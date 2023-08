Hohe Energiepreise, Fachkräftemangel und zu viel Bürokratie: Die deutsche Wirtschaft sieht sich derzeit mit vielen Problemen konfrontiert. Deshalb wollte das FDP–geführte Bundesfinanzministerium am Mittwoch eigentlich Vorschläge vorstellen, die deutsche Unternehmen in ihrer Wettbewerbsfähigkeit stärken und zu mehr Investitionen im Inland motivieren sollen. Das rund 50 Maßnahmen umfassende Steuerpaket von Finanzminister Christian Lindner sieht Entlastungen in Höhe von jährlich rund 6,5 Milliarden Euro vor.

Doch hinter den Kulissen hat es kräftig gekracht. Das Paket wurde im Kabinett blockiert, eine geplante Pressekonferenz Lindners zu dem Thema kurzfristig abgesagt. Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) hatte ihr Veto gegen das sogenannte „Wachstumschancengesetz“ eingelegt. Sie soll laut „Handelsblatt“ die Entlastungen von über sechs Milliarden Euro für zu hoch halten, wenn Lindner gleichzeitig nicht bereit wäre, mehr Geld für die ab 2025 geplante Kindergrundsicherung bereitzustellen. Dafür hatte Paus zwölf Milliarden Euro gefordert, Lindner schrieb aber nur zwei Milliarden Euro in den Finanzplan der Regierung.

Klausur in Meseberg soll Einigung bringen

Nach der Blockade machte die FDP ihrem Ärger Luft. „Die innere Zerstrittenheit der Grünen verhindert essenzielle wirtschaftliche Impulse, die Deutschland in der derzeitig schwierigen Lage dringend nötig hat“, sagte FDP–Generalsekretär Bijan Djir–Sarai. Er sprach von einer „verpassten Chance für den Wirtschaftsstandort Deutschland, die auf das Konto der Grünen geht“. Nachdem Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bereits seine Zustimmung signalisiert habe, verhindere Paus, dass die Firmen entlastet würden und die Wirtschaft wieder auf Kurs gebracht werde.

Nun soll die Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg Ende August eine Einigung bringen. Dort soll der Gesetzesentwurf laut Finanzminister noch einmal diskutiert werden. „Es ist bedauerlich, dass heute ein Kabinettsbeschluss trotz des Einvernehmens mit dem Bundeswirtschaftsministerium nicht möglich war“, sagte Lindner am Mittwoch. „Jeder sollte wissen, dass alle sozialen Ausgaben ein starkes wirtschaftliches Fundament benötigen. Auch Familien mit Kindern benötigen gute Arbeitsplätze.“

Streit um Subventionen scheint vorerst beigelegt

Nach dem Desaster um das Heizungsgesetz wollte die Ampel öffentlichen Streit eigentlich vermeiden. Aus diesem Grund hatte es unter Federführung des Kanzleramts eine sogenannte „Frühkoordinierung“ gegeben, um einen Konsens zwischen den Koalitionspartnern zu erwirken. Das eigentlich Erstaunliche ist, dass sich der Streit nun daran entzündet, dass mehr Geld für zusätzliche Sozialausgaben und nicht für Subventionen für die kriselnden energieintensiven Unternehmen in Form eines Industriestrompreises ausgegeben werden soll. Dieser wurde nämlich wiederholt von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gefordert, in den vergangenen Wochen schien sich auch die SPD auf Habecks Seite zu schlagen. Die FDP wiederum lehnt den Industriestrompreis ab, weil er aus Sicht der Liberalen nicht das strukturelle Energieproblem in Deutschland löst, sondern Probleme lediglich vorübergehend kaschiert.

Dass ein Entlastungspaket für die Wirtschaft zwingend notwendig ist, ist unstrittig. Der Internationale Währungsfonds (IWF) erwartet, dass die Bundesrepublik die einzige Volkswirtschaft unter mehr als 20 untersuchten Staaten und Regionen ist, in der die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr sinken wird. Auch der Geschäftsklimaindex des Münchner Ifo–Instituts zeigt eine bereits seit Monaten anhaltende kontinuierliche Verschlechterung der Stimmung. In die ohnehin trübe Stimmung mischte sich zuletzt eine dramatische Nachricht: Deutsche Unternehmen verlagern ihre Investitionen ins Ausland und ausländische Firmen fahren ihre Direktinvestitionen in Deutschland runter.

Warnsignal für die deutsche Wirtschaft

Nach OECD–Zahlen lagen die Abflüsse im Jahr 2022 bei fast 135,5 Milliarden Euro, gleichzeitig wurden nur rund 10,5 Milliarden Euro aus dem Ausland in Deutschland investiert. Diese Zahlen sind insofern erschreckend, da Direktinvestitionen — also zum Beispiel Firmenübernahmen, Neugründungen oder Fabrikbauten — strategische unternehmerische Entscheidungen darstellen und somit auf einen langfristigen Zeithorizont ausgerichtet sind. Sprich: Entscheidet sich eine Firma einmal für oder gegen einen Standort, dann hat diese Entscheidung normalerweise viele Jahre oder Jahrzehnte Bestand. 2022 wurde nach Angaben der Bundesbank der höchste, bisher verzeichnete Netto–Abfluss von Kapital registriert.

„Die stark gestiegenen Abflüsse an Investitionskapital aus Deutschland sind ein Warnsignal, dass der Standort an Attraktivität verliert“, sagte Christian Rusche, Ökonom am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln (IW), der die OECD–Zahlen untersuchte. Viele Probleme der deutschen Wirtschaft seien hausgemacht, darunter hohe Unternehmenssteuern, ausufernde Bürokratie und eine marode Infrastruktur. „Damit Deutschland künftig wieder zur ersten Adresse für ausländische Investitionen wird, muss die Bundesregierung dringend gegensteuern.“

Was genau plant der Finanzminister?

Kern des sogenannten Wachstumschancengesetzes ist eine Investitionsprämie, die Unternehmen zu einem schnelleren Umstieg in die Klimaneutralität bewegen soll. Konkret sieht der Vorschlag vor, dass Firmen, die ihre Energie– und Ressourceneffizienz im Rahmen eines Energie–sparkonzepts verbessern, bis 2027 unabhängig von ihrem Gewinn 15 Prozent der Investition erhalten sollen, maximal aber 30 Millionen Euro. Auch Forschung und Entwicklung sollen steuerlich gefördert werden: Konkret sieht der Gesetzesentwurf eine Ausweitung der Förderfähigkeit vor. Waren bisher nur die Personalkosten förderfähig, sollen nun auch anteilige Investitionskosten gefördert werden, und zwar bis zu 70 Prozent des Auftragswerts.

Außerdem will Lindner die steuerliche Verlustverrechnung ausweiten. Das soll die Bereitschaft der Wirtschaft stärken, unternehmerische Risiken einzugehen und Zukunftsinvestitionen zu tätigen. So können Unternehmen Verluste mit den Gewinnen des Vorjahres gegenrechnen, um ihre Steuerlast zu reduzieren. Dieser Rücktrag soll nun auf drei Jahre ausgeweitet werden. Als vierten Pfeiler des Gesetzes sieht der Entwurf vor, dass bürokratische Hürden abgebaut werden, zum Beispiel indem Meldeverfahren und die vor allem in Deutschlands Mittelstand stark kritisierten Buchführungspflichten vereinfacht und digitalisiert werden.