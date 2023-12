Industrielle Nachhaltigkeit - auf diesen Begriff reduziert der Chef des Heidenheimer Familienkonzerns Voith, Toralf Haag, die Strategie, mit der das Traditionsunternehmen auch in Zukunft profitabel wachsen will. Die Weichen dafür hat das Management bereits vor einigen Jahren gestellt. Erste Erfolge sind sichtbar. Künftig sollen durch die Ausrichtung auf die Megatrends Dekarbonisierung und Digitalisierung noch größere Früchte geerntet werden.

Die Transformation von einem traditionellen Maschinenbauunternehmen zu einem nachhaltigen Technologiekonzern mit hoher digitaler Kompetenz bietet neue zukunftsträchtige Geschäftsmöglichkeiten. Toralf Haag

„Die Transformation von einem traditionellen Maschinenbauunternehmen zu einem nachhaltigen Technologiekonzern mit hoher digitaler Kompetenz bietet neue zukunftsträchtige Geschäftsmöglichkeiten“, verspricht Haag. Als besondere Wachstumsfelder hat Voith dabei die Wasserstofftechnologie, elektrische Antriebssysteme, Cargo Rail und Energiespeicher identifiziert. Ziel ist es, die Expertise, die Voith in den drei annähernd gleich großen Geschäftsbereichen Wasserkraft (Hydro), Papierherstellung (Paper) und Mobilität sowie industrielle Anwendungen (Turbo) hat, auch über das heutige Produktportfolio hinaus zu nutzen.

Innovationen in allen Segmenten

Als Beispiele nannte Haag modulare Wasserstofftanksysteme für den Lkw-Schwerlastverkehr oder elektrische Antriebsstränge für Busse, die sich bereits guter Nachfrage erfreuten.

Aber auch im Kerngeschäft will Voith immer stärker mit nachhaltigen Technologien punkten. So haben die Heidenheimer im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23, das am 30. September zu Ende ging, beispielsweise eine neue Pelton-Turbine auf den Markt gebracht, die Wasserkraft noch effizienter in Energie umwandeln kann. Bei dieser Turbine strömt das Wasser erstmals über sechs Düsen auf das Schaufelrad, das den Generator zur Stromerzeugung antreibt.

Zudem habe Voith laut CEO Haag ein neuartiges Konzept für die Papierherstellung entwickelt, das den Frischwasserverbrauch um bis 95 Prozent und den Energieverbrauch um bis zu 40 Prozent reduziere und eine CO₂-neutrale Papierherstellung ermögliche. Eine Pilotanlage sei bereits am Firmensitz in Heidenheim in Betrieb, in Serie wolle man damit „in den nächsten Jahren“ gehen.

Vorreiter bei Digitalisierung

Gute Geschäfte verspricht sich Haag auch von der Digitalisierung, bei der er Voith als „Vorreiter im Maschinen- und Anlagenbau“ wähnt. Das Unternehmen hat früh angefangen, allerlei Daten von den bei Kunden installierten Maschinen und Anlagen zu sammeln, und kann diese nun etwa für das profitable Servicegeschäft nutzen - um die Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen zu erhöhen und Ausfallzeiten zu reduzieren.

Die klare Fokussierung auf nachhaltige Technologien zahlt sich aus. Toralf Haag

„Die klare Fokussierung auf nachhaltige Technologien zahlt sich aus“, sagte Haag am Dienstag auf der virtuellen Jahrespressekonferenz des Konzerns in Heidenheim und legte zum Beweis Zahlen vor, die im unternehmenseigenen Sprachgebrauch „zufriedenstellend“ ausfielen, die angesichts der wirtschaftlichen und geopolitischen Herausforderungen aber doch ganz beachtlich waren.

Rekorde bei Umsatz und Auftragsbestand

So legte der Konzernumsatz um 13 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro; das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg sogar um 22 Prozent auf 245 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb ein Jahresüberschuss von 73 Millionen Euro, nachdem ein Jahr zuvor nicht einmal die Hälfte dessen ausgewiesen wurde (30 Millionen Euro). Zudem konnte Voith neue Aufträge im Volumen von 6,1 Milliarden Euro (plus 19 Prozent) an Land ziehen - etwa den Umbau einer Papiermaschine von Stora Enso im finnischen Oulu, der, wenn er Anfang 2025 abgeschlossen ist, aus der Anlage die größte Kartonmaschine in Europa macht.

Die positiven Finanzkennzahlen spiegeln sich auch in der Belegschaft wider: Mit weltweit knapp 22.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - 7900 davon in Deutschland und 4000 am Stammsitz in Heidenheim - beschäftigt Voith rund 1000 Menschen mehr als noch vor Jahresfrist. Der langfristig geplante Abbau von bis zu 500 Stellen in Heidenheim habe sich laut Haag wegen der „zuletzt guten Auftragslage“ verzögert.

Profitabilität bei Hydro „unbefriedigend“

Der Voith-Chef betonte, dass alle Geschäftsbereiche zur positiven Entwicklung des Konzerns beigetragen hätten, merkte jedoch an, dass die Profititabilität in der Wasserkraftsparte „unbefriedigend“ sei. Mit einem operativen Ergebnis von sechs Millionen Euro hat Voith Hydro im Berichtszeitraum so eben die Gewinnschwelle erreicht, während Paper und Turbo mit Gewinnmargen von knapp sieben beziehungsweise knapp vier Prozent doch deutlich profitabler wirtschafteten.

Dabei habe die Sparte Potenzial, insbesondere Pumpspeicherkraftwerke, die Haag eine „sehr schöne Technologie zur Speicherung erneuerbarer Energien“ nannte, die von der Bundesregierung leider „unterbelichtet“ werde. In Asien und in den USA erkenne man die Vorzüge, dort steige die Nachfrage, berichtet der Voith-Chef. So würde in den Vereinigten Staaten ein Teil der Gelder des Inflation Reduction Acts, dieses gigantische Investitions- und Subventionspakets der US-Regierung, auch in Wasserkraft- und dabei insbesondere in Pumpspeicherkraftwerke fließen. Hierzulande machen Pumpspeicherkraftwerke vor allem mit Bürgerinitiativen auf sich aufmerksam, die gegen die Technologie zu Felde ziehen.

Gegenwind im laufenden Geschäftsjahr

Das Beispiel zeigt, was eine breite sektorale und geografische Diversifikation, wie sie Voith hat, ausmacht. Maue Nachfrage in Europa kann durch anziehendes Geschäft in Übersee kompensiert werden. Hinzu kommen Investitionen in Forschung und Entwicklung - selbst in Krisenzeiten. Mehr als eine Milliarde hat der Konzern in den vergangenen fünf Jahren für neue Produkte und Lösungen ausgegeben. Toralf Haag sieht Voith deshalb gut gerüstet - trotz der Herausforderungen durch anhaltende geopolitische Unsicherheiten und eine restriktivere Geldpolitik, die die wirtschaftliche Dynamik dämpfen.

Auftragseingang und Umsatz sollen 2023/24 zwar nicht an die Werte des vergangenen Geschäftsjahres heranreichen, beim Ergebnis rechnet der Voith-Chef aber mit besseren Zahlen.