Warum Rolls-Royce eine Sparte an Deutz verkauft

Rolls-Royce verkauft sein Geschäft mit sogenannten Off-Highway-Motoren im unteren Leistungsbereich an die Kölner Deutz AG. Dazu ist nun eine Grundsatzvereinbarung geschlossen worden, wie aus einer Pressemitteilung von Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen hervorgeht.

Der Kaufpreis für die Sparte liegt demnach „im höheren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich“. Eine genauere Summe will ein Sprecher von Rolls-Royce Power Systems auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ nicht nennen.

Sparte macht etwa 300 Millionen Euro Umsatz

Bei dem Verkauf, der Mitte 2024 erfolgen soll, geht es um Aggregate mit einer Leistung von bis zu 480 Kilowatt für Nutzfahrzeuge, die abseits der Straßen eingesetzt werden - zum Beispiel Mähdrescher, Traktoren, Pistenraupen und Holzvollernter oder auch Kranwagen. Die Dieselmotoren und Motorensysteme basieren auf Daimler-Technologie, die von der Daimler Truck AG für Rolls-Royce Power Systems nach deren Spezifikationen entwickelt und hergestellt werden, heißt es.

Gebaut werden die Aggregate im Mannheimer Motorenwerk von Daimler Trucks. Ein bekannter Kunde ist der Landmaschinenhersteller Claas. Motoren für Bahn- und Militärfahrzeuge sind von dem Verkauf nicht betroffen.

Die jährliche Stückzahl der Motoren der Sparte bewegt sich laut dem Rolls-Royce-Sprecher im „kleineren fünfstelligen Bereich“. Wie groß der Umsatz ist, will er nicht beziffern. Aus einer Mitteilung von Deutz geht jedoch hervor, dass der Kölner Motorenbauer für seinen Neuerwerb mit einem Umsatz von rund 300 Millionen Euro rechnet.

In dem Geschäftsfeld sind dem Vernehmen nach etwa 80 Power-Systems-Mitarbeiter beschäftigt, 60 davon direkt in Friedrichshafen - vor allem im Vertrieb, die weiteren in Mannheim und Stuttgart. „Deutz will diesen Mitarbeitern ein Übernahmeangebot machen“, berichtet der Sprecher. Wie es aussieht, können die 60 Beschäftigten in Friedrichshafen bleiben. Aus dem Umfeld beider Unternehmen verlautet, dass Deutz einen Standort am Bodensee eröffnen möchte.

Verkauf Teil der neuen Strategie

„Dies ist ein klares Beispiel für die konsequente Umsetzung unserer Strategie. Wir konzentrieren uns stärker auf die Geschäftsfelder, in denen Rolls-Royce die größten Potenziale sieht“, begründet Rolls-Royce-Boss Tufan Erginbilgic. „Wir konzentrieren uns zukünftig im Bereich Off-Highway-Motoren weitgehend auf Systeme mit höherer Leistung“, ergänzt Jörg Stratmann, Vorstandschef von Rolls-Royce Power Systems.

Die Rolls-Royce-Tochter in Friedrichshafen beschäftigt mehr als 9500 Mitarbeiter, die unter anderem Motoren für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge sowie Panzer bauen.