Der Vorschlag von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zur Einführung eines Industriestrompreises ist umstritten. Während Wirtschaftsverbände mit Verweis auf eine Deindustrialisierung seit Wochen für einen solchen Preisdeckel trommeln, lehnen ihn Ökonomen mehrheitlich ab.

Auch weite Teile des Mittelstands, das Handwerk und der Handel halten nichts davon, den Strompreis für energieintensive Verbraucher zu subventionieren. Einigkeit besteht immerhin darin, dass gegen die hohen Preise etwas passieren muss.

Doch wie drückend sind die Stromkosten wirklich? Einer aktuellen Erhebung des Bundesverbands der Energie–Abnehmer (VEA) zufolge sind die Strompreise für Industriekunden im Vergleich zum Vorjahr spürbar um ein Fünftel auf 22,78 Cent je Kilowattstunde gesunken.

Eine gute Nachricht. Doch damit sind die Preise noch längst nicht wieder auf dem Stand wie vor dem Ausbruch des Ukrainekriegs, in dessen Folge sie in der Spitze um mehr als das Achtfache angestiegen waren.

Stromkostenquoten verdoppelt

Je nach Branche, Unternehmensgröße, Verbrauch und nicht zuletzt Standort und Vertrag sind die Belastungen unterschiedlich. Nach Angaben der Deutschen Industrie– und Handelskammer (DIHK) betrug der Anteil der Energiekosten am Umsatz vor Beginn des Ukrainekriegs bei Dienstleistern etwa zwei Prozent. In der Industrie waren es fünf bis sechs Prozent. Seitdem haben sich die Quoten verdoppelt. In der Papierindustrie liegen sie inzwischen bei fast 30 Prozent und reichen an die Ausgaben fürs Personal heran, den größten Kostenblock.

Die Zahlen für das erste Halbjahr sind rot und die Produktionskosten am Standort Deutschland nicht wettbewerbsfähig Markus Steilmann

Auch die chemische Industrie leidet unter den hohen Stromkosten. „Die Zahlen für das erste Halbjahr sind rot und die Produktionskosten am Standort Deutschland nicht wettbewerbsfähig“, kritisierte vor wenigen Tagen der Präsident des Branchenverbands VCI, Markus Steilmann und verwies unter anderem auf deutlich niedrigere Industriestrompreise etwa in Frankreich, Belgien und den Niederlanden.

Deutschland EU–weit im Mittelfeld

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass dänische und italienische Unternehmen noch mehr als deutsche zahlen müssen. Dem Statistikamt Eurostat zufolge liegt Deutschland bei den Strompreisen EU–weit im Mittelfeld. Deutlich billiger ist Elektrizität aber in den USA und in Asien. Nach Angaben des VCI bezahlen Unternehmen hierzulande für Energie das Fünffache der Preise in den Vereinigten Staaten und das Zwei– bis Dreifache der Preise im Reich der Mitte — was unter anderem daran liegt, dass es in diesen Regionen keinen Emissionshandel gibt und die fossile Verstromung sehr günstig ist.

Mit dem Habeck’schen „Brückenstrompreis“ sollen die Kosten für energieintensive Verbraucher deshalb auf sechs Cent pro Kilowattstunde gedeckelt werden — zeitlich bis zum Jahr 2030 befristet und für maximal 80 Prozent der verbrauchten Strommenge. Doch der Markteingriff ist wegen Abgrenzungsschwierigkeiten, Wettbewerbsverzerrungen und hoher Kosten umstritten. So kritisiert der DIHK, dass nur wenige Unternehmen in den Genuss der Subventionierung kommen würden. Damit seien „Verwerfungen in der Wirtschaft vorprogrammiert“. Auch die Wirtschaftsweisen monieren, dass es sich um eine Umverteilung von kleinen und mittleren Unternehmen hin zu stromintensiven Großkonzernen handle.

Subventionspaket von 30 Milliarden Euro

Zuletzt hatte sich der Wissenschaftliche Beirat im Finanzministerium gegen das Konzept ausgesprochen. „In Zeiten knapper Finanzen und angesichts des notwendigen Kraftakts bei der Ausweitung der erneuerbaren Energien raten wir von der Einführung eines Industriestromtarifs ab“, hieß es in einer Stellungnahme des Gremiums, dem unter anderem Ifo–Chef Clemens Fuest und Lars Feld, Leiter des Freiburger Walter Eucken Instituts, angehören. Bis zu 30 Milliarden Euro könnte die Strompreissubvention kosten, die nach den Vorstellungen Habecks aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds finanziert werden soll — was wiederum Finanzminister Christian Lindner (FDP) mit Verweis auf eine Zweckentfremdung der Mittel ablehnt.

Die Kritiker des Konzepts „Brückenstrompreis“ führen zwei Alternativen ins Feld, um die Elektrizitätskosten zu drücken. Erstens: das Stromangebot erhöhen. Zweitens: Steuern und Abgaben senken. Doch der Ausbau der Erzeugungskapazitäten dauert — bei stetig steigender Stromnachfrage und einem sukzessiven Ausstieg aus der Kohleverstromung. Nenneswerte Strommengen aus Offshore–Windparks dürften nicht vor 2030 zur Verfügung stehen, was für viele Unternehmen zu spät wäre.

Stromsteuer nicht mehr zeitgemäß

Deutlich schneller ließen sich Stromsteuern und -abgaben senken. Allerdings machen diese seit der Abschaffung der EEG–Umlage Mitte des vergangenen Jahres nur noch einen Bruchteil des Strompreises aus — nach Angaben des Bundesverbands der Energie– und Wasserwirtschaft (BDEW) gerade einmal gut zehn Prozent. Der Löwenanteil davon entflällt mit rund zwei Cent pro Kilowattstunde auf die Stromsteuer. Diese wurde 1999 eingeführt und sollte zusammen mit einer Erhöung der Mineralölsteuer die damals vor allem aus fossilen Trägern erzeugte Energie verteuern und Arbeit billiger machen. Doch ihre Lenkungswirkung gilt heute mit dem fortschreitenden Ausbau erneuerbarer Energien als nicht mehr zeitgemäß.

Eine Absenkung auf das europäische Mindestmaß von 0,05 Cent wäre möglich. Allerdings sind die Einnahmen aus der Stromsteuer von fast sieben Milliarden Euro im Jahr für den Bund nicht unerheblich. Durch die Hintertür will Finanzminister Lindner das Steueraufkommen sogar noch steigern. Denn die für Unternehmen des produzierenden Gewerbes mögliche Entlastung von der Stromsteuer, der sogenannte Spitzenausgleich, soll ab dem kommenden Jahr gestrichen werden. Dem offiziellen Subventionsbericht der Bundesregierung zufolge, entlastet er die die Wirtschaft derzeit um 1,5 Milliarden Euro im Jahr. Angesichts der aktuell hohen Strompreise wäre eine zusätzliche Steuerlast auf Strom in dieser Höhe definitiv das falsche Signal.