Warum ein „deutlich fünfstelliger Rückgang“ an Jobs droht

In der deutschen Zulieferindustrie steht ein massiver Stellenabbau bevor: Der Arbeitgeberverband Südwestmetall sieht die Branche aktuell an einem „Kipppunkt“ und rechnet mit einem „deutlich fünfstelligen Rückgang“ der Beschäftigung in den kommenden zehn Jahren - allein in Baden-Württemberg. Auch die Gewerkschaft IG Metall erwartet einen erheblichen Stellenabbau von im schlimmsten Fall bis zu 30 Prozent bis 2040.

Dass solche Prognosen keineswegs aus der Luft gegriffen sind, zeigen ganz konkrete Meldungen der vergangenen Wochen: Beim Weltmarktführer Bosch sollen mehr als 3000 Arbeitsplätze in Deutschland wegfallen. Continental plant den Abbau von gut 7100 Stellen weltweit, ein Großteil davon in Deutschland. Der französische Reifenhersteller Michelin schließt seine Werke in Deutschland und verlagert sogar sein Kundenzentrum von Karlsruhe nach Polen. Insgesamt fallen so mehr als 1500 Stellen weg. Goodyear hatte bereits zuvor angekündigt, die Reifenproduktion in Deutschland komplett einzustellen und 1800 Arbeitsplätze zu streichen. Mahle baut 7600 Stellen ab, 2000 davon hierzulande. Die Liste ließe sich fortsetzen.

Bei ZF ist die Rede von 12.000 Jobs, die wegfallen könnten

Auch ZF, nach Bosch der zweitgrößte Zulieferer in Deutschland, schließt mindestens zwei Werke und plant sogar eine noch deutlichere Reduzierung der Mitarbeiterschaft. „Uns wurden Folien gezeigt, auf denen zu lesen war, dass bis 2030 von einem Beschäftigungsrückgang von mindestens 12.000 auszugehen sei“, sagte jüngst Achim Dietrich, der Gesamtbetriebsratsvorsitzende des Friedrichshafener Zulieferers, im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“. „Wir gehen davon aus, dass das Unternehmen genau das vorhat: 12.000 Stellen bis 2030 streichen“, sagte der Arbeitnehmervertreter und kündigte sogleich Widerstand dagegen an.

12.000 Jobs wären eine gewaltige Hausnummer und fast jede vierte ZF-Stelle in Deutschland von derzeit noch gut 54.000. ZF drückt eine enorme Schuldenlast von rund zehn Milliarden Euro durch große Zukäufe in der Vergangenheit. Bei der Transformation hin zum E-Antrieb sind die Friedrichshafener dagegen schon recht weit - so hängen nur noch rund 30 Prozent des ZF-Geschäfts direkt am Verbrenner, vor zehn Jahren waren es noch 60 Prozent, bestätigte jüngst Vorstandschef Holger Klein dem „Handelsblatt“.

„Die Aussichten für 2024 sind eher trübe“

„Mehrere auch größere Unternehmen haben angekündigt, Stellen abzubauen“, sagt Oliver Barta, Hauptgeschäftsführer von Südwestmetall, auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Die Auswirkungen der Transformation, insbesondere des Übergangs vom Verbrennungsmotor zum Elektroantrieb, würden nun sichtbar. 2023 sei ein schwieriges Jahr für die Automobilindustrie gewesen, auch für die Zulieferer, ordnet Barta ein. Im vergangenen Jahr habe der Fahrzeugbau im Land zwölf Prozent weniger Auftragseingänge verbucht. Allerdings habe es 2023 noch keinen signifikanten Rückgang bei der Beschäftigung gegeben.

„Die Aussichten für 2024 sind eher trübe. Mit einer Trendwende können wir frühestens gegen Jahresende rechnen“, prognostiziert Barta. Von den rund 250.000 Menschen, die direkt im baden-württembergischen Automobilsektor arbeiten, ist etwa die Hälfte bei Zulieferern beschäftigt.

E-Auto-Bau benötigt einfach weniger Personal

Besonders problematisch sei, dass man für die Produktion eines elektrischen Antriebsstrangs und seiner Komponenten deutlich weniger Personal benötige als bei Verbrenner-Fahrzeugen. Insbesondere Unternehmen, die überwiegend oder ausschließlich am Antriebsstrang arbeiten, seien davon hart betroffen. Hinzu kommt laut Barta, dass die Autobauer derzeit ihre Wertschöpfung vertiefen, also „Geschäft hereinholen“, um ihrerseits Beschäftigung zu sichern. Dies belaste die Zulieferbetriebe zusätzlich.

Die Gründe für den sich beschleunigenden Stellenabbau in der Automobil- und Zulieferbranche sind aber vielfältig: Immer wieder genannt werden die zu hohen Kosten am Standort Deutschland - für Energie, aber auch für Arbeitskräfte, die hohe Belastung mit Steuern und Abgaben sowie eine „überbordende Bürokratie“.

Kritik an Bürokratie und hohen Abgaben

Dem stimmt auch Harald Marquardt zu, Vorstandsvorsitzender und Inhaber des gleichnamigen Autozulieferers aus Rietheim-Weilheim bei Tuttlingen, und sagt: „Wir sind immer noch zu bürokratisch, zu starr und zu langsam, während andere Länder effizienter, zielgerichteter und günstiger als die Bundesrepublik arbeiten.“ Seine Forderung an die Politik: „Das Klein-Klein und die Regelwut müssen ein Ende haben. Der konsequente Bürokratieabbau wäre gerade in Zeiten klammer Staatskassen ein probates Konjunkturpaket, das im Übrigen ohne ein schuldenfinanziertes Sondervermögen geschnürt werden könnte.“ Zudem sei die Steuerbelastung für Unternehmen in Deutschland zu hoch.

Dazu kommt laut dem schwäbischen Familienunternehmer die derzeit „weltweit schwache Konjunktur“. Während zahlreiche Zulieferer mit fehlenden Stückzahlen und einer zu geringen Auslastung ihrer Produktion zu kämpfen hätten, gilt es für sie zugleich, die „sehr kostenintensive Transformation“ zu meistern, so Marquardt - und dies alles am „Hochlohnstandort“ Deutschland. Marquardt selbst steht zwar nach wie vor zum heimischen Standort, wägt bei Neuinvestitionen jedoch ebenfalls streng Kosten und Nutzen ab. So errichtet der global agierende Mechatronik-Spezialist bereits seine zweite Produktionsstätte in Nordafrika. Ein neues Werk für E-Mobilität entsteht nicht im Südwesten, sondern in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt.

Hohe Arbeitskosten stehen im Fokus

„Nur wenn wir hier am Standort absolut wettbewerbsfähig und innovativ sind, werden wir Beschäftigung und Wohlstand halten können“, sagt Südwestmetall-Chef Barta. „Wir waren sehr lange wettbewerbsfähig, dank Innovationskraft und Qualität. Deshalb konnten wir auch ein höheres Kostenniveau verkraften.“ Aktuell sieht Barta jedoch die „Wettbewerbsfähigkeit in großer Gefahr“. „Unser technologischer Vorsprung schmilzt, die Wettbewerber holen auf - und produzieren dabei häufig auch noch günstiger. Damit rücken bei uns die Kosten, insbesondere die Arbeitskosten, in den Fokus“, sagt er unumwunden.

Die IG Metall Baden-Württemberg sieht zwar ebenfalls viele Arbeitsplätze im Land bedroht - führt dies naturgemäß aber nicht auf zu hohe Lohnkosten zurück. Die Metall-Gewerkschaft nennt als Standort-Probleme vielmehr zu hohe Energiekosten, zu lange Genehmigungsverfahren, fehlende Digitalisierung und den Fachkräftemangel im Land. Zudem stelle der „tiefgreifende technologische Wandel“ eine enorme Herausforderung für viele Zulieferer dar. Ein Problem ist laut IG Metall, dass 40 Prozent der Betriebe noch keine Transformationsstrategie hätten. „Sie haben nicht rechtzeitig auf neue Produkte und Märkte umgestellt und sind nur auf Sicht gefahren“, teil die Gewerkschaft mit. Dazu komme, dass Zukunftsprodukte nicht mehr in Baden-Württemberg angesiedelt würden, sondern gleich in Osteuropa oder in China.

IG Metall fordert „eine aktive Industriepolitik“

Von der Politik fordert die IG Metall deshalb „eine aktive Industriepolitik mit Anreizen für die Stärkung der bestehenden Industrie sowie die Ansiedlung von neuen Industrien um die Zukunftsfelder Wasserstoff, Künstliche Intelligenz, Energie und Mobilität“. Ebenso müssten die Unternehmen ihrer Verantwortung nachkommen. Es brauche ein klares Bekenntnis zum Standort. „Ehrgeizige Zukunftsprodukte müssen hier in Baden-Württemberg angesiedelt werden anstatt kopfloser Verlagerung und Restrukturierung“, so die Gewerkschaft der Metaller.

Wie ernst die Lage tatsächlich ist, lässt sich einer aktuellen Studie zum Thema entnehmen: Die Landesagentur „e-mobil Baden-Württemberg“ geht davon aus, dass im sogenannten Automobilcluster Baden-Württemberg, das heute rund 480.000 Beschäftigte umfasst, bis zum Jahr 2040 „im schlimmsten Fall“ bis zu 30 Prozent der Arbeitsplätze wegfallen könnten. Die Unternehmen in diesem Cluster gehen weit über die Metall- und Elektroindustrie hinaus und umfassen unter anderem auch Branchen wie Chemie, Textil und Dienstleistungen. Nach den Erhebungen der IG Metall wird in 60 Prozent dieser Betriebe bis 2030 Beschäftigung abgebaut oder verlagert werden.

Ziel: Möglichst viele Jobs sichern

Trotz allem Fachkräftemangel im Land sind dies keine guten Aussichten: Und so verwundert es kaum, dass das Thema bis direkt ans schwäbische Produktionsband eifrig und zum Teil auch kontrovers diskutiert wird. Ein aktives Betriebsratsmitglied eines Zulieferers sagte jüngst: In den kommenden Jahren müsse die Sicherung möglichst vieler Jobs oberste Priorität genießen - vor allem anderen. Dafür würde er sogar eine Nullrunde bei den nächsten Tarifverhandlungen nicht komplett ausschließen.

Auf einer gemeinsamen Linie mit seiner Gewerkschaft liegt der Arbeitnehmer-Vertreter damit freilich nicht - weshalb er seinen Namen auch lieber nicht in der Zeitung lesen möchte. Die im Herbst beginnende Tarifrunde dürfte definitiv spannend werden - es geht um nicht weniger als Zehntausende Jobs.