Warum E-Autos ein massiver Rückschlag droht

Das Jahr 2024 hätte den Durchbruch für das E-Auto in Deutschland bringen können. Doch durch den abrupten Förderstopp der Bundesregierung wird aller Voraussicht nach das Gegenteil eintreten. 2024 droht zu einem verlorenen Jahr für den E-Antrieb zu werden - wieder einmal. Ein weiterer Tiefschlag für die heimischen Hersteller dürfte es zudem sein, dass schon bald im ganzen Land das Logo von BYD prangen wird. Denn der chinesische E-Auto-Riese fungiert als Hauptsponsor der im Juni anstehenden Fußball-Europameisterschaft in Deutschland.

Autoexperte Stefan Reindl rechnet für das laufende Jahr mit einem massiven Einbruch bei den Neuzulassungen von Elektroautos. Der Professor am Institut für Automobilwirtschaft (IfA) der Hochschule Nürtingen-Geislingen erwartet für 2024 nur etwa 310.000 bis 350.000 neue E-Autos auf Deutschlands Straßen. Im abgelaufenen Jahr waren es immerhin 524.000.

Anteil an Neuzulassungen wird deutlich schrumpfen

Der Marktanteil der reinen E-Autos an den Neuzulassungen würde damit von 18,4 Prozent auf unter 14 Prozent sinken. Außerdem erwartet der Experte insgesamt „ein schwieriges Autojahr“, wie er im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ sagt. Auch die Gesamtzahl der Neuzulassungen dürften laut Reindl spürbar zurückgehen - von 2,84 Millionen Pkw in den vergangenen zwölf Monaten auf dann nur noch rund 2,5 Millionen.

Die 2,84 Millionen im Jahr 2023 entsprachen einem Plus von 7,3 Prozent gegenüber 2022, wie aus Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes hervorgeht. Vor allem die Zahl der gewerblichen Neuzulassungen legte im Vorjahr kräftig zu, während etwas weniger private Autos neu zugelassen wurden. Zwei Drittel aller Neuzulassungen sind Firmenwagen. Bei den Elektrowagen gab es 2023 ein sattes Plus von 11,4 Prozent.

Politik hat „Vertrauen verschenkt“

Doch das dürfte nun anders werden: „Das überraschende vollständige Aus für die staatliche Kaufprämie wird zu einem Rückgang der Elektro-Neuzulassungen in diesem Jahr führen“, prognostiziert auch Felix Gall, Leiter Mobility bei der Unternehmensberatung Ernst & Young. „Der Markt für Elektroautos steht noch nicht auf eigenen Beinen, sondern hängt an staatlichen Subventionen“, so Gall. Wo nicht gefördert und in eine gute Ladeinfrastruktur investiert werde, würden auch nur wenige E-Autos verkauft, lautet seine Rechnung.

Die Verantwortlichen in der Politik haben mit dem Stopp der Prämien nicht nur für Unsicherheiten auf der Nachfrageseite gesorgt, sondern Vertrauen verschenkt. Stefan Reindl

„Die Verantwortlichen in der Politik haben mit dem Stopp der Prämien nicht nur für Unsicherheiten auf der Nachfrageseite gesorgt, sondern Vertrauen verschenkt“, kritisiert Autoexperte Reindl. Das von der Regierung ausgerufene Ziel „15 Millionen Elektro-Fahrzeuge bis 2030 auf Deutschlands Straßen“ hält er nicht nur vor diesem Hintergrund für illusorisch. Ohne das Förder-Aus wären „wohl noch zwischen acht und neun Millionen“ möglich gewesen, sagt Reindl. „Selbst diese Größenordnung wird nicht mehr erreichbar sein.“ Aktuell sind erst rund eine Million reine E-Autos unterwegs.

Die Stromer sind einfach zu teuer

Die Gründe für die schwachen Zahlen und düsteren Aussichten sind vielfältig: Neben dem Förder-Aus sprechen auch die immer noch relativ geringen Reichweiten, die nicht ausreichende Ladeinfrastruktur und der immer weiter steigende Strompreis für viele gegen die Anschaffung eines E-Autos. Haupt-Hindernis für potenzielle Käufer sind aber die immer noch sehr hohen Preise, die für Stromer aufgerufen werden.

Vor allem die deutschen Hersteller schaffen es kaum, bezahlbare E-Autos anzubieten. Die vergleichsweise hohen Produktionskosten liegen vornehmlich an den geringen Stückzahlen der E-Autos. Eine Art Teufelskreis: Kleine Mengen führen zu hohen Preisen, zu hohe Verkaufspreise lassen die Mengen aber nur langsam anwachsen. Und die Förderung, um dies zu durchbrechen, fällt nun weg.

Zu viele Beschäftigte bauen zu wenige Autos

Aber der Standort Deutschland hat noch ganz andere Nachteile, die den Automobilbau mehr und mehr erschweren. „Zu hohe Energiepreise, ein zu hohes Lohnniveau, komplexe Regularien - zum Beispiel das sogenannte Lieferkettengesetz - und zu hohe bürokratische Hürden“, zählt Reindl auf. All das führt zu geradezu explodierenden Neuwagenpreisen - gerade im mittleren und kleinen Segment. Nicht nur bei E-Autos: „So lag der Basispreis des VW Golf 2018 noch bei 18.075 Euro. Heute kostet er in der Grundausstattung 29.275 Euro“, rechnet der Professor vor. Der neueste Elektro-Golf schlägt mit knapp 42.000 Euro zu Buche.

Im vergangenen Jahr sind 4,1 Millionen Autos in Deutschland gebaut worden, 2016 waren es laut Verband der Automobilindustrie (VDA) aber noch 5,75 Millionen. „Vor diesem Hintergrund liegt die Produktivität schon seit Jahren auf zu niedrigem Niveau - zu viele Beschäftigte bauen in Deutschland zu wenige Autos“, konstatiert Reindl. Hinzu komme, dass deutsche Hersteller „kaum brauchbare produktpolitische Antworten“ auf die Anforderungen in China und Nordamerika - den Hauptabsatzmärkten - hätten. Im Kontrast zu den stark rückläufigen Produktionszahlen ist der Beschäftigungsstand von 834.000 im Jahr 2018 auf gut 774.000 in 2022 lediglich um rund sieben Prozent zurückgegangen, rechnet der Experte vor. Für 2023 liegen noch keine Beschäftigtenzahlen vor.

Bald vier BYD-Autohäuser im südlichen Baden-Württemberg

Konkurrenten wie Tesla und vor allem die Hersteller aus Asien haben da deutliche Vorteile. Sie nehmen inzwischen mehr und mehr den deutschen Markt ins Visier. Tesla ist als Elektro-Pionier mit einem Absatz von 63.685 Neufahrzeugen und einem Marktanteil von immerhin 2,2 Prozent hierzulande bereits fest etabliert. BYD kommt mit 4140 verkauften Gefährten zwar erst langsam auf dem deutschen Markt an, hat aber große Ziele und ist im Reich der Mitte längst zur Nummer eins aufgestiegen - deutlich vor dem einstigen Platzhirsch VW. MG - ebenfalls aus China - konnte sich mit 21.232 Neufahrzeugen hierzulande immerhin schon einen Marktanteil von 0,7 Prozent sichern. Auch wenn die Zulassungszahlen der neuen Marken aus Fernost noch nicht sehr beeindruckend erscheinen mögen: Die Chinesen „sind gekommen, um zu bleiben“, ist Reindl überzeugt.

Einer der ersten BYD-Händler in Deutschland ist die Riess-Gruppe mit Sitz in Tuttlingen, die die chinesischen E-Autos seit einem Jahr vertreibt. „Im vergangenen Jahr haben wir 350 BYD verkauft. Eine ordentliche Stückzahl für den Anfang“, zeigt sich Geschäftsführer Steffen Riess durchaus zufrieden - auch wenn er sich zum Jahresbeginn noch einiges mehr erhofft hatte. Man sei alles in allem im Plan. Für 2024 rechnet er mindestens mit einer Verdoppelung der Absatzzahl.

„Verschnaufpause statt Steigerung“

Riess betreibt elf Mercedes-Autohäuser in den Regionen Schwäbische Alb, Bodensee, Oberschwaben bis ins Allgäu. Für BYD verantwortet der Händler den gesamten Vertrieb südlich von Stuttgart - von Freiburg bis an die bayerische Grenze. In Ravensburg stehen die chinesischen E-Fahrzeuge bereits seit Längerem in den Verkaufsräumen, demnächst auch in Rottweil. Noch im Laufe des Jahres soll ein BYD-Standort in Reutlingen entstehen, später ein weiterer in Freiburg. Nach kleineren Anlaufschwierigkeiten ziehe das Geschäft mit den E-Autos aus dem Reich der Mitte nun merklich an, sagt Riess - erste Flottenkunden meldeten sich inzwischen.

Dass BYD nun Sponsor der Fußball-EM wird, ist ein echter Hammer. Das gibt uns einen riesigen Push. Steffen Riess

„Dass BYD nun Sponsor der Fußball-EM wird, ist ein echter Hammer. Das gibt uns einen riesigen Push“, erwartet der Händler. Bis Jahresende traut Riess BYD durchaus einen Marktanteil von drei Prozent zu. Aktuell liegt er mit deutschlandweit 4140 verkauften Autos im Jahr 2023 noch bei bescheidenen 0,1 Prozent. Wenig förderlich für die ehrgeizigen Ziele ist auch laut Riess, dass die Ampel ohne Vorwarnung die E-Auto-Förderung auf null gestrichen hat. „Das hat uns und unsere Kunden zunächst schon schockiert“, berichtet er. Umso erfreulicher ist es für den Händler, dass BYD die wegfallende Förderung sogleich mit einem Rabatt in gleicher Höhe ausgeglichen habe. Andere Hersteller - auch deutsche - haben ebenfalls mit zusätzlichen Rabatten reagiert. Durch den Wegfall der Förderung werde die Elektro-Quote bei Mercedes-Benz 2024 eher stagnieren - auf dem aktuellen Niveau von knapp 20 Prozent. „Verschnaufpause statt Steigerung“, sagt Riess.

Bleiben die Deutschen vorne dabei?

Trotzdem werden die Zahlen mittelfristig steigen: Viele Nachteile der Stromer dürften schon bald der Vergangenheit angehören. So hat Toyota jüngst für 2026 einen Akku mit mehr als 1000 Kilometern Reichweite angekündigt. Die Ladeinfrastruktur wird ebenfalls besser. Auch die Preise sollten mit der zunehmenden Konkurrenz und den höheren Stückzahlen sinken. Sicher ist: Dem E-Auto gehört die Zukunft - doch ob die stolzen deutschen Hersteller dann immer noch ganz vorne mitspielen können, muss sich erst noch zeigen. Nicht wenige kommen da ins Zweifeln - besonders, wenn bei der Heim-EM im Juni überall die Fahnen von BYD wehen werden.