Um das geplante Kernnetz zur künftigen Wasserstoff-Versorgung in Deutschland ist ein heftiger Streit entbrannt.

Einige Regionen - insbesondere im südlichen Baden-Württemberg - sehen sich bei den kürzlich von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vorgestellten Plänen benachteiligt. CDU, IHK und Unternehmen fordern deshalb Nachbesserungen.

„In dem Entwurf klafft eine große Lücke: Weite Teile Baden-Württembergs sollen nicht angeschlossen werden. Die ganze Bodensee-Region ist ein weißer Fleck“, kritisiert etwa Andreas Jung, Bundestagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Konstanz. Dasselbe gelte für den Schwarzwald und den Hoch- und Oberrhein, Freiburg ausgenommen.

Laut dem stellvertretenden CDU-Vorsitzenden droht, „dass wir im Süden abgehängt werden - auch Industriezentren wie Friedrichshafen. Dabei darf es nicht bleiben. Es geht um Tausende Arbeitsplätze.“

„Es darf künftig keine weißen Flecken geben“

Mit seiner Einschätzung weiß der Vorsitzende der Arbeitsgruppe „Klimaschutz und Energie“ der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag auch die baden-württembergische Landesregierung auf seiner Seite.

„Eine landesweite Verfügbarkeit von Wasserstoff ist zwingend notwendig. Es darf künftig keine weißen Flecken auf der baden-württembergischen Wasserstoff-Landkarte geben“, fordert entsprechend Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU).

Deshalb hat die Landesgruppe Baden-Württemberg der Unionsfraktion im Bundestag Widerspruch zu den aktuellen Plänen angekündigt: In der noch bis zum 8. Januar 2024 laufenden Konsultationsphase durch die Bundesnetzagentur „wird der Südwesten sehr klar Bedarfe melden und Nachbesserungen einfordern“, so Jung. Es dürfe keine Schlagseite im Süden geben. Auch die Landesregierung will in dieser Sache in Berlin vorstellig werden.

Eingaben noch bis zum 8. Januar möglich

Das jüngst präsentierte Wasserstoff-Kernnetz stellt ein Konzept der Fernleitungsnetzbetreiber im Gasbereich dar (siehe Grafik). Diese haben den Entwurf des Kernnetzes am 15. November 2023 der Bundesnetzagentur übergeben. Noch bis zum 8. Januar konsultiert die Behörde den Entwurf mit dem Markt und der breiten Öffentlichkeit.

Die Region Bodensee-Oberschwaben wird in dem Kernnetz über eine Nord-Süd-Leitung angebunden sein, die bis zur Bundesgrenze bei Lindau verlaufen und dort perspektivisch den Anschluss an das Netz in Österreich und der Schweiz ermöglichen wird.

Dieser Anschluss werde in der Region einerseits dringend benötigt, teilt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Bodensee-Oberschwaben mit, müsse andererseits aber auch „um einen Ausbau in der Fläche ergänzt werden und weitere Gebiete erreichen“.

„Die Versorgung mit Wasserstoff ist essenziell“

Die Kammer hat das Thema Wasserstoff schon länger im Fokus. „Die IHK Bodensee-Oberschwaben begrüßt, dass die Bundesnetzagentur den Aufbau des Wasserstoff-Kernnetzes vorantreibt“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Sönke Voss auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Um den Anschluss im Wettlauf um die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie nicht zu verlieren, braucht es laut der Kammer zwingend die hierfür notwendigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und eine Infrastruktur, die Investitionen in die Technologie ermöglichen und Planungssicherheit schaffen. „Die Versorgung mit Wasserstoff ist essenziell“, betont Voss.

Hintergrund des Bedarfs an Wasserstoff ist, dass sich längst nicht alle Prozesse in der Wirtschaft elektrifizieren lassen. Sobald Erdgas und Erdölprodukte aus Gründen des Klimaschutzes wegfallen, bleibt praktisch nur noch Wasserstoff für nicht-elektrische Prozesse - vor allem in der Industrie.

Etliche Firmen haben hierzu ambitionierte Pläne, die jedoch von einer ausreichenden Versorgungsinfrastruktur abhängen. Erfolgsentscheidend dabei ist es, den Wasserstoff in die Fläche zu bekommen - dorthin, wo die Unternehmen sitzen - zum Beispiel in Friedrichshafen.

„Aktuell herrscht bei vielen noch große Unsicherheit, ob, wann und in welcher Form sie an das Wasserstoff-Netz angeschlossen werden. Der Gesetzgeber muss hier dringend für Klarheit sorgen“, fordert IHK-Hauptgeschäftsführer Voss.

Aktuelle Pläne sind noch nicht final

„Keine Region wird vom Wasserstoffnetz abgehängt werden“, versichert indes Barbara Fischer, Geschäftsführerin der Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber Gas. Das Kernnetz sei der Startschuss für den Aufbau einer deutschlandweiten Wasserstoff-Infrastruktur.

„Bildlich gesprochen stellt das Kernnetz die Autobahnverbindung für den Transport von Wasserstoff dar. Erst im nächsten Schritt wird es nun darum gehen, den Wasserstoff in die Fläche zu bringen und die Bedarfe auf allen Ebenen zu integrieren“, erläutert Fischer.

Bundesnetzagentur kann noch Änderungen verlangen

Bedarfe, die in dem ersten Schritt noch nicht berücksichtigt sind, würden „zeitnah“ in einem zweiten Prozess Eingang in die Planungen finden. Dieser starte Anfang 2024. Damit sei nicht ausgeschlossen, dass Potenziale, die nicht im Kernnetz berücksichtigt sind, auch schon vor dem Zieljahr 2035 angebunden werden könnten. Zudem entspreche der aktuelle Entwurf noch nicht dem finalen Kernnetz.

„Die Bundesnetzagentur kann hier auf Basis der Konsultation noch Änderungen verlangen“, erklärt Fischer. „Ergebnisse dieser fließen in die weitere Ausgestaltung des Kernnetzes ein“, sagt auch ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Erst nach einer Genehmigung durch die Bundesnetzagentur - vermutlich noch vor der Sommerpause 2024 - wird das finale Kernnetz feststehen.

Rolls-Royce Power Systems: Anschluss 2035 wäre „viel zu spät“

Ein Unternehmen, für das Wasserstoff in Zukunft eine große Rolle spielen wird, ist der Motorenbauer Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen: „Die Pläne für das Wasserstoff-Kernnetz der Bundesregierung begrüßen wir, sehen dies als richtige Investitionen in die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Deutschland“, sagt Jörg Stratmann, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens vom Bodensee.

„Allerdings darf die Region Bodensee-Oberschwaben, als wichtiger Industriestandort mit bundespolitischer Bedeutung, nicht erst ab dem Jahr 2035 davon profitieren. Das wäre viel zu spät und erfordert daher eine Anpassung“, fordert der Manager.

Noch drei Wochen Zeit für Änderungswünsche

Unternehmen, Versorger und öffentliche Einrichtungen der Region haben auf Initiative von Rolls-Royce bereits in einem Positionspapier auf die gefährdete Versorgungssicherheit aufmerksam gemacht. Dies sei kürzlich der Landesregierung übergeben worden, mit der Forderung, die Prioritäten beim Netzausbau zu ändern.

Bei dem Thema herrscht also große Einigkeit im Südwesten. Nun bleiben noch knapp drei Wochen Zeit, um Änderungswünsche durchzusetzen. „Wir setzen auf eine Offenheit des Konsultationsprozesses“, sagt CDU-Vize Jung.

Gefragt sei ein überzeugendes Gesamtkonzept, „wie Kernnetz und Verteilnetze zusammen von Beginn an eine flächendeckende Versorgung in Baden-Württemberg sicherstellen“. „Wir brauchen Verbindlichkeit statt Prinzip Hoffnung“, so Jung.

Wichtige Entscheidungen fallen „genau jetzt“

Mit dem Wasserstoff-Netz steht nicht weniger als die Energieversorgung der Industrie in den kommenden Jahrzehnten auf dem Spiel. „Die Entscheidung, ob und wie ein Unternehmen auf Wasserstoff umstellt, fällt genau jetzt“, betont IHK-Hauptgeschäftsführer Voss.