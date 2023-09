Warum Schuler zurück in der Erfolgsspur ist

Nach Jahren der Krise und etlichen Umbauprogrammen läuft es bei Schuler wieder deutlich besser. Im vergangenen Jahr verbuchte der Göppinger Pressenhersteller, der auch einen Standort im oberschwäbischen Weingarten hat, mit 1,3 Milliarden Euro einen neuen Rekord bei den Auftragseingängen.

„Im laufenden Jahr liegt ein wichtiges Augenmerk von uns auf der weiteren Verbesserung der Profitabilität“, sagt Frank Klingemann, Leiter des Schuler-Standorts Weingarten. 2022 sei aber als das Jahr zu sehen, in dem Schuler den Turnaround geschafft habe, berichtet der Manager zufrieden. Eine gute Nachricht. Denn gerade in Weingarten liegen durchaus schwierige Jahre hinter dem Pressenhersteller und seiner Belegschaft.

Weingarten bleibt wichtiger Standort

Bereits 2015 wurde die Produktion dort geschlossen. Gut 200 Arbeitsplätze sind damals abgebaut worden. In der Folge kam es dann zu weiteren Restrukturierungsmaßnahmen, die inzwischen aber erfolgreich abgeschlossen seien, versichert Klingemann.

Vor vier Jahren haben noch mehr als 400 Menschen für Schuler in Weingarten - ehemals Müller Weingarten - gearbeitet, heute sind es noch gut 300. Vor knapp zehn Jahren, als vor Ort noch produziert worden ist, waren es sogar mehr als 900.

Die Zahl von 300 Mitarbeitern in Weingarten soll nun stabil bleiben. Es werde sogar schon wieder eingestellt. So seien vor Ort derzeit 15 Stellen ausgeschrieben - unter anderem für Werkstudierende, DHBW-Studenten, Inbetriebnehmer und Prüffeld-Techniker. In ganz Deutschland habe Schuler im laufenden Geschäftsjahr 2023 bislang 180 Stellen neu besetzt, betont der Weingartener Standortleiter im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Frank Klingemann (Foto: Schuler )

24 ehemalige Mitarbeitende seien zu Schuler zurückgekehrt. Auch wenn in Oberschwaben längst nicht mehr produziert wird, bleibe es ein sehr wichtiger Standort für Schuler, so Klingemann. In Weingarten befinden sich zahlreiche für den Gesamtkonzern bedeutende Bereiche: unter anderem die Entwicklung von Produkten, das Engineering, die Projektierung oder auch der Service.

Insgesamt beschäftigt Schuler in Deutschland heute etwa 2500 Menschen (weltweit sind es rund 5000), neben den 300 in Oberschwaben etwa 650 in Göppingen, 400 am zentralen europäischen Produktionsstandort in Erfurt, 300 in Gemmingen bei Heilbronn und 250 in Heßdorf bei Nürnberg. Kleinere Standorte gibt es zudem in Netphen (Nordrhein-Westfalen) und Eislingen bei Göppingen. Die Schuler-Tochter Aweba Werkzeugbau hat weitere 500 Beschäftigte, die meisten davon im sächsischen Aue.

Wandel hin zum E-Auto als Zusatzgeschäft

Seit der Komplettübernahme durch die österreichische Andritz-Gruppe 2020 verzichtet Schuler auf die Veröffentlichung eigener Kennzahlen. Diese fließen bei Andritz in den Geschäftsbereich „Metals Forming“ ein. Dieser hatte 2022 insgesamt einen Auftragseingang von 2,0 Milliarden Euro vorzuweisen und einen Jahresumsatz von 1,6 Milliarden Euro erzielt. Auch im laufenden Jahr soll er weiter wachsen. Dem Vernehmen nach macht Schuler etwa 70 Prozent des Andritz-Bereichs „Metals Forming“ aus.

Die Stimmung in der Mannschaft ist hervorragend. Frank Klingemann

„Wir blicken sehr optimistisch nach vorne“, sagt Klingemann entsprechend der guten Auftragslage. „Die Stimmung in der Mannschaft ist hervorragend“, lobt der Chef des Weingartner Standorts. Alle seien top motiviert und sehr zuversichtlich. Und das hat durchaus seine Gründe: Wer gedacht hat, dass Schuler ganz besonders an der Transformation weg vom Verbrenner und hin zum Elektroantrieb leidet, sieht sich getäuscht.

Das Gegenteil ist der Fall: 40 bis 50 Prozent der Neuaufträge von Schuler kämen bereits aus dem Bereich der Elektromobilität. Der Wandel hin zum E-Auto sei sogar ein Zusatzgeschäft für den Pressenhersteller, betont Klingemann. Bei der Herstellung der Karosserien liege die Wertschöpfung für Schuler auf vergleichbarem Niveau mit der bei Verbrennern, beim Antrieb ist sie sogar größer. Denn neben den Motorteilen würden auch etliche Bestandteile von Batterien mit Schuler-Pressen hergestellt.

Daneben entwickeln die Göppinger bereits Pressen für die Herstellung von Brennstoffzellen. Ein enormer Vorteil für Schuler ist, dass der weltgrößte Hersteller von Pressen und Zubehör ausgesprochen international aufgestellt ist - mit Standorten und Vertretungen in 40 Ländern von Sao Paulo bis Shanghai. Indien wird als Markt immer wichtiger, und mittlerweile pressen Schuler-Maschinen auch Batterie-Zellgehäuse in Südkorea.

Neuester Coup: Boule-Kugeln aus Schuler-Maschinen

Zudem ist das 1839 in Göppingen gegründete Unternehmen auch bezogen auf die Produktpalette sehr breit aufgestellt und längst nicht nur in der Automobilbranche aktiv. Von Münzen, Getränkedosen und Kaffeekapseln über Spülbecken und Herdplatten bis zu ganzen Eisenbahnrädern - Schuler-Pressen formen die unterschiedlichsten Teile aus Stahl, Aluminium und auch Carbon.

In praktisch jedem Flugzeug weltweit befinden sich Komponenten aus Schuler-Pressen, die in Weingarten entwickelt worden sind. Frank Klingemann

Der jüngste Coup: Schuler-Maschinen schmieden seit Mitte des Jahres sogar Boule-Kugeln eines renommierten Herstellers in Frankreich.

In seiner langen Geschichte hat der Maschinenbauer weltweit bereits mehr als 100.000 Pressen verkauft. Mit einer Presskraft von 250 bis zu 28.000 Tonnen lässt sich praktisch alles pressen ‐ von der Gürtelschnalle bis zur drei Meter langen Kurbelwelle für Schiffsmotoren. Und diese müssen trotz ihrer enormen Größe genauso präzise sein wie filigrane Kleinteile - und genau für solch eine Präzision und Qualität sei Schuler bekannt.

Eine Schmiedeanlage von Schuler (Foto: Schuler )

Entsprechend landeten auch ganz neue Autohersteller - etwa aus China - und Start-ups aus vielen anderen Branchen sehr schnell beim Traditionshersteller aus Göppingen. „Die Kunden wissen einfach, dass wir unser Geschäft seit vielen, vielen Jahren hervorragend beherrschen. Das spricht sich rum“, berichtet Standortleiter Klingemann. „Unsere Maschinen sind 20 bis 30 Jahre im Einsatz und erhalten dann noch ihr ,zweites Leben‘ als Gebrauchtmaschine ‐ zum Beispiel in Indien“, ergänzt Thomas Bendel, Teamleiter Vertrieb am Standort Weingarten.

Schuler will Anlagen für Gigafabriken anbieten

In der Produktion und beim Service werden zudem digitale Lösungen immer wichtiger. So ist die Fernwartung von Maschinen durch Techniker über das Internet und sogenannte Smart Glasses inzwischen ebenso Routine wie die automatische Überwachung der Produktionsprozesse bei den Kunden vor Ort. Denn für diese zählt nicht nur die Qualität der Pressen und der geformten Produkte, ebenso müssen Ausfall- und Reparaturzeiten der Maschinen auf ein absolutes Minimum beschränkt werden. Zeit ist schließlich Geld.

Künftig will Schuler auch Anlagen für sogenannte Gigafabriken anbieten, in denen E-Autos und die dazugehörigen Batterien gefertigt werden. Die erste dieser Art in Deutschland hat der E-Auto-Pionier Tesla nahe Berlin errichtet.

Wie es aussieht, ist der Maschinenbauer auf bestem Wege, den einschneidenden Wandel in der Branche zu meistern. Gerade für den traditionsreichen Pressen-Standort Weingarten wäre das durchaus eine gute Nachricht.