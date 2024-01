Bunte Tierwohl-Labels und verschiedene Gütesiegel sind auf Fleisch-Verpackungen oft zu sehen. Ab dem ersten Februar muss aber auch die Herkunft von unverpacktem Schweine-, Schaf-, Ziegen- und Geflügelfleisch angegeben werden.

Sowohl das Aufzuchts- als auch das Schlachtland muss dann für den Verbraucher klar erkennbar sein. Zukünftig werden also beschriftete Schildchen in den Frischetheken zu sehen sein. Diese neue EU-Regelung soll für mehr Transparenz sorgen. Doch nicht bei allen kommt die Vorgabe gut an.

Ich empfehle jedem Verbraucher, einfach an der Theke nachzufragen. Andreas Beier

„Für den Betrieb ist das mehr Aufwand und dem Verbraucher bringt es nichts“, sagt Andreas Beier. Er ist Sprecher des Ausschusses für Lebensmittelrecht im Landesinnungsverband für das Fleischerhandwerk Baden-Württemberg.

Kunden wollen regionale Infos zu Fleisch-Herkunft

Die Kennzeichnungspflicht biete insbesondere deswegen keinen Mehrwert, weil der Verbraucher in der Regel genauer wissen wolle, wo sein Fleisch herkomme. „Wenn, dann will ich doch wissen, ob mein Fleisch zum Beispiel aus Baden-Württemberg kommt. Das hätte ich gerne gekennzeichnet“, sagt Beier.

Verbraucherinnen und Verbraucher, die regionales Fleisch kaufen möchten, brauchen genauere Angaben als das Ursprungsland: Sie wollen wissen, ob das Fleisch aus ihrer direkten Umgebung wie ihrem Landkreis stammt. Verbraucherzentrale Baden-Württemberg

Zudem würden viele Metzgereien sowieso schon mit der Regionalität ihrer Produkte werben. In seiner Metzgerei in Remchingen (Enzkreis) kennzeichne er klar, woher sein Fleisch stamme, sagt Beier. Für die Kunden gebe es außerdem einen simplen Weg, um die Herkunft des Fleisches in Erfahrung zu bringen. „Ich empfehle jedem Verbraucher, einfach an der Theke nachzufragen,“, so Andreas Beier.

Verbraucher im ländlichen Raum wollen lokale Produkte

Auch der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg geht die Regelung nicht weit genug. „Verbraucherinnen und Verbraucher, die regionales Fleisch kaufen möchten, brauchen genauere Angaben als das Ursprungsland: Sie wollen wissen, ob das Fleisch aus ihrer direkten Umgebung wie ihrem Landkreis stammt“, sagt Vanessa Schifano, Leiterin der Abteilung Lebensmittel und Ernährung bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.

Die Informationspflicht gelte außerdem weder für verarbeitetes Fleisch, noch für mariniertes Fleisch, Schinken oder Wurst. „In Sachen Transparenz ist also noch Luft nach oben“, sagt Schifano. Trotzdem sehe man die neue Regelung grundsätzlich positiv. „Die Herkunft von Lebensmitteln spielt für viele Verbraucherinnen und Verbraucher eine große Rolle. Bei Fleisch erfuhren sie bislang nur bei abgepackter Ware, woher es stammt“, so Schifano.

Die baden-württembergischen Regierungsfraktionen stehen hingegen hinter der Kennzeichnungspflicht. Die Grünen nennen diese „richtig und wichtig“. „Verbraucherinnen und Verbraucher haben eine Wahlfreiheit bei ihrer Kaufentscheidung und können die regionale Landwirtschaft unterstützen“, teilt die grüne Landtagsfraktion auf Anfrage hin mit.

Bestehende Zeichen in Baden-Württemberg

Es gebe zudem durchaus Möglichkeiten, mithilfe anderer Siegel, die Herkunft genauer zu kennzeichnen. „Das Land Baden-Württemberg hat über Jahre recht erfolgreich ein Qualitätszeichen Baden-Württemberg (QZBW) aufgebaut“, so die Grünen. Dieses Zeichen könne auch von Metzgereien verwendet werden.

Auch die CDU erhofft sich, dass regionale Fleischproduzenten von der Verordnung profitieren. Allerdings hänge die Entscheidung der Verbraucher nicht nur von der Regionalität der Produkte ab. „Ob die Kennzeichnungspflicht tatsächlich Erfolg haben wird und die Verbraucherinnen und Verbraucher dadurch ,bewusster’ einkaufen, wird auch von der Entwicklung der Kaufkraft abhängen“, teilt die CDU-Landtagsfraktion mit.

Dabei verweisen die Christdemokraten auf die Kampagne „Natürlich. Von Daheim“ und die Arbeit der Abteilung „Markt und Ernährung“ des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Diese würden ebenfalls zur Vermarktung von regionalen Lebensmitteln beitragen.

Opposition steht ebenfalls hinter neuer Verordnung

Befürwortet wird die Regelung auch von den Oppositionsparteien. Jan-Peter Röderer, agrarpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, hält die Kennzeichnungspflicht für „sinnvoll und überfällig“. Da bei Nutztieren und Fleisch ohnehin schon lange eine lückenlose Dokumentation seitens der Tierhalter und Verarbeiter erfolge, sei die neue Regelung kein großer zusätzlicher Aufwand.

„Was beim Ei schon lange gilt, muss erst recht beim Sonntagsbraten gelten, was mit der neuen Regelung durch die Beschränkung auf ,Aufzucht und Schlachtung’ ja nicht einmal der Fall ist“, sagt Röderer.

Auch die FDP versteht die Kennzeichnungspflicht nicht als Gängelung, sondern als wertvolle Information für die Konsumenten. „Hierzulande wird Fleisch unter sehr hohen Tierschutz- und Umweltstandards produziert - auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern - und darf und sollte durch die Kennzeichnung auch noch deutlicher in den Fokus der Verbraucher rücken“, sagt Georg Heitlinger, Sprecher für Agrar- und Ernährungsfragen in der FDP-Fraktion.

Selbst die EU-kritische AfD-Fraktion sieht die Verordnung positiv. „Besonders die Angabe des Schlachtlandes dürfte den Familienunternehmen - Metzgern und Züchtern - entgegenkommen“, sagt Dennis Klecker, agrarpolitischer AfD-Fraktionssprecher. Allerdings glaubt Klecker nicht, dass die Kennzeichnungspflicht zu einem großflächigen Umdenken führt: „Die eher kostenorientierten Kunden von Supermarkt-Metzgereien wird es vermutlich aber kaum interessieren und sie werden gerade in Zeiten der Inflation auch nicht ‚bewusster‘ einkaufen.“