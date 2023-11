Hans-Böckler-Stiftung

Studie zeigt: Armut ist Risiko für Demokratie

Wirtschaft / Lesedauer: 4 min

Die Böckler-Stiftung fordert von der Politik mehr Einsatz bei der Bekämpfung von Armut. (Foto: Arne Dedert/dpa )

In den Corona- und Kriegsjahren hat der Abstand zwischen Arm und Reich in Deutschland zugenommen. Was das für die Gesellschaft bedeutet, steht in dieser neuen Studie.

Veröffentlicht: 03.11.2023, 05:00 Von: Hannes Koch