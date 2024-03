Warum die Bauernproteste nicht nachlassen

Kilometerlange Treckerkorsos, brennende Reifen und Strohballen, hitzige Diskussionen - die Bauern verwandelten den Januar und den Februar in heiße Protestmonate. Und auch mit Beginn der Agrarministerkonferenz am Mittwoch in Erfurt gab es wieder Proteste.

Das Gefecht der Landwirte gegen Pläne der Bundesregierung, die Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Maschinen zu kippen und die Subventionierung des Agrardiesels abzuschaffen, ist zum Straßenkampf geworden. Der Frust und das Unverständnis bei Bauernverbänden sitzen tief.

Laut Bauernverband keine Rechtsextremen bei den Protesten

Da half auch nicht, dass die Ampel-Koalition zwischenzeitlich ein wenig zurückruderte. Der Vorschlag der Bundesregierung, die Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Maschinen doch beizubehalten und die Subventionierung des Agrardiesels nur schrittweise abzubauen, beruhigte die Gemüter nur unwesentlich.

Parallel schuf die Politik Fakten: Die schrittweise Streichung der Subventionierung wurde am 2. Februar im Rahmen des Haushaltsfinanzierungsgesetzes im Bundestag beschlossen, im Bundesrat steht das Thema am 22. März auf der Tagesordnung.

Mittlerweile ist der Winter Geschichte, die meisten Bauern sind mit ihren Traktoren aus den Städten ab- und auf ihre Äcker gezogen, um ihre Felder im herannahenden Frühling zu bestellen. Waren all der Aufwand, all die Kraftanstrengungen der Landwirte umsonst?

Müssen die Bauern am Ende gar mit dem Vorwurf leben, ihre Demonstrationen seien von - wie von Teilen der Medien und der Politik kolportiert - vermeintlich rechten Kreisen unterwandert worden? Gerade letzteres weist Bernhard Krüsken, Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ vehement zurück.

„Der Deutsche Bauernverband lässt sich nicht benutzen. Allen Unkenrufen zum Trotz wurden die Demos des Verbandes nicht unterwandert. Von radikalen Gruppen oder Extremisten haben wir uns in aller Deutlichkeit distanziert“, betont Krüsken.

Bauern Vertrauen auf Wirkung des Protests

Mit Nachdruck verweist der Bauernfunktionär darauf, dass „unsere legitimen Proteste gemäß der Verfassung offiziell angemeldet waren und alle friedlich verlaufen sind“. Die deutschen Bauern hätten gezeigt, dass sie fest in der politischen Mitte dieses Landes stünden. Krüsken macht deutlich, dass die Proteste auch mittelfristig noch wirken würden.

„Wir haben die grünen Kennzeichen erhalten (Voraussetzung für ein grünes Kennzeichen ist, dass ein Fahrzeug von der Steuer befreit ist, d. Red.) und wir setzen uns noch weiter für den längerfristigen Erhalt des Agrardiesels ein. Viel bedeutender ist jedoch, dass wir es geschafft haben, die politische Agenda in Berlin und Brüssel zu verändern“, meint der Generalsekretär im Brustton der Überzeugung.

Die Landwirte hätten mit ihren Protesten Türen aufgestoßen - es würde jetzt über wichtige weitergehende Entlastungen für die Landwirtschaft, wie etwa Bürokratieabbau und die Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit, diskutiert.

Krüsken ganz Bauernlobbyist: „In Talkshows und an den Esstischen dieses Landes wurde wochenlang über die Bedeutung und den Wert von Landwirtschaft gesprochen. Mit unseren friedlichen, demokratischen Protesten haben wir erreicht, dass trotz der verursachten Staus die Bevölkerung in großen Teilen hinter uns steht. Unsere Branche hat eine enorme Wertschätzung erfahren.“

Özdemir setzt auf Dialog

Diese aber erhielt in der vergangenen Woche einen empfindlichen Dämpfer, als Bauern im Havelland Gülle auf eine Bundesstraße gekippt und dadurch mehrere Unfälle mit insgesamt fünf Verletzten verursacht hatten. „Eine Gefährdung des öffentlichen Straßenverkehrs und der Gesundheit von Verkehrsteilnehmern ist vollkommen inakzeptabel und durch nichts zu rechtfertigen. Wir distanzieren uns von solchen Aktionen auf das Schärfste“, verurteilten zwei Vertreter des örtlichen Bauernverbandes die Aktion.

Und die Bundesregierung, die mit ihren Kürzungsplänen die Proteste ausgelöst hatte? Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) - bei den Bauern-Demos teilweise massiv ausgebuht - setzt trotz oder gerade wegen der aufgeheizten Stimmung auf Dialog und sucht nach Lösungen.

Der nächste Treckerkorso wird kommen

„Diese findet man nur gemeinsam und im Austausch - das ist dem Bundesminister klar“, sagte ein Ministeriumssprecher der „Schwäbischen Zeitung“. Proteste gehörten in der Demokratie dazu und machten diese lebendig - das habe Özdemir immer wieder betont.

Ob in Biberach, Jork, oder Berlin - der Minister sei im ständigen Austausch mit den Landwirten, zeigt sich das Landwirtschaftsministerium verständnisvoll. Vielleicht auch deshalb, weil beispielsweise Martin Dippe, Präsident des Bauernverbandes Sachsen-Anhalt, am Wochenende unmissverständlich klar gemacht hat, dass „man nicht wochenlang auf die Straße gegangen ist, um jetzt kleinlaut zurückzurudern“. Mit anderen Worten: Der nächste Treckerkorso am Brandenburger Tor dürfte demnächst bevorstehen.