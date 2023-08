Warum der deutschen Wirtschaft ein Horrorszenario droht

Über Jahrzehnte war China der Wachstumsmotor für Deutschland. Doch diese Zeit neigt sich dem Ende zu. Jüngste Zahlen zeigen: Deutsche Unternehmen verlagern ihre Produktion nach China und das Land stellt ehemals importierte Güter zunehmend selbst her. Für die kriselnde deutsche Wirtschaft zeichnet sich damit ein Horrorszenario ab. Wirtschaftsforscher fordern die Ampel–Regierung auf, wenigstens die hausgemachten Probleme schnell zu lösen.

Hohe Energiepreise, eine schwächelnde Weltkonjunktur, dazu Fachkräftemangel und eine ausufernde Bürokratie: Deutschlands Wirtschaft hat derzeit mit einer ganzen Reihe an Problemen zu kämpfen. Das drückt sich bereits in den Konjunkturdaten aus: Im Winterhalbjahr war die deutsche Wirtschaft zwei Quartale in Folge geschrumpft und damit in eine technische Rezession gerutscht, vergangene Woche bestätigte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden ein Nullwachstum für das zweite Quartal dieses Jahres. Der vielbeachtete Ifo–Geschäftsklimaindex sank im August im vierten Monat in Folge. „Die Durststrecke der deutschen Wirtschaft verlängert sich“, stellte das Münchner Institut fest.

Strukturelle Probleme, die Besorgnis in der Wirtschaft auslösen

Neben den kurzfristig orientierten konjunkturellen Indikatoren sind es vor allem die strukturellen Probleme, die Besorgnis in der Wirtschaft auslösen: unsichere Energieversorgung, hohe Strompreise, ausufernde Bürokratie, mangelnde Infrastruktur, fehlende Fachkräfte. Die Summe der Probleme führte sogar dazu, dass vergangenes Jahr die Höhe der Direktinvestitionen deutscher Firmen im Ausland stark anstiegen, während die Summe ausländischer Investitionen in Deutschland dramatisch einbrach. Die Bundesbank registrierte im Jahr 2022 den höchsten, bisher verzeichneten Netto–Abfluss von Kapital aus der Bundesrepublik. Das ist problematisch, weil diese Investitionen langfristige unternehmerische Entscheidungen darstellen — und die Firmen treffen diese derzeit anscheinend gegen den Standort Deutschland.

Über die Gründe für die Misere wird öffentlichkeitswirksam diskutiert. Ein Wachstumspaket für die Wirtschaft ist im Anmarsch, zudem soll durch einen Industriestrompreis der Wettbewerbsnachteil bei den Energiepreisen kompensiert werden. Doch während die Politik sich noch um den richtigen Weg streitet, zeichnet sich am Horizont bereits ein viel größeres Problem ab: China, das in den vergangenen Jahrzehnten einen maßgeblichen Anteil am Wirtschaftswachstum der Bundesrepublik hatte, könnte als Motor ausfallen — und dass nicht nur kurzfristig, weil gerade die chinesische Wirtschaft schwächelt, sondern langfristig, weil sich die Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern strukturell verändern.

China–Export verliert an Bedeutung als Wachstumstreiber

Darauf deuten nämlich die jüngsten Handelsdaten hin, die das Institut für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel in einer neuen Studie untersuchte. Zum einen hätten sich deutsche Exporte nach China „in jüngster Zeit deutlich schwächer entwickelt, als es angesichts des chinesischen Wirtschaftswachstums zu erwarten gewesen wäre“. Und zum anderen habe der Anteil Chinas an den deutschen Gesamtexporten „nach einem vorübergehenden Anstieg zuletzt wieder zu sinken begonnen, obwohl die chinesische Wirtschaft weiterwächst“. Das IfW kommt auf der Basis dieser Entwicklungen zu zwei Schlüssen: Erstens, deutsche Firmen produzieren zunehmend in China. Und zweitens, Chinas Wirtschaft stellt offenbar vermehrt Kapitalgüter selbst her, die es früher oft aus Deutschland importierte.

Berechnungen des IfW–Handelsforschers Vincent Stamer zeigen, dass Exporte nach China von 2018 bis 2022 preisbereinigt um 7,5 Prozent gesunken sind. Auch im ersten Halbjahr 2023 setze sich dieser Trend fort. „Der Rückgang ist in diesem Umfang überraschend, denn der deutsche Handel mit China hängt in der Regel eng mit der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung beider Länder zusammen, und China wächst ja weiterhin“, sagt Stamer. „Der China–Export verliert damit an Bedeutung als Wachstumstreiber für die deutsche Wirtschaft.“ Erklären ließe sich die „in dieser Größenordnung einmalige Exportlücke“ in der „zunehmenden Produktion deutscher Unternehmen in China“, sagt Stamer. Ein Beleg dafür sei der sprunghafte Anstieg von Einkommen deutscher Firmen und Arbeitnehmer vor Ort in China, die diese nach Deutschland zurücküberweisen. Auch die in China von deutschen Firmen reinvestierten Gewinne seien deutlich gestiegen. Diese Anstiege fielen in den gleichen Zeitraum wie das Entstehen der Exportlücke.

Ein weiterer schwerer Schlag für die deutsche Wirtschaft

Gleichzeitig importiert China immer weniger Waren aus Deutschland, weil es diese selbst herstellen kann. Das Verhältnis der Importe zu Chinas Wirtschaftsleistung fiel von 29 Prozent im Jahr 2003 auf 15 Prozent heute. „Maßgeblich für diese Entwicklung dürfte unter anderem der technische Fortschritt in China sein“, sagte IfW–Forscher Vincent Stamer. Damit dürfte China nicht nur kurzfristig, sondern langfristig als Wachstumsmotor für die Bundesrepublik ausfallen. „Von den Kapitalgüterexporten nach China geht für Deutschland kein Wachstumsimpuls mehr aus“, resümierte Stamer. „Deutschlands komparativer Vorteil in der Produktion von Maschinen entspricht nicht mehr dem Bedarf Chinas, daher liegen zukünftige Wachstumsmärkte für deutsche Exportfirmen eher in Südostasien und Indien.“

Dies ist ein weiterer schwerer Schlag für die deutsche Wirtschaft, die sich zuletzt alles andere als stabil zeigte. Um so wichtiger ist es, die hausgemachten Probleme zu lösen. IfW–Konjunkturchef Stefan Kooths nimmt deshalb die Ampel–Regierung in die Verantwortung. „Es gibt zu viel Bürokratie, zu viele Staatseingriffe und Subventionen“, sagte Kooths jüngst der Bild–Zeitung. „Die Politik verheddert sich in immer neuen Vorschriften und Eingriffen in die Wirtschaft, die sie dann mit neuen Vorschriften und Eingriffen korrigieren muss und so weiter.“ Das sei ein „Teufelskreislauf nach unten“. Damit die Wirtschaft wieder auf die Beine komme, werde eine „Zeitenwende“ benötigt, die den Abbau von Vorschriften, Subventionen und Steuern und Abgaben vorsehe. Generell müsse es mehr „Freiräume für Marktkräfte durch Leistungsanreize geben“, so Kooths.

Erkennt der Kanzler den Ernst der Lage nicht?

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte zuletzt immer wieder betont, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland nicht schlechtgeredet werden solle: „Unser Land hat weiterhin gute wirtschaftliche Perspektiven.“ Weil Deutschland beim Export so erfolgreich sei, spüre es ein Schwächeln der Weltkonjunktur besonders stark. CDU–Generalsekretär Carsten Linnemann warf Scholz daraufhin vor, den Ernst der Lage nicht erkannt zu haben.

Auch der Verband der Chemischen Industrie (VCI) nahm den Kanzler in die Pflicht. „Olaf Scholz muss klare Führung zeigen und die drohende wirtschaftliche Schieflage zur Chefsache machen“, heißt es in einem Brief von VCI–Präsident Markus Steilemann. Die Politik müsse den Glauben an den Standort wiederherstellen. Der Präsident des Bundesverbands des Groß– und Außenhandels, Dirk Jandura, forderte, die Bundesregierung müsse Handlungsfähigkeit beweisen. „Länger abzuwarten können wir uns nicht mehr leisten, sonst kippt die Konjunktur endgültig in eine Rezession.“