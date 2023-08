Warum Deutschland schon wieder der kranke Mann Europas ist

Vor 25 Jahren beendete eine SPD–geführte Bundesregierung die lange Phase der CDU/CSU–Dominanz. Helmut Kohl wurde abgewählt, der Sozialdemokrat Gerhard Schröder folgte ihm als Bundeskanzler. Kurz danach bezeichnete das einflussreiche britische Wirtschaftsmagazin „Economist“ Deutschland als „kranken Mann des Euro“. Nun erscheint die politische Konstellation vergleichbar: Nach langen Jahren der CDU–Kanzlerin Angela Merkel hat Olaf Scholz (SPD) übernommen. Und der Economist fragt abermals, wie krank die hiesige Wirtschaft jetzt sei.

„Sicherlich ist die Lage heute nicht so alarmierend wie 1999“, schreibt das Blatt. Aber schlimm genug, meinen viele, die sich an der Debatte über den Zustand der deutschen Wirtschaft und Politik beteiligen. Wie massiv sind die Probleme, droht die Abwanderung großer Teile der Industrie, welche Reformen braucht es? Hier ein Vergleich zwischen den Symptomen, Diagnosen und Therapien damals und heute.

Schon 1999 gab es eine schonungslose Analyse

Als der Economist am 5. Juni 1999 seinen Kranker–Mann–Artikel veröffentlichte, lag das hiesige Wachstum deutlich unter dem Durchschnitt der übrigen Euro–Länder, und die Arbeitslosigkeit hatte über zehn Prozent erreicht. Mehr als vier Millionen Leute waren damals ohne bezahlte Beschäftigung. Das wirtschaftliche und soziale Erbe der 16 Kohl–Jahre sah nicht gut aus.

Als eine Ursache dieser relativen Misere diagnostizierte das Magazin damals ein „ineffizientes Steuersystem“ mit zu hohen Belastungen für Unternehmen und ihre Eigentümer. Gleichzeitig seien die Sozialbeiträge der Arbeitnehmer und Firmen so stark gewachsen, dass Unternehmen auch aus diesem Grund kein Interesse verspürten, neue Beschäftigte einzustellen. Die strikte Regulierung der Wirtschaft durch den Staat tue ein Übriges.

Es kamen die Hartz–Gesetze

Also würden die deutschen Firmen lieber im Ausland investieren als zuhause. Die Therapie–Vorschläge der britischen Wirtschaftsjournalisten sahen unter anderem so aus: Steuern auf Gewinne und Einkommen runter, mehr Freiheit für die Unternehmen, Kürzungen bei den Leistungen des Sozialsystems, damit die Kosten der Arbeit sinken könnten. Viele andere Fachleute waren ähnlicher Meinung.

Diese Medizin verabreichte Hans Eichel als SPD–Bundesfinanzminister dann tatsächlich. Die Steuerreformen der rot–grünen Bundesregierung senkten den Spitzensteuersatz von 53 auf 42 Prozent, die Körperschaftsteuer für Kapitalgesellschaften auf 25 Prozent. Firmenbeteiligungen konnten fortan steuerfrei verkauft werden. Viele Regeln wurden liberalisiert oder abgeschafft. Zum Beispiel durfte man fortan manche Handwerksbetriebe ohne Meistertitel führen. Schließlich beschlossen SPD und Grüne auch die Hartz–Gesetze: Die für viele Leute auskömmliche Arbeitslosenhilfe wurde abgeschafft, stattdessen drohte schon nach kurzer Erwerbslosigkeit die magere Sozialhilfe, Hartz IV genannt. So sanken die Sozial– und Arbeitskosten.

Heute scheint die Lage nicht ganz so dramatisch

Die Wirkung stellte sich ab 2006 ein: Es begann ein Aufschwung, der, unterbrochen von der Finanzkrise, mit teils satten Wachstumsraten bis zur Corona–Pandemie 2020 dauerte. Parallel ging die Arbeitslosenquote zurück, ab 2008 sank sie in den einstelligen Bereich. Und die Zahl der Beschäftigten wuchs von einem Rekord zum nächsten. Von den strukturellen Reformen der Schröder-Ära sollten die Merkel–Regierungen profitieren.

Nun aber habe sich wieder eine Wachstumsschwäche eingestellt, diagnostiziert der Economist in seinem neuen Artikel. Einmal mehr bleibe Deutschland hinter vergleichbaren Volkswirtschaften zurück. Wobei jetzt ein „fundamentaler Unterschied auf dem Arbeitsmarkt im Vergleich zum Beginn der 2000er Jahre besteht“, wendet Ökonom Gustav Horn ein, der im SPD–Parteivorstand sitzt, „heute herrscht kein Überangebot, sondern ein gewisser Mangel an Arbeitskräften“. Unter anderem deshalb hält Horn die „aktuelle Beschreibung im Economist wie auch manche andere Analysen für übertrieben“.

Experten fordern mehr öffentliche Investitionen

In ihrer aktuellen Diagnose schreiben die Briten, erstens stehe das deutsche Exportmodell unter Druck. In den vergangenen 15 Jahren habe es auch deshalb so gut funktioniert, weil billiges Öl und Gas aus Russland flossen, was wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine jetzt nicht mehr möglich sei. Zudem hätten deutsche Unternehmen von der günstigen Arbeitskraft in China und dem dortigen Absatzmarkt profitiert. Doch diese vorteilhafte Beziehung kühlt ebenfalls ab. Zweitens sei die hiesige Transformation zur Klimaneutralität teuer und schwierig. Schließlich werde die deutsche Wirtschaft durch den Arbeitskräftemangel und eine abermalige Überregulierung belastet.

Eine Therapie–Empfehlung lautet nun, mehr öffentliches Geld auszugeben und sich nicht zu sehr an der Schuldenbremse zu orientieren. Nach Ansicht der Briten würde das mehr öffentliche Investitionen etwa in den notorisch unpünktlichen Zugverkehr ermöglichen. Die neuerlich empfohlene Vereinfachung von Vorschriften und die Digitalisierung der staatlichen Verwaltung könnten private Investitionen anreizen, etwa in die Energiewende. Und gegen den Mangel an Arbeitskräften helfe eine stärkere Einwanderung vor allem bereits ausgebildeter Beschäftigter.

Ampel–Parteien arbeiten eher gegen– als miteinander

Einiges hat die Bundesregierung schon angepackt, etwa schnellere Genehmigungsverfahren für Stromleitungen, Windparks und Solaranlagen. Ein neues Einwanderungsgesetz für Fachkräfte wurde im Bundestag ebenfalls beschlossen.

An anderen Stellen aber hapert es. In der Finanzpolitik, die mitentscheidend ist für den Umfang der öffentlichen Investitionen, arbeiten SPD, Grüne und FDP eher gegen– als miteinander. Einigkeit über eine große Steuerreform ist nicht zu sehen. Und die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung droht auf der Strecke zu bleiben. So oder so zeigt der Rückblick auf die Kranke–Mann–Debatte seit 1999, dass es fünf bis zehn Jahre dauern kann, bis Reformen einen neuerlichen Aufschwung auslösen.