auf der Verpackung, löst beim Kunden aber keine große Regung aus.

Die „Röhrlefabrik“, wie sie laut Geschäftsführer Hansjörg Keusgen von den Einheimischen genannt wird, liegt in Denzlingen, rund zehn Kilometer nördlich von Freiburg. Seit 1966 gibt es das Unternehmen. Angefangen hat es mit Plastiktrinkhalmen, jetzt produziert das Unternehmen auch Rohre und Schläuche in den Bereichen Automotive, Industrial und Anlagenbau.

Fabrikhalle mit viel Kontrast

Von außen erscheint der Betrieb in einem unscheinbaren Grau inmitten eines Industriegebiets. Im äußeren Bereich ein paar Silos, im Inneren zahlreiche Maschinen, die täglich vier bis fünf Millionen Papptrinkhalme aus ein bis zwei Tonnen Papier herstellen.

Nur wenige Meter weiter ein komplett anderes Bild: In geringen Stückzahlen werden hier Bremsschläuche für Luxusauto-Marken wie Rolls-Royce produziert. „An sich ist das der gleiche Prozess, man hat außen eine Plastikhülle und drinnen ist ein Hohlraum“, erklärt Keusgen.

Sehr zentral in der Halle gibt es dann noch eine Maschine, die in Akkordgeschwindigkeit und unter rhythmischem Rattern an die Vergangenheit erinnert und die letzten Plastiktrinkhalme von Pioflex für den Nicht-EU-Raum herstellt.

EU-Richtlinie zwingt Unternehmen zu Millionen-Investition

Seit dem 3. Juli 2021 gilt in der EU ein Verbot für den Verkauf von Plastiktrinkhalmen. „Für uns hat sich die Frage gestellt, ob wir in dem Markt bleiben wollen“, sagt Keusgen bei der Betriebsführung. Auf einen Schlag entfällt der potenzielle Umsatz von sechs Millionen Euro pro Jahr, den die Plastiktrinkhalme einbringen. Knapp 40 Prozent machte das am Gesamtumsatz des Unternehmens aus.

Wir haben erst genauso viele Trinkhalme wie zuvor in die Kartons gemacht, die konnte man dann gar nicht mehr tragen. Hansjörg Keusgen, Geschäftsführer Pioflex

Pioflex entschied sich dazu, die Kompetenz der Trinkhalmproduktion auch im Bereich von Papier weiterzuentwickeln. Dafür investierte das Unternehmen knapp sechs Millionen Euro in neue Maschinen. Dabei konnte man auf Technologie der Zigarettenindustrie zurückgreifen, so Keusgen: „Für uns war es am Anfang trotzdem ein stetiges Lernen. Wir haben erst genauso viele Trinkhalme wie zuvor in die Kartons gemacht, die konnte man dann gar nicht mehr tragen.“

Das Lager musste für das neue, deutlich anfälligere, Material Papier ebenso angepasst werden. Aufgerollt auf großen Rollen kommt das Produkt in die Fabrikhalle. Der Prozess der Herstellung wird von Keusgen so erklärt: wickeln, schneiden, trocknen, Gelenk machen, Gelenk biegen, Schrägstrich machen, in Folie einschweißen und danach ablegen.

Pioflex setzt auf weitere Standbeine

Finanziell gesehen schließen die Papptrinkhalme genau die Lücke, die durch das EU-Verbot entstand, so Keusgen. Die Tendenz bei der Anzahl an verkauften Trinkhalmen gehe allerdings etwas nach unten. Die Produktion werde allein durch die getätigten Investitionen so lange weitergeführt, wie es sich wirtschaftlich rechne, sagt Keusgen.

Pioflex entwickelt neben den Einweg-Papptrinkhalmen auch Lösungen für die Gastronomie und den Heimgebrauch. Unter dem Namen Pionature sind diese Trinkhalme biologisch abbaubar, in Spülmaschinen wasch- und damit wiederverwendbar und erinnern beim Mundgefühl deutlich mehr an den „klassischen“ Plastikhalm. Dieser Markt nehme aktuell aber nur rund zehn Prozent der verkauften Trinkhalme ein.

Die abbaubaren Trinkhalme von Pioflex fühlen sich "gewohnter" an als die Papptrinkhalme. (Foto: Levin Schröder )

Das Unternehmen könne sich dabei aber in diesem Bereich weiter spezialisieren und damit Erfahrungen sammeln, sagt Keusgen. Diese können dann in anderen Branchen eingesetzt werden, wie etwa in der Landwirtschaft. Hier werden Bäume und Pflanzen zur Stabilisierung an Pfähle angebunden. Als Material diene oftmals Kunststoff, so Keusgen. Pioflex arbeite an einer nachhaltigen Lösung.

Große Herausforderungen & unkalkulierbare Chancen

Das zweite Standbein rund um den Bereich von Automotive erachtet Keusgen trotz Verkehrswende als zukunftssicher: „So etwas wie Druckluftbremsen und Schläuche sind unabhängig vom Wandel hin zur Elektromobilität.“ Das Unternehmen habe mit denselben Schwierigkeiten und Widrigkeiten zu kämpfen, wie alle Branchen: Materialkosten, Fachkräftemangel und die Konkurrenz aus dem Ausland.

Durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine sei auch der Bedarf an Bremsschläuchen durch Exportstopps, Fahrermangel und geringerer Lkw-Produktion zurückgegangen. Es gibt aber auch unkalkulierbare Hoffnungsträger: „Ein warmer Sommer beispielsweise hilft beim Verkauf von Trinkhalmen immer“, schmunzelt Keusgen.