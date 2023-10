Für die mehr als zwei Millionen Studierenden in Deutschland wird das Wohnen immer teurer. Im Durchschnitt müssen sie in diesem Jahr 6,2 Prozent mehr dafür ausgeben.

„Wir sind dringend gefragt, unseren akademischen Nachwuchs zu unterstützen“, stellt Uwe Schroeder-Wildberg, Chef des Finanzdienstleisters MLP, fest. Das Unternehmen hat zusammen mit dem Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) die Mietentwicklung an 38 Hochschulstandorten untersucht.

Besonders kostspielig sind Unterkünfte in München und Frankfurt. Knapp 700 Euro müssen Studierende hier durchschnittlich für eine Musterwohnung mit 30 Quadratmetern Fläche bezahlen. Im Durchschnitt müssen sie 476 Euro monatlich für eine Unterkunft aufbringen.

Doch nicht nur die Kaltmieten erhöhten sich kräftig. Auch die Heizkosten legten enorm zu. Die Abschläge dafür stiegen um 43 Prozent. Die Entwicklung der Einkommen von Studierenden kann mit dieser Entwicklung nicht Schritt halten. Sie blieben mit knapp 1000 Euro monatlich nahezu gleich.

Spitzenreiter beim Anstieg ist Heidelberg

Die Wohnkosten steigen nicht nur in den großen Uni-Städten. Spitzenreiter ist in diesem Jahr Heidelberg. Dort erhöhten sich die Mieten um acht Prozent, gefolgt von Oldenburg mit 6,8 Prozent und Berlin mit 6,4 Prozent. Die Hauptstadt ist nach Einschätzung von Michael Voigtländer, Immobilienexperte des IW, in einer besonderen Situation.

Die Bevölkerungszahl ist im vergangenen Jahr vor allem aufgrund von Flüchtlingsankünften um 85.000 gestiegen. Familien, die selbst bauen wollten, verzichteten darauf und drängten auf den Wohnungsmarkt. Wer eine Wohnung hat, gibt sie nicht mehr auf. „Viele Menschen ziehen nicht mehr um“, beobachtet Voigtländer.

Chemnitz ist besonders günstig

So ist das Angebot an freien Bleiben für Studenten stark geschrumpft. Das ist mit einer Ausnahme an allen Hochschulstandorten der Fall. Lediglich in Chemnitz gibt es in diesem Jahr mehr freie Wohnungen und WG-Zimmer als im vergangenen Jahr. Die Stadt am Rande des Erzgebirges kann auch mit günstigen Wohnkosten glänzen.

Dort finden Studenten die preisgünstigen Wohnungen oder Zimmer. Auch in Magdeburg und anderen ostdeutschen Standorten haben sich die Mieten vergleichsweise moderat entwickelt. Der Wohnkostenzuschlag in Höhe von 360 Euro beim Bafög deckt nur in Magdeburg und Chemnitz die Ausgaben.

„In diesem Jahr spitzt sich die Lage zu“, warnt Voigtländer. Die Dynamik der Mietentwicklung hält demnach an. Daran ändern nach seiner Einschätzung auch die auf dem Wohngipfel beschlossenen Förderungen kurzfristig nichts. So bleibt Studierenden als ein Weg aus der Misere nur, sich nach einem Studienplatz in Orten mit mäßigen Mieten umzuschauen.

Diese gibt es vor allem in Ostdeutschland. Für Voigtländer ist auch die Politik in der Verantwortung, zum Beispiel durch einen höheren Anteil an Studierenden, die mit dem Bafög unterstützt werden. Auch Erleichterungen beim Bau insbesondere von kleinen Wohnungen hält er für notwendig. Gut ausgebildete Nachwuchskräfte seien für die Innovationskraft der Wirtschaft in Deutschland bedeutsam.