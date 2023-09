Warnstreiks bei Ikea, Rewe und Kaufland

Die Gewerkschaft Verdi hat in verschiedenen Teilen des Landes zu eintägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Insgesamt haben 1.500 Beschäftigte, überwiegend aus Betrieben des Einzelhandels, in geringerem Umfang auch aus Betrieben des Großhandels, die Arbeit niedergelegt. In Stuttgart demonstrierten rund 1.200 Streikende.

Bestreikt werden im Einzelhandel Filialen von Kaufland, Rewe, H&M, Primark, Zara, Ikea. Im Großhandel sind die Betriebe von Metro Gastro, Edeka Foodservice und Alliance Healthcare betroffen. Regional betroffen sind die Bereiche Mannheim-Heidelberg, Karlsruhe/Nordschwarzwald, Stuttgart und Umgebung, Heilbronn-Schwäbisch Hall, die Region Neckar-Alb, Esslingen, Göppingen, Ulm, Ostalb, Freiburg, Konstanz und Radolfzell. Verdi kündigt auch für die kommenden Tage weitere Streiks an.

Martin Gross, Verdi-Landesbezirksleiter, sagte auf der Kundgebung auf dem Stuttgarter Schlossplatz: „Primark hat seinen Beschäftigten per Aushang Spartipps gegeben: nur noch Lebensnotwendiges kaufen und prüfen, ob nicht staatliche Leistungen bezogen werden können. Der Zynismus dieser Aussage wird nicht besser durch die halbherzige Entschuldigung. Aber das Schlimmste ist, dass damit erstmals ein Arbeitgeber zugegeben hat, was wir seit Jahren sagen. Von den Gehältern im Einzelhandel können die Menschen nicht anständig leben. Zu einem weiteren Reallohnverlust können und werden wir nicht die Hand reichen.“

Die Tarifrunden über Gehälter und Löhne für die Beschäftigten im Handel laufen bereits seit Anfang April (Einzelhandel mit bisher vier Verhandlungsrunden) und Anfang Mai (Groß- und Außenhandel mit bisher fünf Verhandlungsrunden).

Die Angebote, die die Arbeitgeber bislang abgegeben haben, wurden von Verdi angesichts der anhaltend hohen Inflationsraten als viel zu niedrig zurückgewiesen.

„Im Handel wird massiv Geld verdient. Im Jahr 2020 erzielten die Unternehmen zusammen über 50 Milliarden Gewinn. Und die Gewinne haben sich in den letzten acht Jahren in beiden Branchen mehr als verdoppelt. Ohne die Beschäftigten im Handel gibt es keinen Umsatz. Es ist Zeit, die Kolleginnen und Kollegen fair und gerecht zu bezahlen“, so Gross weiter.

Seit Anfang Mai ruft Verdi immer wieder in Betrieben Baden-Württembergs zu ein- und mehrtägigen Arbeitsniederlegungen auf. Rund 20.000 Streikende beteiligten sich bislang an den Streiks.

Mittlerweile gehen die Arbeitgeber dazu über, einseitig Entgelterhöhungen den Beschäftigten zuzusagen. Die Gewerkschaft sieht darin eine Verschärfung der Tarifauseinandersetzung, die die kämpferische Stimmung in den Betrieben noch mehr anheizen wird.