Die Preise für Lebensmittel sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. So ist beispielsweise Zucker seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine im Februar 2022 um rund 75 Prozent teurer geworden. Das geht aus den Daten des Statistischen Bundesamts hervor.

Viele Lebensmittelhersteller und -händler verweisen dabei auf die Inflation. Doch es steht ein Verdacht im Raum: Die Branche nutzt das inflationäre Umfeld, um die Preise über Gebühr zu erhöhen.

Preise sind höher als die Inflation

Laut Statistischem Bundesamt mussten die Verbraucher im Jahr 2023 ganze 12, 4 Prozent mehr Geld für Nahrungsmittel auf den Tisch legen als noch im Vorjahr. Doch die Inflationsrate habe hingegen nur bei knapp sechs Prozent gelegen. Ob es sich hierbei um berechtigte Erhöhungen handelt oder nicht, ist kaum zu erkennen.

„Das Problem ist, dass die Preisgestaltung einfach nicht einsehbar ist. Die Verbraucher können nicht ablesen, wer welches Stück vom Kuchen bekommt und können nicht beurteilen, ob eine Preissteigerung gerechtfertigt ist“, sagt Sabine Holzäpfel, Referentin in der Abteilung Lebensmittel und Ernährung bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.

Es gebe jedoch Faktoren, die in den vergangenen Jahren eine Preissteigerung begünstigt hätten. Das seien gestiegene Kosten für Energie und Rohstoffe aber auch klimatische Bedingungen, die sich negativ auf die weltweiten Ernten auswirken. Trotzdem sei es auffällig, dass ausgerechnet bei Lebensmitteln die Preissteigerungen über der allgemeinen Inflationsrate lägen.

Die Anbieter dürften die Inflation nicht dafür nutzen, so Holzäpfel, um ihre Gewinne zu erhöhen. Gleichzeitig müssten sie sinkende Kosten genau so an die Verbraucher weitergeben wie die steigenden. „Lebensmittel brauchen wir nun mal zum Leben. Das ist nichts, womit man spekulieren sollte“, sagt die Expertin.

Rewe sieht keine Schuld bei sich

Der Rewe-Konzern weist jegliche Vorwürfe von sich. Mit den hauseigenen „ja“-Produkten garantiere man den Kunden sogar Discounterpreise. Bei den Markenprodukten erwarte man Fairness von den Herstellern. „Wenn Kosten sinken, müssen Preise gesenkt werden. Wer Preise aufgrund steigender Kosten erhöht, muss bei sinkenden Kosten auch bereit sein, zu senken“, sagt ein Sprecher der Rewe-Group.

Zukünftig werde man weiterhin jede Preisveränderung kritisch hinterfragen, Preissenkungen einfordern und Preiserhöhungen nicht einfach durchwinken. Zudem verkündet der Rewe-Sprecher gute Nachrichten für die Kunden: „Aktuell sinken die Erzeugerpreise und bieten damit die Chance, Preissenkungen auch 2024 weiterzugeben.“

Auffällig ist die Teuerungsrate auch im Bereich der Backwaren. Ein Brötchen, das im Februar 2022 noch 30 Cent gekostet hat, kostet jetzt durchschnittlich über 38 Cent. Das geht aus den Daten des Statistischen Bundesamts hervor. Ein Preisanstieg von rund 27 Prozent.

Bäcker verweisen auf gestiegene Kosten

Der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks (ZDH) teilt auf Nachfrage hin mit, dass jeder Handwerksbäcker selbst für seine Preisgestaltung verantwortlich ist. „Dabei muss er die höheren Kosten im Bereich Personal, Energie und Rohstoffe auf die Preise umlegen. Tut er dies nicht, kommt er früher oder später in wirtschaftliche Schwierigkeiten“, erklärt ZDH-Geschäftsführer Friedemann Berg.

Dass die Handwerksbäcker ihre Preise über Gebühr erhöht hätten, weist Berg klar zurück. Das könnten sich diese schon wegen der großen Konkurrenz durch die Brotindustrie nicht leisten.

„Erhöhen Bäcker ihre Preise zu stark, verlieren sie noch mehr Kunden an die Supermärkte und Discounter. Aufgrund dieses Mechanismus‘ scheint es aus unserer Sicht eher unwahrscheinlich, dass Bäcker überproportional Preise erhöhen“, so Berg.

Die Kosten für die Produktion von Backwaren seien in den vergangenen Jahren immens gestiegen. Insbesondere Rohstoff- und Energiepreise bereiten der Branche Sorgen. Aber auch die gestiegenen Lohnkosten schlügen zu Buche.

„Wenn ein einfacher Hilfsarbeiter nun über zwölf Euro bekommt, müssen schließlich auch die Löhne der Gesellen und Facharbeitern mit Erfahrung angepasst werden“, sagt der ZDH-Geschäftsführer. Von der Politik fordert Berg unter anderem niedrigere Energiepreise. „Auch der Bürokratieabbau sollte höchste Priorität haben.“

Menschen sparen immer stärker

Die hohen Preise haben zur Folge, dass die Menschen immer stärker sparen. Auch in der Region lässt sich das beobachten, zum Beispiel in der Stadt Konstanz. Das zeigt die Konstanzer Bürgerbefragung des Jahres 2023. Aus dieser liegt der „Schwäbischen Zeitung“ ein Auszug vorab vor.

Fasst man die Antwortkategorien der Befragung „trifft zu“ und „trifft eher zu“ zusammen, so geben insgesamt 56 Prozent der Befragten an, dass sie seltener in Geschäfte gehen und ihre Einkäufe reduziert haben. Über 50 Prozent vergleichen zudem Preise genauer und achten stärker auf Sonderangebote und Rabatte.

31 Prozent geben darüber hinaus an, dass sie den Besuch von Restaurants und Cafés in der Innenstadt meiden. „Für einkommensschwächere Haushalte ist dieses Thema besonders relevant, weil diese prozentual viel mehr Geld für Lebensmittel ausgeben müssen“, sagt Thomas Hinz, Professor für empirische Sozialforschung an der Universität Konstanz und Organisator der Bürgerbefragung.

Die Daten aus der Befragung bestätigen Hinz’ These. Die 20 Prozent der Befragten mit dem geringsten Einkommen haben nämlich zu 65 Prozent angegeben, dass sie ihr Budget für Einkäufe und Aktivitäten in der Innenstadt reduziert haben. „Die Wirtschaftspolitik sollte diese sozialen Schichten stärker berücksichtigen“, fordert Hinz. Zudem stehe die Inflationsbekämpfung weiter auf der Tagesordnung.

Verbraucher können selbst aktiv werden

Doch auch die Verbraucher selbst können etwas gegen die hohen Preise tun. „Das A und O ist es, Preise zu vergleichen. Dabei sollte man immer auf den Grundpreis also den Preis pro Kilogramm schauen“, sagt Sabine Holzäpfel von der Verbraucherzentrale und gibt weitere Spartipps.

So sollten sich Verbraucher auch die Füllmengen von Produkten merken, die sie oft kaufen. Nicht selten sei der es nämlich der Fall, dass die Preise gleich bleiben, die Produktmenge aber abnimmt. Zudem seien Fertigprodukte oft teurer als unverarbeitete Lebensmittel.

Die Jagd auf Sonderangebote sei hingegen nur bedingt hilfreich. „Oft werden Produkte als Sonderangebote ausgelobt und sind dann nicht vorhanden. Da sollte man sich fragen, ob es sich wirklich lohnt, wegen einem speziellen Produkt in den Laden zu fahren“, sagt die Expertin.