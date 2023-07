Was Cristiano Ronaldo mit Karlsruhe zu tun hat

Cristiano Ronaldo wird Gesellschafter bei Chrono24, einem in Karlsruhe gegründeten Onlinemarktplatz für Luxusuhren. Das teilte das Unternehmen jüngst mit. Mit seiner Investition folgt Ronaldo anderen prominenten Geldgebern, wie Aglaé Ventures, der Familieninvestmentgesellschaft von LVMH–Eigner Bernard Arnaults.

Ronaldo ist für seinen luxuriösen Lebensstil bekannt. Der fünfmalige Champions–League–Sieger gilt laut Forbes–Magazin als der bestbezahlte Sportler des Jahres. Dabei ist es längst nicht mehr nur das Fußballgeschäft, das dem 38–Jährigen das Geld in die Taschen spült. Er setzt auch auf diverse Werbeverträge und Geschäftsbeteiligungen. So hält Ronaldo beispielsweise Anteile an der portugiesischen Hotelkette Pestana, einer Haartransplantationsklinik und neuerdings eben auch am Uhrenunternehmen Chrono24.

Langjähriger Uhrensammler und regelmäßiger Nutzer von Chrono24

„Als langjähriger Uhrensammler und regelmäßiger Nutzer von Chrono24 ist es mir eine Freude, Gesellschafter des Unternehmens zu werden“, sagte Ronaldo zu seinem Investment. Welchen Betrag er in Chrono24 investiert hat, beantwortete das Unternehmen auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ nicht. Es handele sich allerdings um einen „signifikanten Betrag“, wie Geschäftsführer Tim Stracke gegenüber dem „Handelsblatt“ sagte. Ihm zufolge sei der Fußballer durch „seine scharfsinnige Kenntnis von Luxus und Technologie“ der perfekte Partner zur weiteren Expansion von Chrono24.

Schon jetzt verfügt das Unternehmen neben dem Gründungsstandort Karlsruhe auch über Niederlassungen in Berlin, Miami, New York und Tokio, in denen zusammengenommen etwa 500 Mitarbeiter tätig sind. Nach eigenen Angaben hat sich das Unternehmen seit der Gründung im Jahr 2003 zum weltweit führenden Onlinemarktplatz für Luxusuhren entwickelt. Auf dem Onlineportal von Chrono24, das monatlich von mehr als neun Millionen Nutzern besucht werde, bieten 3000 Händler und 30.000 Privatverkäufe neuwertige Uhren ebenso wie gebrauchte Chronometer an. Die Preise der Anbieter reichen von dreistelligen Beträgen bis hin in den hohen einstelligen Millionenbereich. Und daran verdient Chrono24 durch Gebühren und Provisionen fleißig mit. Für Privatverkäufe streicht das Unternehmen 6,5 Prozent des Verkaufspreises als Provision ein.

Marktwert gebrauchter Luxusuhren im Abwärtstrend

Doch der Marktwert gebrauchter Luxusuhren unterliegt aktuell einem Abwärtstrend. Noch bis vor etwa einem Jahr hatte der Zweitmarkt einen regelrechten Boom erlebt. Die Preise für Zeitmesser von Marken wie Rolex, Patek Philippe und Audemars Piguet waren lange Zeit in die Höhe gestiegen.

Seit dem Frühjahr 2022 zeichnet sich allerdings eine deutliche Trendwende ab, wie der von WatchChart erstellte Index für Luxusuhrenmarken zeigt. Dieser bildet den durchschnittlichen Marktpreis von 60 Uhren der zehn wichtigsten Marken ab. Seit Anfang Juli letzten Jahres ist dieser Durchschnittswert um 18 Prozent zurückgegangen. Mit einem Preisverfall von jeweils über 20 Prozent sind die beiden Luxusuhrenmarken Patek Philippe und Audemars Piguet besonders betroffen.