Vorweihnachtliche Stille an der Börse - Dax kaum bewegt

Im Dax hat sich nach einer zäh verlaufenen Vorweihnachtswoche am Freitag bis zum Nachmittag nicht mehr viel getan. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer pendelte bereits seit dem Morgen um seinen Vortagesschluss und verbuchte zuletzt ein Plus von 0,15 Prozent auf 16.711,71 Punkte. Auch US-Konjunkturdaten lieferten zunächst keine nennenswerten Impulse.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen fiel dagegen um 1,16 Prozent auf 26.903,26 Zähler, hier belasteten hohe Verluste unter anderem bei Schwergewicht Puma. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat nahezu auf der Stelle mit minus 0,06 Prozent bei 4522,01 Punkten.

Der Euro stieg weiter und markierte am Freitag zum US-Dollar den höchsten Stand seit vier Monaten. Zuletzt wurde die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1021 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag noch tiefer auf 1,0983 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,00 Prozent am Vortag auf 1,99 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,05 Prozent auf 128,68 Punkte. Der Bund-Future stieg um 0,13 Prozent auf 137,96 Zähler.