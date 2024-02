Wachstumspaket: Zu klein, zu spät, zu zögerlich

Man könnte lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Ein halbes Jahr nach dem in Meseberg beschlossenen Wachstumschancengesetz ist noch nichts passiert. Das ohnehin schon lächerliche Gesamtpaket zur Entlastung der Wirtschaft ist inzwischen auf nur noch die Hälfte geschrumpft. Heftig gestritten wird nun um ganze drei Milliarden Euro, die die lahmende Wirtschaft wieder in Schwung bringen sollen. Das wohl beste an diesem Paket, die höheren Abschreibungen beim Wohnungsbau, wurde gestutzt. Noch Fragen?

„Deutschlands Tage als industrielle Supermacht sind gezählt“, schrieb kürzlich das US-Magazin Bloomberg. Der Vorstandschef eines großen Anlagenbauers, Stefan Klebert, sagte: „Es gibt wenig Hoffnung, das sage ich ehrlich.“

Ganze Industrien wenden sich von Deutschland ab

Um das Mini-Wachstumspaket kann noch so hart gerungen werden - die Misere liegt viel tiefer. Ganze Industrien sind dabei, den Standort Deutschland zu verlassen. Die Autohersteller und ihre Zulieferer, einst Garanten für Wohlstand und gut bezahlte Arbeitsplätze, kämpfen in Wahrheit ums Überleben. Chemiegiganten verlagern im großen Stil nach China, die Baubranche steht am Abgrund, die Zahl der Pleiten schießt in die Höhe.

Man muss kein Schwarzmaler sein, um zu erkennen: Das grüne Wirtschaftswunder fällt aus. Das hat Robert Habeck in seinem Jahreswirtschaftsbericht selbst offenbart. Da mag sich der Wirtschaftsminister noch so grämen: Wurzel des Übels ist eine von Ideologien getriebene Politik, für die vorrangig seine Partei steht.

Die Energiewende ist gescheitert