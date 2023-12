Warum sich der ZF-Konzernbetriebsrat „empört“ zeigt

Trauriger Advent „auf Schalke“: Was längst befürchtet worden war, wird nun bittere Realität - sehr zum Verdruss des Gesamtbetriebsrats von ZF. Der Friedrichshafener Zulieferer schließt sein Werk im Gelsenkirchener Stadtteil Schalke. Zum Jahresende 2024 könnten dort rund 200 ZF-Mitarbeiter, die derzeit noch Lenkungen und Kabelsets für Pkw und Nutzfahrzeuge herstellen, ihre Arbeitsplätze verlieren. Mit der Schließung war seit Längerem gerechnet worden. Schalke ist das erste Werk in Deutschland, das die Friedrichshafener komplett dicht machen.

„Ich bin empört über die Ankündigung, den Standort zu schließen. Die Beschäftigten und deren Familien gehen verunsichert in die Weihnachtsferien“, sagt ZF-Gesamtbetriebsratsvorsitzender Achim Dietrich auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. „Wir haben dort engagierte Fachkräfte und eine neu renovierte Infrastruktur. Wenn der Wille im Vorstand bestehen würde, könnte dort die Produktion ausgelastet werden“, kritisiert Dietrich die Konzernleitung scharf.

„Belegschaft hat ihre Zusagen eingehalten, das Management nicht“

Der Standort in Gelsenkirchen stand 2018 schon einmal auf der Kippe. Nach Protesten der Belegschaft und seitens der Politik revidierte ZF damals den Schließungsbeschluss. In einer 2019 unterzeichneten Betriebsvereinbarung wurden Stellenabbau ohne Kündigungen und teilweiser Lohnverzicht festgeschrieben, zugleich erhebliche Investitionen ins Werk und eine Jobgarantie bis Ende 2023. Ein Technologie-Center entstand, zudem sollte ein neues Produkt - eine Elektrolenkung - dort angesiedelt werden. Laut ZF wurden damals rund zehn Millionen Euro investiert.

„Wir haben in Schalke vor fünf Jahren ein Zielbild für eine langfristige Perspektive vereinbart“, betont Dietrich. Der Vorstand habe den „Schalkern“ ein Zielbild zugesagt. Im Gegenzug hätten die Kollegen „auf tarifliche und übertarifliche Leistungen“ verzichtet. „Die Belegschaft hat ihre Zusagen eingehalten, das Management nicht“, klagt der Arbeitnehmervertreter an. Er vermutet, dass es sich bei der Schließung um eine „Richtungsentscheidung des Vorstands gegen die Standorte in Deutschland“ handelt.

Standort Gelsenkirchen laut ZF „nicht wettbewerbsfähig“

ZF begründet das Aus mit der „verlustreichen Produktion am Standort“. Aufträge für das in Gelsenkirchen vorgesehene „Zukunftsprodukt“, eine Elektrolenkung für Lkw, hätten trotz intensiver Bemühungen nicht gewonnen werden können. Auch andere Produkte könnten nicht „zu wettbewerbsfähigen Kosten“ angesiedelt werden, heißt es. „Mit einer Überbrückungsproduktion viel Geld zu verlieren, hat ZF bewusst in Kauf genommen“, sagt ein Unternehmenssprecher auf Anfrage. Aber ohne ein langfristig profitabel herzustellendes Produkt trage die Brücke eben nicht.

Durch den Wandel weg vom Verbrennungsmotor hin zum E-Antrieb befindet sich ZF schon seit Längerem in einem massiven Transformationsprozess. Ziel ist ein moderner Technologiekonzern, der weltweit erfolgreich und weit mehr als ein reiner Automobilzulieferer sein soll. Standorte, die noch sehr an der alten Technologie hängen, haben es entsprechend schwer.

Auch Eitorf hat vermutlich keine Zukunft

Deshalb wackeln auch weitere ZF-Standorte im Inland: „Die Produktion in Eitorf soll nicht weitergeführt werden“, betont der ZF-Sprecher. Auch für die Stoßdämpfer-Fabrik im Rhein-Sieg-Kreis, in der 590 Menschen arbeiten, fehlten Kundenaufträge aufgrund „mangelnder Wettbewerbsfähigkeit“. Bisher habe sich noch keine wirtschaftlich tragfähige Perspektive für Eitorf ergeben. „Die Chancen, eine Schließung des Standorts zu vermeiden, erscheinen daher aus Arbeitgebersicht gering“, sagt der ZF-Sprecher deutlich. Die Jobgarantie läuft zum Jahresende aus. Auch die Zukunft etlicher kleiner Standorte ist fraglich.

Bezüglich Gelsenkirchen kündigt ZF nun an, mit den Arbeitnehmervertretern Verhandlungen zu Interessenausgleich und Sozialplan aufnehmen zu wollen. Ziel dabei sei es, „gute Lösungen“ für die Betroffenen zu finden. Dazu könnten Angebote zum Wechsel an andere ZF-Standorte in Deutschland oder zu regionalen Industrieunternehmen im Ruhrgebiet gehören. Weiteres Thema der Gespräche sollen die Chancen sein, das Technologiezentrum in Gelsenkirchen fortzuführen, in dem 150 Menschen arbeiten.

„Kämpfen an der Seite der Schalker“

Dietrich zeigt sich indes kämpferisch und kündigt Widerstand an: „Der Gesamtbetriebsrat erklärt sich solidarisch und kämpft an der Seite der ,Schalker’ für den Standorterhalt.“ Der Konflikt innerhalb von ZF scheint nun so richtig Fahrt aufzunehmen.