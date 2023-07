Warum ZF und der Elektroriese Foxconn die Kräfte bündeln

Groß kooperiert mit Riesengroß: ZF Friedrichshafen, einer der umsatzstärksten Automobilzulieferer der Welt, und Foxconn, der größte Elektronikproduzent auf dem Globus (mehr als 40 Prozent Marktanteil), arbeiten künftig eng zusammen. Das Unternehmen vom Bodensee und die Hon Hai Technology Group (Foxconn) haben eine 50:50–Partnerschaft im Bereich Pkw–Fahrwerksysteme geschlossen, wie ZF mitteilt.

„Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer schnelleren und umfassenderen Zusammenarbeit mit namhaften Kunden sowohl in der Automobil– als auch in der Zulieferindustrie“, erläutern die Friedrichshafener.

Kaufpreis gut 500 Millionen Euro

Den Kaufpreis für die 50–prozentige Beteiligung der Taiwanesen an der ZF Chassis Modules GmbH will ZF auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ zwar nicht nennen. Er dürfte aber bei mehr als 500 Millionen Euro liegen. Zumindest beziffern die Friedrichshafener den Gesamtwert des Geschäftsfelds, in dem die Montage von Pkw–Achssystemen gebündelt ist, auf „mindestens eine Milliarde Euro“.

Die Chassis–Modules–Sparte beliefert laut ZF globale Premium– und Volumenhersteller und ist an 25 Standorten weltweit vertreten. Das Unternehmen beschäftigt rund 3.300 Mitarbeiter, davon 100 in Deutschland. Der Umsatz des Geschäftsfelds wird 2023 voraussichtlich vier Milliarden Euro übersteigen, wie der Friedrichshafener Zulieferer mitteilt.

Neue Perspektiven und Chancen

„Mit Foxconn haben wir einen starken strategischen Partner gewonnen, mit dem wir neue Perspektiven und Chancen für die ZF Chassis Modules GmbH erschließen können“, sagt ZF–Vorstandsvorsitzender Holger Klein zu dem Deal. „ZF als global agierender Automobilzulieferer und Foxconn als führender Elektronikhersteller ergänzen sich ausgezeichnet, um gemeinsam neue Kundenkreise zu erschließen und die Präsenz insbesondere in Wachstumsmärkten auszubauen“, erläutert der ZF–Chef.

„Mit diesem Schritt setzen wir unsere Strategie um, in bestimmten Geschäftsfeldern von ZF mit Unterstützung externer Partner über die bisherigen Grenzen hinaus zu wachsen“, so Klein.

Wie ein ZF–Sprecher erläutert, ist vor allem geplant, das durch die E–Mobilität immer komplexer werdende Achsmontagegeschäft mit gemeinsamen Investitionen voranzubringen. ZF habe genau dafür einen strategischen Partner gesucht und in Foxconn gefunden. Somit würden Fertigungskapazitäten für das wachsende Geschäft ausgebaut.

Konkret lässt sich über die Zusammenarbeit sagen: „Wir bringen unser Automotive–Know–how ein und Foxconn seine Finanzstärke und zum Beispiel seine Elektronik–Expertise“, erläutert der ZF–Sprecher. Der Einstieg der Taiwanesen dient also auch der weiteren Entschuldung von ZF. Die Friedrichshafener belasten aus den Übernahmen der Konkurrenten TRW und Wabco noch zehn Milliarden Euro Schulden. Das steigende Zinsniveau erhöht diese Last.

Foxconn–Kunden sind Apple, Amazon, Google und Microsoft

Foxconn hat Kunden wie Apple, Amazon, Cisco, Dell, Google, HP, Microsoft, Nintendo, Sony und Oracle. Bekannt wurde der Hightech–Konzern aus Taipeh vor allem als Produzent des iPhones im Auftrag von Apple. Der taiwanesische Elektronikriese verfügt inzwischen auch über eine Pkw–Sparte, die er über diverse Zukäufe in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut hat. Die Ambitionen von Foxconn in der E–Mobilität sind durchaus groß. So hat das Foxconn–geführte „Electric Vehicle Consortium MIH“ im November auch Pläne für ein eigenes Fahrzeug angekündigt.

Die Zusammenarbeit werde die gegenseitigen Kompetenzen nutzen und das Produktangebot für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren und besonders für Elektrofahrzeuge erweitern, heißt es. „Ich freue mich sehr über diese Partnerschaft“, sagt Foxconn–Chef Young Liu. „Wir sind sehr daran interessiert, mit ZF weitere Partnerschaftsmöglichkeiten im Transport– und Mobilitätsbereich zu erschließen.“

Eine weitere Zusammenarbeit mit Foxconn ist laut dem ZF–Sprecher in den Bereichen E–Antriebe, Batteriepacks und thermische Systeme vorstellbar. „Das Joint Venture eröffnet die Möglichkeit, gemeinsam Produkte aus diesen neuen attraktiven Segmenten zu montieren.“

Etwa eine Million Mitarbeiter

ZF und Foxconn gehen davon aus, dass die Joint–Venture–Vereinbarung innerhalb von sechs bis neun Monaten nach Unterzeichnung und nach der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden in Kraft treten wird.

Der neue ZF–Partner ist ein gigantischer Konzern: Die 1974 in Taiwan gegründete Hon Hai Technology Group gehört als der weltweit größte Elektronikhersteller zu den 20 größten Unternehmen der Welt. 2022 belief sich der Umsatz auf rund 200 Milliarden Euro. Die Gruppe betreibt 173 Standorte in 24 Ländern und ist mit mehr als einer Million Beschäftigten in der Hauptzeit der Produktion einer der größten Arbeitgeber der Welt. Im Vergleich dazu: ZF hat 2022 mit 165.000 Mitarbeitern in 32 Ländern einen Umsatz von 43,8 Milliarden Euro erzielt.

Foxconn ist nicht ganz unumstritten

Auf die Frage, ob mit dem Riesenkonzern aus Fernost mittelfristig auch ein Rivale für ZF heranwachsen könnte, sagt der Sprecher: „Wir sehen in einer starken Partnerschaft mehr Chancen als Risiken.“

Foxconn ist nicht ganz unumstritten: In der Vergangenheit sind zum Beispiel immer wieder die geringe Bezahlung der Mitarbeiter sowie schlechte Arbeitsbedingungen bemängelt worden.

Kritik des Gesamtbetriebsrats

Entsprechend hält sich auch beim ZF–Gesamtbetriebsrat die Begeisterung über den Deal in Grenzen: „Grundsätzlich finden wir es nicht gut, wenn ZF Unternehmensteile verkauft. Aber um frisches Geld zu bekommen und den Schuldenabbau voranzutreiben, sind solche Verkäufe offenbar nicht zu vermeiden“, teilt das Gremium auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit.

Bei der Gründung dieses Joint Ventures handle es sich um eine unternehmerische Entscheidung, die der Gesamtbetriebsrat nicht verhindern könne. „Unsere Aufgabe als Betriebsrat ist es, dafür zu sorgen, dass die Jobs erhalten und die guten Arbeitsbedingungen gesichert werden“, so die Arbeitnehmervertreter des ZF–Konzerns.