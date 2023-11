Werden Gewehre des Allgäuer Sport- und Jagdwaffenherstellers Blaser aus Isny auf russischer Seite im Ukraine-Krieg eingesetzt? Diesen Vorwurf hat das Recherchenetzwerk Correctiv am Dienstag im Rahmen einer umfangreichen Reportage geäußert. Demnach seien seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine über 7.000 zivile Schusswaffen westlicher Hersteller und fast acht Millionen Schuss Munition nach Russland gelangt und dort unter anderem im Krieg im Einsatz. Auch Waffen von Blaser aus Isny gelangten demnach nach Russland.

Correctiv verwies dafür auf Mitte September im Telegram-Kanal „The Mile“ gepostete Fotos, die unter anderem die Repetierbüchse R8 von Blaser zeigten. Kommentar: Eine neue Lieferung an „Sniper Rifles“ sei angekommen, Scharfschützengewehre. „The Mile“ ist in Russland bekannt als Einkaufsportal, über das sich unter anderen die Söldnertruppe Wagner mit Waffen versorgt ‐ auch für ihren Einsatz im Krieg in der Ukraine, in den sie nach dem Tod ihres Chefs Jewgeni Prigoschin vor wenigen Wochen wieder involviert ist.

Repetierbüchse R8: präzise, zuverlässig und schnell

Das R8 gilt als das Aushängeschild des Traditionsunternehmens Blaser, das in Isny rund 500 Menschen beschäftigt. Die Repetierbüchse wird vom Hersteller zwar als präzise, zuverlässig und schnell angepriesen. An die Schussleistungen militärischer Scharfschützengewehre kommt sie aber nicht heran ‐ was den Einsatz in Kriegen allerdings nicht ausschließt.

Die Recherchen von Correctiv, unter Einbeziehung von russischen Journalisten, Waffenexperten und einem Analysten von Exportdaten, zeigen, dass trotz Ausfuhrbeschränkungen Waffen westlicher Hersteller, darunter Blaser aber auch Pistolen des österreichischen Herstellers Glock, ihren Weg nach Russland finden. Da die Waffen nicht direkt von deutschen oder anderen westlichen Herstellern nach Russland gelangen können, müssen sie laut Correctiv „einen Umweg über Zwischenhändler in anderen Staaten genommen haben“. Im Fokus steht dabei die Verbindung zwischen Deutschland und Kasachstan, einem Mitglied der Eurasischen Wirtschaftsunion, das Correctiv als mögliche Drehscheibe für die Weiterleitung von Waffen nach Russland betrachtet. Den Recherchen zufolge führte die ehemalige Sowjetrepublik im ersten Halbjahr 2023 mehr als 1000 Sport- und Jagdwaffen aus Deutschland ein.

Kauft Russland gezielt bei Händlern in Europa ein?

Konfrontiert mit den Vorwürfen von Correctiv antwortete Blaser der „Schwäbischen Zeitung“ am Dienstag, mit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs sämtliche Geschäftsbeziehungen mit russischen Importeuren gestoppt zu haben. Im Zuge der Correctiv-Recherche habe man zudem die Absatzländer und -wege überprüft. Demnach, so eine Unternehmenssprecherin, seien 99 Prozent der Waffen „innerhalb Europas an verschiedene Länder und an unterschiedliche Händler verkauft“ worden.

Das spricht aus unserer Sicht dafür, dass hier gezielt von russischer Seite bei Händlern in Europa eingekauft wurde. Blaser-Sprecherin

Und weiter: „Gerade aufgrund dieser Streuung war es uns im Vorhinein nicht möglich, Rückschlüsse zu ziehen, dass diese Modelle nicht in den Ländern verbleiben. Das spricht aus unserer Sicht dafür, dass hier gezielt von russischer Seite bei Händlern in Europa eingekauft wurde.“

Blaser, teilte die Sprecherin mit, halte sich bei allen Exporten strengsten an die gesetzlichen Vorgaben und stehe bereits mit der zuständigen Behörde, dem Bundesverwaltungsamt (BVA), in Kontakt, um proaktiv über den Sachstand zu informieren, und um Möglichkeiten zu prüfen, wie solche Vorkommnisse hätten vermieden werden können. Das BVA stellt sogenannte „Verbringungserlaubnisse“ aus, mit denen Schusswaffen in der EU ein- beziehungsweise ausgeführt werden können. Blaser exportiert nach eigener Aussage 65 Prozent seiner Waffenproduktion.

Waffen finden den Weg in Krisengebiete

Die geltenden Exportkontrollen und ihre Grenzen sind denn auch ein Kritikpunkt im Rahmen der Correctiv-Recherche. Die Ausfuhr von Waffen nach Russland ist durch die Sanktionen zwar verboten. Doch die Reportage zeigt, dass über Zwischenhändler in anderen Staaten, wie beispielsweise Kasachstan, oder, wie es Blaser vermutet, durch gezielte Aufkäufe im europäischen Ausland, Waffen trotzdem ihren Weg nach Russland finden. Die Ermittlungsmöglichkeiten der Behörden enden, sobald die nötigen Ausfuhrpapiere vorgelegt werden, und insbesondere innerhalb Europas gibt es kaum Barrieren für den Waffenhandel.

Die USA gaben Ende Oktober bekannt, den Export ziviler Schusswaffen an nicht-staatliche Akteure vorerst komplett auszusetzen. Fragen von Correctiv beim zuständigen Bundeswirtschaftsministerium, ob derartige Ausfuhrbeschränkungen auch für Deutschland geplant seien, blieben bislang unbeantwortet.

Kiesewetter fordert Export-Bann ziviler Schusswaffen

Als Reaktion auf die Recherche fordert der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter, stellvertretender Leiter des Parlamentarischen Kontrollgremiums im Bundestag, Deutschland solle sich den USA anschließen und ebenfalls den Export ziviler Schusswaffen aussetzen ‐ mit Ausnahme von Lieferungen in die Ukraine und nach Israel.

„Solange nicht ausgeschlossen werden kann, dass diese Waffen oder Waffenteile in die Hände von Russland gelangen und im völkerrechtswidrigen Angriffskrieg eingesetzt werden, muss der Export gestoppt werden“, so Kiesewetter. Europa wie auch Deutschland hätten im Sanktionsrecht „zahlreiche Schlupflöcher offen gelassen“, die es dringend zu schließen gelte.