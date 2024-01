Warum die Tankstelle noch lange nicht tot ist

Ist das Ende der traditionellen Tankstelle schon bald gekommen? Wenn man den französischen Energiekonzern Totalenergies (vormals Total) betrachtet, könnte man das fast meinen. Das Unternehmen hat kürzlich seinen vollständigen Rückzug aus dem Geschäft mit Tankstellen in Deutschland vollzogen. Zusammen mit den Total-Standorten in den Niederlanden sind die Aktivitäten für 3,4 Milliarden Euro in die Hände des kanadischen Handelsunternehmens Alimentation Couche-Tard gewandert. Der Käufer betreibt an die 17.000 Gemischtwarenläden in 30 Ländern weltweit, knapp 80 Prozent davon in Kombination mit dem Verkauf von Kraftstoff.

In Deutschland haben dadurch auf einen Schlag mehr als 1100 Tankstellen ihren Besitzer gewechselt. Der Grund für den Rückzug: Die Franzosen sehen durch das Verbrenner-Aus und den Wandel hin zur Elektromobilität perspektivisch keine Zukunft mehr für die traditionelle Tankstelle - auch nicht in Verbindung mit E-Ladesäulen. „Elektroautos werden eher zu Hause oder im Unternehmen aufgeladen, nicht an den Ladestationen der Tankstellen“, begründet Totalenergies den Verkauf. Laut Experten finden in der Tat nur etwa 20 Prozent aller Ladevorgänge in Deutschland an öffentlichen Ladepunkten statt.

„Der Verbrenner wird noch länger leben, als viele Experten gedacht haben“

Dafür wird immer noch kräftig Diesel, Super und E10 getankt. Kein Wunder: Von den rund 49 Millionen in Deutschland zugelassenen Pkw ist bisher lediglich gut eine Million rein elektrisch unterwegs. Da besteht noch jede Menge Luft nach oben - insbesondere in Bezug auf das ehrgeizige Ziel der Bundesregierung, nach dem schon bis zum Jahr 2030 rund 15 Millionen E-Autos auf Deutschlands Straßen unterwegs sein sollen.

„Der Verbrenner wird noch länger leben, als viele Experten gedacht haben - mich eingeschlossen“, sagt der bekannte Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Das 15-Millionen-Ziel der Ampel hält der emeritierte Professor nicht nur für völlig illusorisch, sondern sogar für eine „unehrliche Aussage der Politik“. Wenn etwa die Hälfte der 15 Millionen bis 2030 erreicht würde, wäre dies schon gut, sagt er.

Tankstellen haben „bestimmt noch Geschäft bis 2050“

„Die Tankstellen in Deutschland haben also bestimmt noch Geschäft bis 2050“, prognostiziert Dudenhöffer. Freilich würden es aber weniger werden - besonders „auf dem flachen Land“. Dudenhöffer rechnet aber keinesfalls mit einem „Sterben über Nacht“. Die Zahl von aktuell knapp 14.500 Tankstellen in Deutschland dürfte sich bis zum Jahr 2040 in etwa halbieren. Besonders freie Tankstellen könnten es in dem sich verändernden Markt schwer haben, viele von ihnen würden vermutlich nach und nach schließen, vermutet Dudenhöffer. Das ist aber auch keine ganz neue Entwicklung: Die Zahl der Tankstellen in Deutschland geht bereits seit Jahrzehnten zurück - auf dem Höhepunkt 1969 waren es noch fast 46.700.

Ich sehe noch keinen großen Umbruch. Werner Schindele

Recht entspannt blickt Werner Schindele auf die Veränderungen im Tankstellen-Markt. „Ich sehe noch keinen großen Umbruch“, sagt der Mineralöl-Händler aus Ravensburg, der acht Tankstellen in Oberschwaben und Vorarlberg betreibt. Schindele gilt seit vielen Jahren als ein führender Anbieter von Energieprodukten in Oberschwaben. Daneben ist das Unternehmen nach eigenen Angaben im gesamten süddeutschen Raum, in Vorarlberg und Tirol bis hin nach Südtirol aktiv.

Man kann die Verbrenner nicht von heute auf morgen komplett ersetzen. Alles auf Strom umzustellen, ist unrealistisch. Werner Schindele

Trotz E-Autos entwickle sich der Absatz von normalem Super und Diesel an den Schindele-Tankstellen immer noch positiv. „Man kann die Verbrenner nicht von heute auf morgen komplett ersetzen. Alles auf Strom umzustellen, ist unrealistisch“, sagt der Inhaber. Deshalb seien normale Tankstellen auch noch sehr lange erforderlich, ist Schindele überzeugt.

Großes Interesse an Dieselalternativen

Trotzdem setzt der traditionsreiche Kraftstoffhändler bereits heute auf nachhaltige Alternativen - vor allem beim Diesel. Seit anderthalb Jahren bietet Schindele an mehreren Standorten etwa klimafreundliches HVO an. Das „Hydrotreated Vegetable Oil“ wird aus Abfällen sowie Ölen und Fetten aus Reststoffen hergestellt. Daneben verkauft der Händler „Clear Diesel 30“, das laut Schindele für sämtliche Dieselmotoren geeignet ist. Es besteht zu 30 Prozent aus HVO, die restlichen 70 Prozent sind über Umweltzertifikate „klimakompensiert“. Auch der eigene Fuhrpark werde damit betrieben.

Insgesamt besteht laut Schindele ein großes Interesse der Kunden an diesen Dieselalternativen. Freilich seien viele aber auch kritisch, sobald der Kraftstoff mehr koste als der normale, was bei den nachhaltigen Alternativen schlichtweg der Fall ist.

Verband sieht noch kein Tankstellensterben

Daneben bietet Schindele an seiner Raststation in Hörbranz bereits seit Juni 2018 E-Loading an - ebenso an zwei weiteren Tankstellen in der Vorarlberger Gemeinde sowie seit vergangenen Sommer auch in Ravensburg. Ein weiterer Zuwachs von Ladestationen ist durchaus vorgesehen. Die Zukunftsstrategie von Schindle besteht vor allem darin, sich zu diversifizieren und deutlich breiter aufzustellen - also möglichst die gesamte Palette an Energieträgern anzubieten. Das umfasst Dieselalternativen und Autogas ebenso wie Ladestationen für E-Autos - aber eben auch noch ganz normales Super, E10 und Diesel. Denn die Nachfrage danach ist immer noch groß.

Es ist kein Tankstellensterben zu beobachten. Sprecher

„Es ist kein Tankstellensterben zu beobachten“, sagt auch ein Sprecher des „Uniti Bundesverband Energie-Mittelstand“. Auch in den kommenden Jahren werde die Zahl der Tankstellen in Deutschland stabil bleiben, prognostiziert er. Die Stationen entwickelten sich zunehmend zu „Mobilitätshubs“, die neben herkömmlichen Kraftstoffen ein immer breiter werdendes Sortiment an erneuerbaren Kraftstoffen anböten sowie auch Wasserstoff oder Strom für E-Autos. Darüber hinaus seien Tankstellen inzwischen wichtige Anlaufpunkte für die Nahversorgung.

Shops werden immer weiter ausgebaut

Große Tankstellen-Ketten wie Shell oder Aral sind ebenfalls optimistisch. Sie verkaufen ihre Stationen nicht, sondern ergänzen sie nach und nach um Ladestationen für E-Autos. Zudem werden die Shops in den Tankstellen immer weiter - zum Teil zu kleinen Supermärkten - ausgebaut. Auch die Käufer des Total-Netzes sehen nach wie vor Potenzial in Tankstellen als Verkaufsorte - sei es nun für normalen Sprit, Strom, Wasserstoff oder weitere Waren und Dienstleistungen. Jeden Tag besuchen in Deutschland zehn Millionen Kunden eine Tankstelle und im Umkreis von 500 Metern um die bestehenden Tankstellen wohnen rund 20 Millionen Menschen - ein enormes Potenzial. Und im Konkurrenzkampf mit Supermärkten, Bäckereien und Schnellrestaurants haben Tankstellen einen großen Vorteil: längere Öffnungszeiten.

Tankstellen werden „noch für viele Jahre das Bild an Straßen und in Städten prägen“, sagt demnach auch eine ADAC-Sprecherin gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“. Anders als in vielen anderen Ländern seien Tankstellen in Deutschland nicht nur zum Betanken der Fahrzeuge da. Zudem geht die Automobilclub-Sprecherin davon aus, dass „noch viele Jahre“ Verbrenner unterwegs sein werden, die dann ja noch betankt werden müssten.

Die Zeit der guten alten Tankstelle dürfte also noch längst nicht gekommen sein.