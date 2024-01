Warum die Hoffnung auf eine Zinswende verfrüht ist

Im Oktober kam die Pause. Nach zehn Zinsanhebungen in Folge hält der Rat der Europäischen Zentralbank es für möglich und angebracht, die Zinsen nicht noch weiter zu erhöhen. Zurück liegt die stärkste Phase von Zinsanhebungen im Euroraum. Seit Juli 2022 hatten die Notenbanker in Frankfurt den Leitzins von null auf 4,5 Prozent hochgezogen.

EZB musste rigide gegensteuern

Vorausgegangen war eine zunehmende Inflation. Und die setzte schon ein, bevor der Krieg in der Ukraine die Energiepreise insbesondere in Deutschland explodieren ließ. Lange Zeit hatten die Währungshüter in den gläsernen Zwillingstürmen in Frankfurt aber angenommen, dass der Anstieg der Verbraucherpreise nur von kurzer Dauer wäre. Sie hatten sich getäuscht - und mussten deswegen umso rigider gegensteuern.

Diese Vorgeschichte ist nötig, um die derzeitige Situation rund um das Handeln der EZB einschätzen zu können. Inzwischen sind zwei Dinge eingetreten, die beide zumindest zum Teil Folge der Zinsanhebungen sind. Zum einen hat sich die Konjunktur abgekühlt. Zum anderen ist die Inflation gegenüber ihren Höchstständen deutlich zurückgegangen. Deswegen hat die EZB im Oktober die Füße stillgehalten. Und auch in ihrer letzten Sitzung des Jahres im Dezember hat sie nicht weiter an der Zinsschraube gedreht.

Die Pause zum Ende des Jahres wiederum werten viele Akteure an den Finanzmärkten schon als eine bevorstehende Zinswende. Und in der Tat deuten einige Äußerungen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde in diese Richtung. Etwa, wenn sie im Dezember davon spricht, dass die zugrundeliegende Inflation weiter nachgelassen habe. „Die bisherigen Zinserhöhungen schlagen weiterhin stark auf die Wirtschaft durch. Restriktivere Finanzierungsbedingungen dämpfen die Nachfrage, und dies trägt zum Rückgang der Inflation bei“.

Zu früh für eine Entwarnung

Im November ist die Inflation deutlich gesunken, im Euroraum liegt sie bei 2,4 Prozent. Das ist bereits in der Nähe des Zwei-Prozent-Zieles der Notenbank. Eines allerdings muss man bei dieser Entwicklung mitdenken: Der überraschend starke Inflationsrückgang liegt in erster Linie an gesunkenen Energiepreisen. Es handelt sich um sogenannte „Basiseffekte“. Denn die Teuerung der Verbraucherpreise bemisst sich im Jahresvergleich.

Vor einem Jahr aber lagen die Energiepreise noch deutlich höher als im November dieses Jahres. Deswegen schlägt sich dieses niedrigere Niveau sofort in sinkenden Verbraucherpreisen nieder. Für eine Entwarnung oder gar die Ankündigung möglicher Zinssenkungen ist es aus Sicht der EZB deswegen noch zu früh: „Der binnenwirtschaftliche Preisdruck bleibt erhöht, vor allem aufgrund eines kräftigen Wachstums der Lohnstückkosten“, so Christine Lagarde.

Hohe Tarifabschlüsse als Inflationstreiber

Angesprochen sind damit mögliche Zweitrundeneffekte: In Reaktion auf die hohe Inflation erreichen Gewerkschaften vergleichsweise hohe Tarifabschlüsse. Das erhöht die Lohnstückkosten. Um das zu kompensieren, könnten Unternehmen daher die Preise für ihre Produkte erhöhen, was den Inflationsdruck bestehen lässt oder sogar wieder vergrößern könnte. Deswegen wird die Europäische Zentralbank die Lage weiter beobachten und fährt auf Sicht. „Ein erster Zinsschritt wird erst im Sommer 2024 erfolgen“, meint Fritzi Köhler-Geib, die Chefvolkswirtin der staatlichen Förderbank KfW. Gemeint ist hier ein möglicher Zinsschritt wieder nach unten.

Der Grund, dass die Zentralbank die Zinsen für längere Zeit noch hochhalten könnte, lässt sich neben möglichen Zweitrundeneffekten auch an der Kerninflation ablesen. Das ist die Teuerung der Verbraucherpreise, jedoch ohne die schwankungsanfälligen Nahrungsmittel- und Energiepreise. Sie liegt mit 3,6 Prozent nach wie vor deutlich über dem Inflationsziel der EZB von zwei Prozent. „Und der Verbraucherpreisanstieg wird sich bereits im Dezember wieder beschleunigen“, prognostiziert Fritzi Köhler-Geib. Dazu trügen wiederum Basiseffekte bei den Energiepreisen bei, aber auch das Auslaufen politischer Entlastungsmaßnahmen. Das sieht auch die EZB. „Die Inflation ist in den vergangenen Monaten zwar gesunken, dürfte aber auf kurze Sicht vorübergehend wieder anziehen“, heißt es gleich zu Beginn ihres Kommuniqués zu den zinspolitischen Beschlüssen im Dezember.

Börsen auf Rekordkurs

An den Börsen indes haben Investorinnen mögliche Zinssenkungen bereits vorweggenommen. Das ist der Hauptgrund dafür, weswegen der Leitindex Dax in Frankfurt im Dezember kurzzeitig einen neuen Rekord von über 17.000 Punkten erreicht hat. Damit ist der Leitindex nach einem Zwischentief Ende Oktober um über 16 Prozent nach oben geklettert. Aufwind gab vor allem die abflauende Inflation und damit die Erwartung auf mögliche Zinssenkungen seitens der Notenbanken. Denn die würden Aktien wieder attraktiver machen gegenüber beispielsweise Anleihen. Deswegen haben einige Investoren offenbar umgeschichtet. Einige Beobachter rechnen mit Zinssenkungen bereits im Frühjahr.

Der Rat der Europäischen Zentralbank indes hat einmal mehr unterstrichen, datenabhängig agieren zu wollen. Das heißt: Er wird ökonomische Daten abwarten und analysieren, um so die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Auf die Frage, ob eine Zinssenkung ab März möglich sei, sagte Christine Lagarde: „Lassen Sie mich daran erinnern: Wir sind datenabhängig, nicht zeitabhängig“. Und Nein, fügte sie hinzu: Im Rat habe man nicht einmal über eine mögliche Zinssenkung gesprochen.

So lassen datenabhängige Entscheidungen der Notenbank alle Möglichkeiten prinzipiell offen - in die eine wie in die andere Richtung. Deswegen könnte die Euphorie an den Aktienmärkten verfrüht sein. 2024 wird sich erst zeigen müssen, wie sich die Inflation tatsächlich entwickelt. Und dabei dürfte die EZB darauf achtgeben, die Zinsen nicht zu früh wieder zu senken, nachdem sie den Anstieg der Inflation vor rund eineinhalb Jahren vollkommen unterschätzt hatte.