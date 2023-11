Die Gastronomiebranche ist in Aufruhr. Viele Wirte fürchten um ihre Existenz, wenn die derzeit geltende Ermäßigung beim Mehrwertsteuersatz tatsächlich zum Jahresende auslaufen sollte. Eine Verlängerung ist wahrscheinlich.

Darüber will der Haushaltsausschuss des Bundestags am Donnerstag oder Freitag abstimmen. Doch damit wollen sich die Gastronomen nicht zufriedengeben. Sie fordern dauerhaft niedrigere Steuersätze. Was steckt dahinter?

Was gilt aktuell in der Gastronomie?

Generell gilt für Speisen in der Gastronomie ein Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent. Als Teil der Corona-Hilfen hatte die Regierung 2020 die Mehrwertsteuer auf Speisen von 19 Prozent auf zunächst fünf Prozent gesenkt und kurz danach auf sieben Prozent festgesetzt, so wie es für Essen zum Mitnehmen und Grundnahrungsmittel im Supermarkt bereits die Regel war.

Das ist keine Subvention, sondern eine Gleichbehandlung. Fritz Engelhardt, Vorsitzender Dehoga in BaWü

Mit Verweis auf Inflation und Energiekrise wurde die Regelung verlängert und sollte eigentlich zum 1. Januar 2024 endgültig auslaufen.

Warum soll die Regelung verlängert werden?

Der deutsche Hotel- und Gaststättenverband, Dehoga, fährt seit Monaten eine Kampagne, die auf die ohnehin schwierige Lage vieler Gastro-Betriebe aufmerksam machen soll. Der Verband fordert die dauerhafte Absenkung der Mehrwertsteuer für Speisen auf sieben Prozent.

Fritz Engelhardt, Vorsitzender des Dehoga in Baden-Württemberg, sagte im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“: „Das ist keine Subvention, sondern eine Gleichbehandlung.“ Zudem gelte in den meisten EU-Ländern auf alle Speisen der einheitliche ermäßigte Steuersatz.

Falls der Rabatt tatsächlich ausläuft, rechnet der Verband mit einer Pleitewelle. Rund 12.000 Betriebe, etwa jeder zehnte, müsste demnach aufgeben.

Verlängerung der reduzierten MwSt. in Gastronomie wurde auch durch SPD und die Grünen gutgeheißen. Finanzierungsvorschlag steht. Christoph Meyer (FDP)

In Baden-Württemberg könnten es 2000 Gastronomen sein, so schätzt der Landesverband. Denn die Wirte müssten die Kostensteigerung weitergeben, Rostbraten und Schnitzel würden sich drastisch verteuern. Die Gäste würden dann wegbleiben, so die Befürchtung.

Wie sind die Aussichten?

Der Dehoga feiert bereits ein „erfolgreiches Zwischenergebnis“. Demnach haben sich die Spitzen der Ampelkoalition auf eine einjährige Verlängerung der sieben Prozent Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie verständigt.

Der Verband beruft sich dabei auf den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der FDP, Christoph Meyer, der auf X (vormals Twitter) schrieb: „Verlängerung der reduzierten MwSt. in Gastronomie wurde auch durch SPD und die Grünen gutgeheißen. Finanzierungsvorschlag steht“.

Eine Beschlussfassung im Haushaltsausschuss des Bundestags soll am 16. und 17. November erfolgen. In der letzten Sitzungswoche im November würde dann der Bundestag darüber beschließen und anschließend der Bundesrat.

Mit welcher Begründung fordert die Gastronomie eine dauerhafte Absenkung?

Der Steuersatz von sieben Prozent gelte für alle Speisen, die mitgenommen oder im Stehen oder Gehen verzehrt werden und auch für Lieferdienste. In der Praxis führe dies zu „systematischen Wettbewerbszerrungen zulasten der Gasthäuser und Restaurants“ etwa gegenüber dem Lebensmittel-Einzelhandel, der sein Angebot von zubereiteten Speisen zum Mitnehmen in den letzten Jahren immer mehr erweitert habe.

Eine Ungleichbehandlung sehen die Gastronomen auch gegenüber den Lieferdiensten. Denn der höhere Steuersatz wird erhoben, weil der Kunde die Lebensmittel nicht nur einkauft und zu Hause zubereitet, sondern weil vor Ort eine Dienstleistung, also das Zubereiten und Servieren, erbracht wird. Fraglich ist indes auch für Experten, ob die Abgrenzung zu den Lieferdiensten logisch ist, die ja ebenfalls eine Dienstleistung erbringen.

So wenden etwa die Ökonomen des Mannheimer Wirtschaftsforschungsinstituts ZEW ein: „Die Ermäßigung von Lieferdiensten ist damit begründet, dass diese keine umfangreiche Dienstleistung im Lokal bereitstellen. Tatsächlich ist diese Abgrenzung schwammig. Fragwürdigen Anwendungen des ermäßigten Steuersatzes sollte aber nicht dadurch begegnet werden, diese noch auszuweiten.“

Was spricht gegen eine dauerhafte Senkung?

Das Mannheimer ZEW hat in einer Studie ausgeführt, die befristete Senkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie sei „eine der kostspieligsten Steuersubventionen“. Die Mehrwertsteuer sei „eine der wichtigsten Quellen zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben“.

Der Bundesrechnungshof hat Ende 2022 die Abschaffung von ermäßigten Mehrwertsteuersätzen gefordert. Diese würden den Staat mittlerweile fast 35 Milliarden Euro jährlich kosten, wobei auf die Gastronomie laut ZEW jährlich gut drei Milliarden Euro entfallen.

Der ermäßigte Steuersatz führt laut Bundesrechnungshof zu zahlreichen Abgrenzungsproblemen, etwa zwischen Schwimmbädern (ermäßigter Satz) und Spaßbädern (allgemeiner Steuersatz) oder der Lieferung von Brennholz (ermäßigt) gegenüber anderen Holzlieferungen.

Die ZEW-Forscher führen zudem ins Feld, der Steuerrabatt in Gaststätten sei sozial ungerecht, da gutverdienende Paare deutlich häufiger im Restaurant essen würden als Familien mit Kindern und generell Menschen mit niedrigem Einkommen.

Was spricht für eine dauerhafte Senkung?

In der Debatte wird mit harten Bandagen gekämpft. So sah sich ZEW-Forscher Friedrich Heinemann nach Veröffentlichung der Studie heftigen Vorwürfen ausgesetzt. Steffen Geubel, Chef des Metro-Konzerns, der ein wichtiger Lieferant für die Gastronomie ist, wetterte in dem Berufsnetzwerk Linkedin, die Studie sei eine „rein agitatorische, wichtigtuerische Propaganda“.

Es würde ihn nicht wundern, wenn Heinemann und „seine Mittäter“ ein Lokalverbot bekämen.

Für Tobias Hentze, Ökonom und Steuerexperte am Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, sprach sich gegenüber dem Magazin „Business Insider“ für eine Verlängerung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes aus.

Zwar verzichte der Staat vorläufig auf Steuereinnahmen, allerdings refinanziere sich eine niedrigere Mehrwertsteuer teilweise, weil Restaurants billigere Preise für Speisen anbieten können und damit auch mehr Menschen zum Essen gehen würden.

Was gilt für andere Dienstleister?

Wenn der ermäßigte Steuersatz für Speisen in Gaststätten dauerhaft gelten soll, stellt sich die Frage, ob dann andere Dienstleister wie Friseure, Nagelstudios oder Handwerker auch davon profitieren müssten, die jetzt 19 Porzent zahlen. Gastronomen wenden dagegen ein, dass andere Dienstleister zum gleichen Steuersatz (19 Prozent) einkaufen und weiterverkaufen.

„In der Gastronomie ist es kein Durchlaufposten. Seit Jahren kaufen wir Produkte im Lebensmittel-Bereich mit sieben bis zehn Prozent Mehrwertsteuer ein, was als landwirtschaftliche Produkte ausgezeichnet wird wie zum Beispiel Fleisch und Milch, Non-Food-Artikel jedoch mit 19 Prozent. Müssen sie aber alle gleich mit 19 Prozent versteuern. Also stehen für uns zwölf Prozent im luftleeren Raum, wo seit Jahren keiner weiß, wo sie abgeblieben sind“, so schreibt Milena Pferdt vom Gasthaus Rössle Haselburg in Leutkirch an unsere Zeitung. Es sei deshalb nicht vergleichbar.

Wie ist es bei den Getränken?

Getränke in der Gastronomie werden nach wie vor mit 19 Prozent besteuert. Eine Ausnahme gilt für Milch, die zu den Grundnahrungsmitteln zählt und deshalb nur mit sieben Prozent besteuert wird.

Alkoholfreie Getränke wie Säfte, Mineralwasser oder Kaffee werden wiederum mit 19 Prozent besteuert. Das gilt auch, wenn der Kaffee mitgenommen oder an einem Stehtisch getrunken wird. Doch ganz so einfach ist es auch hier nicht:

Bei Milchersatzprodukten wie Hafer- oder Sojamilch gelten 19 Prozent. Besteht ein Latte Macchiato oder ein Cappuccino zu mindestens 75 Prozent aus Kuhmilch, dann wird er mit nur sieben Prozent besteuert. Kommt Reismilch hinein, sind es 19 Prozent, ebenso wenn der Kaffee schwarz getrunken wird.

Die Mehrwertsteuer bleibe für viele ein Mysterium. „Die Details gleichen oft einer Lotterie“, schreibt etwa der Ökonom Martin Beznoska vom IW Köln. Das arbeitgebernahe Institut empfiehlt deshalb, „zumindest bei alkoholfreien Getränken für mehr Einheitlichkeit zu sorgen“ ‐ und dabei den niedrigeren Mehrwertsteuersatz anzuwenden.