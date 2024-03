Gerade hat die EU das 13. Sanktionspaket binnen zwei Jahren gegen Russland verhängt. Das Ziel: „Die russische Kriegsmaschienerie weiter zu degradieren“, wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte. In Brüssel und Berlin scheint man von der Wirkung der Sanktionen überzeugt.

Zur Wahrheit gehört aber auch: Während die russische Wirtschaft im vergangenen Jahr um 3,6 Prozent wuchs, kämpft Deutschland mit 0,3 prozentigem Wirtschaftsrückgang gegen die Rezession. Die Frage stellt sich: Was haben die Sanktionen gebracht?

Hunderte Milliarden eingefroren

Seit dem 23. Februar 2022 verbietet die EU 2000 Russen die Einreise, russische Privatvermögen von im Wert von 20 Milliarden Euro, sowie Devisenreserven im Wert von 300 Milliarden Euro wurden eingefroren. Das Land wurde vom internationalen Zahlungssystem Swift ausgeschlossen, die Bezüge von russischem Öl und Gas auf ein Minimum heruntergefahren, man vereinbarte einen Preisdeckel für russisches Öl und eine Vielzahl westlicher Firmen zog sich aus dem Land zurück.

Auf wirtschaftlicher Seite sollte vor allem westliche Technik durch Exportbeschränkungen dem Zugriff Russlands entzogen werden. Gleichzeitig wollte man mit Importverboten, für Produkte im Wert von rund 90 Milliarden Euro, dem Kremel den Geldhahn zudrehen.

Vor allem China und Indien kompensieren Russlands Ölexporte nach Europa. Benjamin Hilgenstock

Tatsächlich verlor die russische Wirtschaft dem internationalen Währungsfond zufolge 2022 rund 2,1 Prozent. Von einer Halbierung der Wirtschaft, wie sie US-Präsident Joe Biden im Frühjahr 2022 noch prophezeite ist das Land jedoch weit entfernt. Im Gegenteil: 2023 wuchs Russlands Wirtschaft mit 3,6 Prozent stärker als die der USA mit 3,1 Prozent.

Russland verdient immer noch viel Geld

Ein wesentlicher Grund dafür: Die Devisenquellen des Öl- und Gasgeschäfts Russlands sind trotz westlicher Embargopolitik nicht versiegt. Zwar sprudeln die Einnahmen nicht mehr wie 2022, als das Land im Zuge explodierender Energiepreise mehr als 120 Milliarden Euro aus seinem wichtigsten Wirtschaftszweig erlöste.

Und damit fast 30 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Dennoch bewegten sich die Einnahmen 2023 mit rund 90 Milliarden Euro auf Vorkriegsniveau, wie der für Energie zuständige stellvertretende Ministerpräsident Alexander Nowak kürzlich ausführte.

„Vor allem China und Indien kompensieren Russlands Ölexporte nach Europa“, sagt Benjamin Hilgenstock, Ökonom an der Kiew School of Economics. Er forscht zu den westlichen Wirtschaftssanktionen und hat Russlands Öl- und Gasgeschäfte analysiert: „Noch 2021 haben EU-Staaten rund 40 Prozent des russischen Öls gekauft. Mittlerweile nehmen China und Indien rund 90 Prozent ab, während die EU mit vier bis fünf Prozent kaum mehr eine Rolle spielt.“

Beim Gas tue sich das Land zwar schwerer, weil es dafür entsprechende Piplinekapazitäten braucht. „Die derzeitige nach China ist ausgelastet.“ Dennoch: Mit Blick auf die Gewinne aus dem Gas und Ölgeschäft hat Russland das Embargo des Westens vorerst gut verkraftet.

Russland beliefert Indien mit einer „Schattenflotte“

Auch der im Dezember 2022 beschlossene Preisdeckel für russische Ölexporte scheint daran nichts zu ändern. Um die Einnahmen Russlands angesichts der hohen Ölpreises zu drosseln, verfügten die USA, die EU und Australien eine Preisobergrenze von 60 Dollar pro Barrel.

„Westliche Reeder und Versicherungen dürfen nur dann ihre Dienstleistungen anbieten, wenn Russland für das Öl nicht mehr als 60 Dollar pro Barrel erhält“, so Hilgenstock. Mittlerweile verschiffe Russland aber rund drei Viertel seines Öls ohne westliche Beteiligung.

„Russland reaktiviert mit seiner sogenannten Schattenflottenstrategie alte Schiffe, die häufig ganz ohne Versicherung, Öl nach Indien schiffen. Und selbst wenn westliche Firmen an den Transporten beteiligt sind, werden nicht selten arabische Zwischenhändler eingeschaltet, die zudem noch kaum kontrolliert werden.“

Neben dem offenbar stabilen Öl- und Gasgeschäften halten insbesondere Militärinvestitionen die russische Wirtschaft am Laufen. 2024 will das Land rund ein Drittel seines Haushaltes für den Militärsektor ausgeben. Geld das neben der Armee auch der Metallbranche, dem Schiffsbau oder der Luft- und Raumfahrtindustrie zugute kommt und ganz nebenbei zu Vollbeschäftigung führt.

Russische Löhne sind gestiegen

2,9 Prozent soll die Arbeitslosenquote offiziellen Angaben zufolge betragen. Vielen Bereichen würden Fachkräfte fehlen, wohl auch weil seit Kriegsbeginn eine große Zahl gut ausgebildeter Russen das Land verlassen hat und zahlreiche Männer im wehrfähigen Alter mittlerweile beim Militär beschäftigt sind. Auch um Fachkräfte zu binden sind, laut einer ZDF-Recherche, die russischen Löhne 2023 durchschnittlich um rund 17 Prozent gestiegen.

Jeder im Jahr 2022 produzierte und anschließend in der Ukraine zerstörte Panzer wird zum Bruttoinlandsprodukt dazu gezählt, obwohl er nichts zum Wohlstand der russischen Bevölkerung beiträgt. Michael Rochlitz

Für die militärische Investitionsoffensive zahlt das Land jedoch einen Preis. Einerseits spart es an langfristigen Infrastrukturprojekten, dem Gesundheitssystem und der Bildung. Andererseits verschuldet sich Russland stärker als in früheren Jahren. Die Inflation betrug 2022 elf, im vergangenen Jahr sieben Prozent. Der Leitzins bei 16 Prozent.

Michael Rochlitz, Wirtschaftsprofessor an der Oxford School of Global Studies glaubt daher nicht an eine nachhaltige Entwicklung: „Jeder im Jahr 2022 produzierte und anschließend in der Ukraine zerstörte Panzer wird zum Bruttoinlandsprodukt dazu gezählt, obwohl er nichts zum Wohlstand der russischen Bevölkerung beiträgt.“

Langfristig würden dem Land sowohl Geldgeber, als auch Investoren fernbleiben. Zudem habe Russland, anders als etwa die arabischen Ölstaaten, keinen erkennbaren Plan B für das postfossile Zeitalter.

Russland hat weniger Schulden als Deutschland

Unmittelbar betrachtet befindet sich das Land aber in einer komfortablen Lage. Mit nur rund 25 Prozent des Bruttoinlandsproduktes sind die russischen Staatsschulden so gering wie in kaum einem anderen Land der Welt. Zum Verglich: Deutschland lag 2023 bei rund 67 Prozent, die USA gar bei 122 Prozent. Außerdem kann das Land auf Devisenreserven von rund 600 Milliarden zurückgreifen.

Dass die Sanktionen des Westens vorerst nicht den gewünschten Effekt haben, hat aber noch weitere Gründe: Zwar hat Deutschland seine Importe aus Russland um rund 90 Prozent reduziert. Die Exporte um rund zwei Drittel.

Und von den ursprünglich etwa 370 deutschen Firmen waren Ende 2023 nur noch 260 in Russland aktiv. Zu leeren Regalen und einem signifikanten Wirtschaftseinbruch haben diese Maßnahmen aber nur anfänglich geführt.

Zwischenzeitlich füllen vielfach chinesische Firmen das Vakuum, das die westlichen Firmen hinterlassen haben. Ein Beispiel: Im ehemaligen VW-Werk in Kaluga soll zukünftig der chinesische Autobauer Chery seine Autos produzieren. Im Mai 2023 verkaufte VW sein dortiges Werk für gerade einmal 125 Millionen Euro an den russischen Autohändler Avilon. Der tatsächliche Wert war laut Volkswagen viermal so hoch.

Asien importiert immer mehr aus Russland

Der Rückzug deutscher Unternehmen gehe nicht ohne Vermögenseinbußen einher, bestätigt auch das Bundeswirtschaftsministerium auf Nachfrage. Man sei jedoch davon überzeugt, dass ohne westliche Technik und entsprechendes Know-How die russische Wirtschaft auf ein „niedriges technologisches Niveau“ zurückfalle.

Das jedoch bezweifelt das Ifo-Institut in einer seiner jüngsten Pressemitteilungen: „Russland umgeht die Sanktionen bei westlichen Gütern vor allem über seine Nachbarstaaten in Zentralasien und die Türkei.“ Der Wert deutscher Ausfuhren in Länder wie Kasachstan, Usbekistan oder Kirgisistan habe sich bereits 2022 verdoppelt.

Eine guter Teil davon lande demnach auch in Russland: „Allein Armenien, Kasachstan, Usbekistan, Kirgisistan und die Türkei exportierten 2022 rund 50 mal mehr nach Russland als noch im Jahr zuvor“, so das Ifo-Institut.

Und wo die Sanktionen nicht umgangen werden können, kompensieren vielfach chinesische Importe die westlichen Produkte. Mehr als verdoppelt hat sich das Handelsvolumen Chinas mit Russland seit 2020. Mit 240 Milliarden US-Dollar hat China damit die EU als wichtigsten Handelspartner Russlands abgelöst. 40 Prozent der westlichen Firmen haben laut EU-Kommission dem Land zwischenzeitlich den Rücken gekehrt.

Zum Teil übernahmen russische Investoren die Geschäfte und betreiben sie weiter. Die amerikanische Fast-Food-Kette Mc-Donalds beispielsweise heißt seit 2022 „Wkusno i totschka!“. Zu deutsch: „Lecker und Punkt!“ Der russische Geschäftsmann Alexander Gowor übernahm die mehr als 800 Filialen im Frühjahr 2022. Der Preis ist nicht bekannt. Eigenen Angaben zufolge hat Mc-Donaldskopie täglich mehr als zwei Millionen Besucher.