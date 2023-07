Warum die Kreditnachfrage bei den Sparkassen massiv einbricht

Die Sparkassen spüren die Rezession und die deutlich gestiegenen Zinsen — die Kreditinstitute selbst und auch ihre rund fünf Millionen Kunden im Südwesten. „Der vorsichtige Optimismus in den ersten Wochen und Monaten des Jahres ist verflogen“, sagt Sparkassenpräsident Peter Schneider mit Bezug auf die gesamtwirtschaftliche Lage. Die neu zugesagten Kredite sind im ersten Halbjahr des laufenden Jahres um 40 Prozent eingebrochen. Beim privaten Wohnungsbau war es sogar ein Minus von 60 Prozent. „Solch einen Einbruch hatten wir noch nie“, betont Schneider.

Im ersten Halbjahr 2023 haben die Sparkassen Kredite in Höhe von 11,1 Milliarden Euro vergeben — im Vorjahreszeitraum waren es noch 19,4 Milliarden Euro. Bereits im zweiten Halbjahr 2022 waren Kredite wegen der Inflation und anziehender Baupreise weniger gefragt. Noch stärker war der Einbruch bei Immobilienkrediten: Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 sank das Volumen um 61 Prozent — von 8,1 auf 3,1 Milliarden Euro. Der gesamte Kreditbestand legte zwar noch um 4,1 Prozent auf 163,8 Milliarden Euro zu — dieses Wachstum kommt laut Sparkassenverband aber vor allem noch aus hohen Kreditzusagen aus dem Vorjahr. Der Einbruch im Geschäft zeige die Unsicherheit, sei aber vor allem auch eine Folge der Rezession, die Deutschland erfasst habe.

„Viele Menschen können gar nichts mehr sparen“

Auch die Einlagen wachsen bei den 50 Südwest–Sparkassen deutlich langsamer als in den vergangenen Jahren. Sie legten um nur noch 1,8 Prozent auf 168,6 Milliarden Euro zu. In den Vorjahren betrugen die Wachstumsraten noch 5,3, 5,4, 7,5 und 2,3 Prozent. Die Sparzurückhaltung der Menschen im Land hängt zum einen mit den überschaubaren Zinsen zusammen, die die Sparkasse derzeit anbieten, aber auch mit der Inflation, die es vielen erschwere, überhaupt noch Geld zurückzulegen. „Viele Menschen brauchen inzwischen ihr gesamtes Einkommen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Sie können gar nichts mehr sparen“, verdeutlicht Schneider.

Gerade auch deshalb hält es der Sparkassenpräsident für unabdingbar, die Inflation, die ja immer noch bei gut sechs Prozent liegt, weiter einzudämmen. Die Zinswende der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt sei überfällig gewesen. „Jetzt geht es darum, dass die EZB bei der Straffung ihrer Geldpolitik nicht nachlässt“, verdeutlicht Schneider. Ein negativer Realzins, wie er derzeit bestehe, sei „gesellschaftlich nicht haltbar“.

„Kunden schichten ihr Geld in höher verzinsliche, längerfristige Geldanlagen um“

Bei den Sparkassen–Kunden, die noch sparen können, geht der Trend eindeutig zu längerfristig laufenden Anlagen, die inzwischen deutlich besser verzinst sind. Während die Spar– und Sichteinlagen binnen Jahresfrist von 160 Milliarden Euro Ende Juni 2022 auf jetzt 145 Milliarden Euro sanken (minus 15 Milliarden), stiegen die Bestände der Termineinlagen und Eigenemissionen von sechs Milliarden Euro auf jetzt 23 Milliarden Euro (plus 17 Milliarden). „Unsere Kundinnen und Kunden schichten ihr Geld in höher verzinsliche, längerfristige Geldanlagen um“, erläutert Schneider die Entwicklung.

Das veränderte Anlageverhalten in Folge der Zinswende zeigt sich auch im Wertpapiergeschäft. Der Wertpapierumsatz (Käufe plus Verkäufe) stieg im ersten Halbjahr 2023 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 600 Millionen Euro auf 12,5 Milliarden Euro. Von Januar bis Ende Juni haben die Kunden bei den Sparkassen Wertpapiere für 8,1 Milliarden Euro gekauft und Papiere im Wert von 4,4 Milliarden Euro verkauft. Vorrangig investiert wurde in festverzinsliche Anleihen und Zertifikate, während Aktien und Aktienfonds deutlich weniger nachgefragt waren. Die Zahl der Wertpapierdepots bei den Sparkassen ist zwar um 4,5 Prozent auf über eine Million angestiegen — allerdings verfügen vier von fünf Sparkassen–Kunden immer noch über keine Wertpapiere.

Sparkassen profitieren auch von der Lage

Die Sparkassen selbst profitieren auch von der neuen Zinswelt: Das ureigene Geschäftsmodell, Kundeneinlagen rein zu nehmen und sie zu einem höheren Zinssatz zu verleihen, funktioniert wieder deutlich besser als zuvor. Der sogenannte Zinsüberschuss ist im ersten Halbjahr um 600 Millionen Euro auf 3,4 Milliarden Euro angestiegen. Eine Gewinnprognose wollte Schneider nicht abgeben, er erwartet für 2023 aber eine besseres Ergebnis als im Vorjahr. 2022 lag das Jahresergebnis der 50 Südwest–Sparkassen bei 491 Millionen Euro.

Der Ausblick für die kommenden Monate ist gemischt: Die Sparkassen sehen sich sehr gut aufgestellt und erwarten auch keine größeren Kreditausfälle. „Wir sind hier ganz entspannt“, versichert Schneider. Auf der anderen Seite bestehen doch jede Menge Unsicherheiten — geopolitische und auch in Sachen Rezession und Inflation. Eines ist laut Schneider indes klar: „Wenn es doch wackeln sollte, dann erwischt es zuerst andere.“ Für die Gesamtwirtschaft wäre das freilich ein schwacher Trost.