Waffen aus der Region sind gefragt wie nie

Die deutsche Wirtschaft blickt wenig zuversichtlich auf das gerade begonnene Jahr 2024. Vielerorts gehen die Geschäfte schlecht. Doch eine Ausnahme von dieser negativen Entwicklung sticht deutlich hervor: die Rüstungsindustrie. In den Waffenschmieden legen die Auftragseingänge stark zu, es wird sogar kräftig eingestellt.

Neben dem 100-Milliarden-Euro-Paket für die Bundeswehr wird der Boom vor allem durch die steigenden Rüstungsausgaben in der gesamten westlichen Welt gespeist. Hauptgrund ist die russische Bedrohung, die spätestens seit dem Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 allgegenwärtig ist. Doch wie sieht der aktuelle Stand bei dem Rüstungspaket aus? Und profitieren die Unternehmen in der Region bereits von den höheren Ausgaben?

Diehl Defence wächst stark

„Wir erfahren eine hohe Nachfrage nach allen unseren Produkten, wobei Systeme zur bodengebundenen Luftverteidigung, Lenkflugkörper und Munition besonders zu nennen sind“, sagt ein Sprecher von Diehl Defence auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Das Unternehmen, das auch einen Standort in Überlingen am Bodensee hat, ist besonders für sein Luftabwehrsystem Iris-T bekannt - seit vielen Monaten erfolgreich in der Ukraine im Einsatz. Das Jahr 2023 sei „durch die Wachstumsphase geprägt, die wir seit einiger Zeit durchlaufen“, so der Sprecher weiter. Der Trend zeige auf einen Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde Euro. Schon im Vorjahr hatte die Sparte Diehl Defence, die mit ihren 3500 Mitarbeitern zur Nürnberger Diehl-Gruppe gehört, ihren Umsatz von 660 auf 810 Millionen Euro deutlich gesteigert.

Die positive Entwicklung werde sich fortsetzen, auch 2024 sei mit Wachstum zu rechnen. Von dem 100-Milliarden-Euro-Paket der Bundesregierung habe Diehl bereits profitiert, heißt es, ohne dass der Konzern Zahlen dazu nennen möchte. Ausgeliefert an die Bundeswehr werden unter anderem sechs Luftabwehrsysteme vom Typ Iris-T-SLM und Artilleriemunition. Die Zahl der Defence-Mitarbeiter in Überlingen hatte 2022 um zehn Prozent auf mehr als 1100 zugelegt. Der Diehl-Sprecher geht davon aus, dass es mit einem ähnlichen Wachstumstempo weitergehen wird.

Die Rüstung wird sich vermutlich schon in Kürze zur umsatzstärksten Sparte des Technologiekonzerns entwickeln. Erst jüngst hat Diehl Defence einen Rahmenvertrag über mehr als 1200 Iris-T-Lenkflugkörper mit der Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen. Seit seiner Einführung 2005 wurden schon mehr als 5000 Lenkflugkörper ausgeliefert. Stückpreis zwischen 500.000 und einer Million Euro.

Die Zeitenwende, die Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Februar 2022 ausgerufen hatte, ist für Diehl an vielen Stellen zu spüren - „von der Medienberichterstattung über die öffentliche Wahrnehmung der Branche bis hin zur Resonanz auf dem Arbeitsmarkt“, berichtet der Diehl-Defence-Sprecher. Auch andere Rüstungsunternehmen in der Region - wie Airbus Defence and Space in Immenstaad oder auch Hensoldt mit Standorten in Ulm, Friedrichshafen, Immenstaad, Aalen und Oberkochen - registrieren ein anziehendes Geschäft.

Munition und Luftabwehr besonders gefragt

Fakt ist: Die gesamte Branche befindet sich im Aufwind. „In einigen Bereichen, die im Rahmen der Ukraine-Unterstützung besonders relevant sind - gepanzerte Fahrzeuge, Munition, Luftabwehr -, war ein deutliches Anwachsen der Auftragseingänge zu verzeichnen“, berichtet Hans Christoph Atzpodien, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDSV). Ein großer Teil der aus dem Bundeswehr-Sondervermögen generierten Aufträge sei bisher jedoch nicht den Unternehmen der deutschen Verteidigungsindustrie zugutegekommen, sagt Atzpodien mit Verweis auf das Kampfflugzeug F-35 und den Chinook-Helikopter, die beide aus US-Produktion stammen.

„Insbesondere die Mittelständler warten vielfach noch auf Beteiligung“, berichtet Atzpodien gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“. Aktuell besonders gefragt sei Munition - wegen des Bedarfs der Ukraine, aber auch zur Auffüllung der Lagerbestände bei den europäischen Nato-Partnern. Aufträge aus dem Sondervermögen der Bundeswehr seien bereits eingegangen - aber „man darf keine Wunder erwarten“, auch wenn die Beschaffung ihren Arbeitstakt enorm gesteigert habe, sagt der Branchen-Sprecher.

Branche setzt Milliarden um

Entscheidend für Atzpodien ist vielmehr, dass die Politik zu ihrer Aussage stehe, auch nach dem Sondervermögen zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für die Verteidigung aufzubringen - und zwar dauerhaft. Dies wäre nahezu eine Verdoppelung des Wehr-etats von rund 50 Milliarden auf etwa 96 Milliarden Euro pro Jahr. Der BDSV-Hauptgeschäftsführer zeigt sich diesbezüglich durchaus optimistisch: „Mit der Amtsübernahme von Boris Pistorius ist ein ganz anderer Geist in das Bundesverteidigungsministerium eingezogen.“ Branchenweit werde eingestellt, Zahlen will der BDSV jedoch nicht nennen.

Die deutsche Rüstungsindustrie hat laut Institut der deutschen Wirtschat (IW) 2020 mehr als elf Milliarden Euro umgesetzt. Aktuellere Zahlen liegen nicht vor, wie das IW auf Anfrage mitteilt. Fast 23.000 Menschen arbeiten direkt in der Branche, zu deren Schwergewichte die Panzerbauer Rheinmetall und Krauss-Maffei-Wegmann zählen.

Airbus entwickelt Drohnen

Viele Unternehmen - wie etwa Airbus - sind sowohl im zivilen als auch im militärischen Segment aktiv. Dabei lassen sich die Grenzen nicht immer eindeutig ziehen. „Im Sinne großer Aufträge ist bisher bei Airbus Defence and Space wenig vom Sondervermögen angekommen“, berichtet ein Airbus-Sprecher. „Allmählich geraten die Dinge aber in Bewegung.“ So werde der Luft- und Raumfahrspezialist zum Beispiel 15 Eurofighter für den elektronischen Kampf ausrüsten. Daneben befänden sich sogenannte Eurodrohnen in der Entwicklung. Diese sollen „Ende des Jahrzehnts“ erstmals ausgeliefert werden. Allein der Eurofighter sichert laut Airbus 25.000 Arbeitsplätze in Deutschland - bei dem Flugzeugbauer selbst und bei rund 120 Zulieferern im ganzen Land.

Wie viel das Unternehmen genau mit Rüstung verdient, will Airbus nicht mitteilen. Die Division „Defence and Space“, zu der auch die Weltraum-Aktivitäten wie der Bau von Satelliten gehören, hat in den ersten neun Monaten 2023 einen Umsatz von gut 7,1 Milliarden Euro erwirtschaftet (minus sechs Prozent). Der Auftragsbestand stieg in dem Zeitraum aber um sechs Prozent auf nahezu 8,5 Milliarden Euro. 2022 lag der „Defence and Space“-Umsatz von Airbus bei fast 11,3 Milliarden Euro (plus elf Prozent).

Rolls-Royce meldet Aufträge

Kein Rüstungsunternehmen, aber ein Konzern mit einer merklichen Rüstungssparte ist der Friedrichshafener Motorenbauer Rolls-Royce Power Systems, der unter anderem Antriebe für Panzer herstellt. Man habe in diesem Jahr Aufträge zur Ausrüstung der Bundeswehr mit MTU-Antrieben erhalten, zum Beispiel 18 Motoren für den Leopard 2, ebenso Antriebe für den Schützenpanzer Puma, teilt ein Sprecher mit. „Soweit wir das einschätzen können, sind einige davon durch das Sondervermögen abgedeckt“, sagt er.

Wenn aus dem Sondervermögen Fahrzeuge bestellt werden, geht der Auftrag zuerst an den Hersteller, weshalb der Motorenlieferant erst im Nachgang beauftragt wird. „Wir erwarten also weitere Aufträge in absehbarer Zukunft“, so der Power-Systems-Sprecher. „Wir stellen uns darauf ein und gehen weiterhin im begrenzten Rahmen in Vorleistung - bei Investitionen, Einstellungen und Materialbeschaffung.“

Das 9000 Mitarbeiter zählende Unternehmen liefert nicht nur die Dieselantriebe für Leopard-Panzer, sondern auch für Boxer, Fuchs, Puma, Marder, die Panzerhaubitze 2000 und weiteres schweres Gerät westlicher Verbündeter. Das Hauptgeschäft macht Rolls-Royce Power Systems aber mit zivilen Aggregaten. Etwa acht Prozent des Umsatzes von 3,2 Milliarden Euro werden bislang mit dem Bau von Panzermotoren erwirtschaftet - Tendenz jedoch stark steigend.

Bundeswehr kauft ein

Wie ernst die Bundesregierung inzwischen das Militär und dessen Ausstattung nimmt, zeigt auch die Tatsache, dass das Sondervermögen Bundeswehr komplett von der jüngst verhängten Haushaltssperre ausgenommen wurde. Und das 100-Milliarden-Paket wird nach anfänglichen Anlaufschwierigkeiten inzwischen auch genutzt. „Knapp zwei Drittel des Sondervermögens sind bereits vertraglich gebunden“, teilt eine Sprecherin des Bundesverteidigungsministeriums mit. Das heißt: Das Geld ist zwar noch nicht tatsächlich ausgegeben, aber bereits „in konkreten Verträgen gebunden und damit belastet“. Wofür diese Summe genau verplant worden ist und was noch bestellt werden soll, will die Sprecherin nicht sagen - auch nicht, wie es nach dem Aufbrauchen des Sondervermögens - vermutlich 2027 - weitergehen soll.

Auf jeden Fall dürfte der Rüstungsboom so schnell kein Ende finden. Dafür erscheint die Weltlage viel zu angespannt - von Nahost über den Kaukasus bis nach Taiwan. Und beim Krieg in der Ukraine ist noch überhaupt kein Ende in Sicht. Verteidigungsminister Pistorius hat es kürzlich auf seine ganz eigene Art auf den Punkt gebracht: Deutschland, genau wie ganz Westeuropa, müsse „kriegstüchtig“ werden, um den Frieden zu erhalten. Waffen aus der Region scheinen für dieses Vorhaben unverzichtbar.